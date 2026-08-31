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स्वाइन फ्लू: कहीं आपका बच्चा भी तो नहीं है खतरे में, कौन से लक्षण हो सकते हैं चेतावनी का संकेत?
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अभिलाष श्रीवास्तव
Updated Mon, 31 Aug 2026 02:37 PM IST
सार
एच1एन1 सहित इन्फ्लुएंजा बच्चों में तेजी से फैल सकता है, खासकर स्कूल जैसी भीड़ वाली जगहों पर इसका खतरा अधिक होता है। बच्चों में सांस लेने में परेशानी, अत्यधिक सुस्ती या ठीक होने के बाद लक्षण लौटना खतरे का संकेत हो सकता है।
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बच्चों में स्वाइन फ्लू का खतरा
- फोटो : Amarujala.com/AI
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एच1एन1 यानी स्वाइन फ्लू इन दिनों देश के कई राज्यों में स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ाता देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग सर्दी-खांसी, तेज बुखार और सांस की समस्याओं के साथ अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, वैसे तो ज्यादातर लोगों में संक्रमण के मामले काफी हल्के लक्षणों वाले होते हैं, पर कुछ लोगों जैसे बच्चे-बुजुर्गों और पहले से क्रॉनिक बीमारियों के शिकार लोगों में ये गंभीर रोग का कारण भी बन सकता है। कई स्थानों से स्वाइन फ्लू से संक्रमित लोगों में मौत भी रिपोर्ट की जा रही है।
हालिया खबरों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में एच1एन1 पॉजिटिव पाए गए 64 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि संक्रमण के कारण उनमें फेफड़ों की बीमारी और निमोनिया हो गया था, जिसके कारण हालत काफी गंभीर हो गई थी। इसके पहले 19 अगस्त को मध्य प्रदेश के उज्जैन में 62 वर्षीय महिला और 27 जुलाई को केरल में 54 वर्षीय महिला की मौत का भी मामला सामने आया था।
स्वास्थ्य विशेषज्ञ गर्भवती महिलाओं, पहले से बीमार लोग और बच्चों को स्वाइन फ्लू के खतरे से बचाने की सलाह दे रहे हैं। अगर आपके घर में भी कोई छोटा बच्चा है तो उसे संक्रमण से बचाने के लिए पर्याप्त उपाय जरूर करें।
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बच्चों में स्वाइन फ्लू का खतरा
- फोटो : Freepik.com
बच्चों में स्वाइन फ्लू का खतरा
अमर उजाला में प्रकाशित रिपोर्ट में हमने बताया कि ये बीमारी किस तरह से गर्भवती महिलाओं के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली हो सकती है।
स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, बच्चों में भी स्वाइन फ्लू के खतरे को लेकर सावधानी बहुत जरूरी है। स्कूल जैसी भीड़-भाड़ वाली जगहों पर बच्चे लंबे समय तक एक-दूसरे के संपर्क में रहते हैं। स्कूल बस, खेल का मैदान और क्लासरूम की गतिविधियां संक्रमण के खतरे को बढ़ा सकती हैं।
संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या बोलने से निकलने वाली ड्रॉपलेट्स के जरिए एच1एन1 फैलने का खतरा अधिक होता है, यही वजह है कि बच्चे को हुआ संक्रमण घर के दूसरे सदस्यों तक भी पहुंच सकता है।
बच्चों के मामले में एक और बात महत्वपूर्ण है। बच्चे खुद अपनी परेशानी ठीक से बता भी नहीं पाते, इसलिए माता-पिता को उनकी सेहत में आए बदलाव और उन्हें संक्रमण के खतरे से बचाने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए।
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