पड़ोसी मुफ्त में तो नहीं चला रहे आपका वाई-फाई? 2 मिनट में खुल जाएगा पूरा राज

1 of 4 कोई और तो नहीं चला रहा आपका इंटरनेट - फोटो : AI

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घर में वाईफाई लगवाने के बाद ज्यादातर लोगों का काम बस एक ही चीज पर खत्म हो जाता है। पासवर्ड लगा दिया और फिर भूल गए राउटर को। जब तक इंटरनेट चल रहा है, तब तक कोई उसकी सेटिंग्स देखने की जरूरत नहीं समझता। लेकिन कई बार इसी चक्कर में कोई पड़ोसी या आसपास का व्यक्ति चुपके से आपके वाईफाई का मजा ले रहा होता है और आपको इसकी भनक तक नहीं लगती। अगर आपका इंटरनेट पहले से ज्यादा धीमा चलने लगा है या डेटा जल्दी खत्म हो रहा है तो इसे नजरअंदाज न करें। हो सकता है आपके वाईफाई से जरूरत से ज्यादा डिवाइस जुड़े हों। इतना ही नहीं, किसी गलत काम के लिए आपके इंटरनेट कनेक्शन और IP Address का इस्तेमाल होने का खतरा भी बना रहता है।

2 of 4 VoWiFi में मिलेगी बेहतर कॉल क्वालिटी - फोटो : AI

पता कैसे करें कि आपका वाईफाई कौन चला रहा है?

इसके लिए ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। मोबाइल या लैपटॉप में Chrome या Safari खोलें और 192.168.1.1 या 192.168.0.1 टाइप करें। इसके बाद राउटर के एडमिन पेज पर जाकर लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद Connected Devices या Device List नाम का ऑप्शन खोजें। यहां आपको उन डिवाइस की लिस्ट दिखाई दे सकती है, जो आपके वाईफाई से जुड़े हुए हैं। अगर कोई ऐसा मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी नजर आए, जिसे आप नहीं पहचानते तो समझिए मामला जांचने वाला है।

3 of 4 वाई-फाई की वजह से इंटरनेट चलने की समस्या - फोटो : Adobe Stock

सबसे पहले बदलें राउटर का एडमिन पासवर्ड

कई लोग वाईफाई का पासवर्ड तो बदल देते हैं, लेकिन राउटर का एडमिन पासवर्ड वैसे का वैसा छोड़ देते हैं। जबकि यही पासवर्ड राउटर की पूरी सेटिंग्स का कंट्रोल देता है। कई राउटर में शुरुआत में admin या 1234 जैसे आसान पासवर्ड होते हैं, जिनकी जानकारी इंटरनेट पर भी मिल सकती है। इसलिए इसे तुरंत बदलकर मजबूत पासवर्ड रखना जरूरी है। सिक्योरिटी सेटिंग्स पर भी नजर डालें। अगर राउटर WEP या पुराने WPA मोड पर चल रहा है तो WPA2PSK या WPA3 का इस्तेमाल किया जा सकता है।

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