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बेस्ट मॉर्निंग रूटीन: सुबह के पहले 30 मिनट में करें ये काम, दिनभर रहेंगे एनर्जेटिक और फोकस्ड
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Shruti Gaur
Updated Sun, 30 Aug 2026 04:02 PM IST
सार
5 Healthy Morning Habits: ये बात हर किसी को खासतौर पर समझनी चाहिए कि सुबह-सवेरे उठने के बाद के जो पहले 30 मिनट होते हैं, वो तय करते हैं कि आपका पूरा दिन कैसा जाएगा? यहां हम आपको इसी बारे में पूरी जानकारी देंगे।
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सुबह उठने के बाद क्या करें?
- फोटो : AI
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5 Healthy Morning Habits: सुबह नींद से जागने के बाद का समय हमारी दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। आंख खुलते ही हम क्या करते हैं, इसका असर केवल उस समय के मूड पर ही नहीं, बल्कि दिनभर की ऊर्जा, एकाग्रता और काम करने के तरीके पर भी पड़ सकता है।
हालांकि यह कहना सही नहीं होगा कि सुबह के पहले 30 मिनट ही पूरे दिन को पूरी तरह तय कर देते हैं, लेकिन इस दौरान अपनाई गई आदतें आपके दिन की शुरुआत को बेहतर या अस्त-व्यस्त जरूर बना सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि दिन की शुरुआत शांत, सकारात्मक और व्यवस्थित हो, तो सुबह उठने के बाद की इन छोटी-छोटी आदतों पर ध्यान देना जरूरी है। आइए जानते हैं सुबह के पहले 30 मिनट में क्या करना चाहिए।
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सुबह उठने के बाद क्या करें?
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सुबह के पहले 30 मिनट में क्या करें?
1. उठते ही मोबाइल से दूरी रखें
आंख खुलते ही मोबाइल देखने की आदत आपकी सुबह को नोटिफिकेशन, मैसेज और सोशल मीडिया की भागदौड़ से शुरू कर सकती है। कोशिश करें कि उठने के तुरंत बाद फोन चेक करने के बजाय कुछ समय खुद को दें।
2. एक गिलास पानी पिएं
रातभर सोने के बाद शरीर को पानी की जरूरत होती है। सुबह उठकर पानी पीना आपकी दिनचर्या का एक आसान हिस्सा हो सकता है। अपनी जरूरत और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार पानी की मात्रा रखें।
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सुबह उठने के बाद क्या करें?
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3. कुछ मिनट शांत रहें
सुबह उठते ही काम की चिंता शुरू करने के बजाय कुछ मिनट शांत बैठना, गहरी सांस लेना या ध्यान करना मानसिक रूप से दिन की शुरुआत को व्यवस्थित करने में मदद कर सकता है।
4. दिन के जरूरी काम तय करें
सुबह कुछ मिनट निकालकर दिन के 3-4 जरूरी काम लिख लें। इससे प्राथमिकताएं स्पष्ट हो सकती हैं और दिनभर काम को लेकर भ्रम कम हो सकता है।
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सुबह उठने के बाद क्या करें?
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5. सुबह की शुरुआत जल्दबाजी से न करें
बार-बार अलार्म बंद करना, बिस्तर से उठने में देरी करना और फिर जल्दबाजी में तैयार होना तनाव बढ़ा सकता है। इसलिए रात में ही सुबह की जरूरी चीजें व्यवस्थित कर लेना मददगार हो सकता है।
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सुबह उठने के बाद क्या करें?
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किन आदतों से बचें?
उठते ही लंबे समय तक सोशल मीडिया स्क्रॉल न करें
सुबह-सुबह नकारात्मक खबरों या विवादित कंटेंट में बहुत ज्यादा समय न बिताएं
बार-बार स्नूज करने की आदत कम करने की कोशिश करें
बिना जरूरत तुरंत काम या तनावपूर्ण बातचीत शुरू न करें
सुबह की दिनचर्या को इतना कठिन न बनाएं कि उसे रोज निभाना ही मुश्किल हो जाए
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