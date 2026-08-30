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घर के फर्श पर जमी काई कैसे साफ करें? अपनाएं ये आसान घरेलू नुस्खे
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Shruti Gaur
Updated Sun, 30 Aug 2026 05:18 PM IST
सार
How to Remove Green Algae: अगर आपके घर के फर्श पर बारिश की वजह से जिद्दी काई उग आई है, तो कुछ घरेलू नुस्खे आजमाकर उसे जड़ से साफ करें।
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घर के फर्श पर जमी काई कैसे साफ करें?
- फोटो : AI
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How to Remove Green Algae: बारिश के मौसम में घर के फर्श, सीढ़ियों, बालकनी और छत पर हरी काई जमना आम समस्या है। नमी और लंबे समय तक पानी जमा रहने के कारण काई तेजी से फैल सकती है।
शुरुआत में यह सिर्फ गंदगी जैसी दिखाई देती है, लेकिन समय के साथ इसकी परत मोटी और फिसलन भरी हो जाती है। इससे खासकर बच्चों और बुजुर्गों के फिसलकर गिरने का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में फर्श को सिर्फ पानी से धोना पर्याप्त नहीं होता।
काई को अच्छी तरह हटाने के लिए कुछ आसान घरेलू उपाय आजमाए जा सकते हैं। सफाई के दौरान सही तरीके का इस्तेमाल करना भी जरूरी है, ताकि फर्श खराब न हो और काई दोबारा जल्दी न जमे। अगर बारिश के बाद आपके घर की बालकनी, सीढ़ियों या फर्श पर भी जिद्दी हरी काई जम गई है, तो इन आसान घरेलू उपायों से इसे साफ कर सकते हैं।
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घर के फर्श पर जमी काई कैसे साफ करें?
- फोटो : AI
1. ब्रश से काई की ऊपरी परत हटाएं
सबसे पहले जिस जगह पर हरी काई जमी है, वहां पानी डालने से पहले सूखे या थोड़े सख्त ब्रश से अच्छी तरह रगड़ें। इससे काई की ऊपर की परत निकल जाएगी और बाद में सफाई करना आसान होगा। अगर काई ज्यादा जमी है, तो फर्श को नुकसान पहुंचाए बिना सख्त ब्रश या स्क्रबर का इस्तेमाल किया जा सकता है। सफाई करते समय हाथों में दस्ताने जरूर पहनें।
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घर के फर्श पर जमी काई कैसे साफ करें?
- फोटो : AI
2. सफेद सिरके से करें सफाई
सफेद सिरका काई वाली सतह की सफाई में मदद कर सकता है। इसके लिए सिरके में पानी मिलाकर घोल तैयार करें और इसे प्रभावित हिस्से पर लगाएं। कुछ देर बाद ब्रश से सतह को रगड़ें और फिर साफ पानी से धो दें। हालांकि, संगमरमर और कुछ प्राकृतिक पत्थरों पर सिरका नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए ऐसी सतह पर इस्तेमाल करने से पहले छोटे हिस्से पर जांच जरूर करें।
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घर के फर्श पर जमी काई कैसे साफ करें?
- फोटो : AI
3. बेकिंग सोडा आएगा काम
बेकिंग सोडा में थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को काई वाली जगह पर लगाकर कुछ समय के लिए छोड़ दें। इसके बाद ब्रश या स्क्रबर से अच्छी तरह रगड़ें और पानी से साफ कर दें। फर्श की सतह के अनुसार स्क्रबर का चुनाव करें, ताकि उस पर खरोंच न आए।
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घर के फर्श पर जमी काई कैसे साफ करें?
- फोटो : AI
4. गर्म पानी से ढीली करें काई
गर्म पानी काई की जमी हुई परत को ढीला करने में मदद कर सकता है। प्रभावित जगह पर सावधानी से गर्म पानी डालें और कुछ देर बाद ब्रश से रगड़कर सफाई करें। बहुत गर्म पानी इस्तेमाल करने से पहले यह जरूर सुनिश्चित करें कि फर्श की सतह उसके लिए सुरक्षित है।
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