स्वाइन फ्लू: कहीं आपका बच्चा भी तो नहीं है खतरे में, कौन से लक्षण हो सकते हैं चेतावनी का संकेत?

एच1एन1 यानी स्वाइन फ्लू इन दिनों देश के कई राज्यों में स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ाता देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग सर्दी-खांसी, तेज बुखार और सांस की समस्याओं के साथ अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, वैसे तो ज्यादातर लोगों में संक्रमण के मामले काफी हल्के लक्षणों वाले होते हैं, पर कुछ लोगों जैसे बच्चे-बुजुर्गों और पहले से क्रॉनिक बीमारियों के शिकार लोगों में ये गंभीर रोग का कारण भी बन सकता है। कई स्थानों से स्वाइन फ्लू से संक्रमित लोगों में मौत भी रिपोर्ट की जा रही है।





हालिया खबरों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में एच1एन1 पॉजिटिव पाए गए 64 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि संक्रमण के कारण उनमें फेफड़ों की बीमारी और निमोनिया हो गया था, जिसके कारण हालत काफी गंभीर हो गई थी। इसके पहले 19 अगस्त को मध्य प्रदेश के उज्जैन में 62 वर्षीय महिला और 27 जुलाई को केरल में 54 वर्षीय महिला की मौत का भी मामला सामने आया था।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ गर्भवती महिलाओं, पहले से बीमार लोग और बच्चों को स्वाइन फ्लू के खतरे से बचाने की सलाह दे रहे हैं। अगर आपके घर में भी कोई छोटा बच्चा है तो उसे संक्रमण से बचाने के लिए पर्याप्त उपाय जरूर करें।