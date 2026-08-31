सुबह नींद से उठने के बाद कुछ लोगों को शरीर सुस्त, भारी या अकड़ा हुआ महसूस हो सकता है। खासकर अगर रात में नींद पूरी न हुई हो, लंबे समय तक एक ही पोजिशन में सोए हों या सुबह उठते ही सीधे काम शुरू कर दिया जाए, तो शरीर को सक्रिय होने में थोड़ा समय लग सकता है। ऐसे में बिस्तर से उठते ही कठिन एक्सरसाइज या तेज योगासन करने की बजाय कुछ मिनट की आसान मॉर्निंग रूटीन अपनाना मददगार हो सकता है।

उठते ही थोड़ा पानी पिएं

योग शुरू करने से पहले शरीर को धीरे-धीरे मूवमेंट के लिए तैयार करना एक अच्छा तरीका हो सकता है। इसके लिए किसी खास उपकरण की जरूरत नहीं होती और कुछ आसान स्टेप्स घर पर ही किए जा सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि हर मूवमेंट आराम से करें और शरीर पर जरूरत से ज्यादा दबाव न डालें।अगर सुबह उठने के बाद आपका शरीर भी कुछ देर तक भारी महसूस करता है, तो योग से पहले इन छोटी-छोटी आदतों को अपनी मॉर्निंग रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं।

सुबह उठने के बाद सबसे पहले एक गिलास सामान्य या हल्का गुनगुना पानी पी सकते हैं। रातभर सोने के बाद शरीर को पानी की जरूरत हो सकती है। पानी पीने के बाद तुरंत कठिन एक्सरसाइज शुरू करने की बजाय कुछ मिनट शरीर को सामान्य होने दें।



बिस्तर पर ही हल्की स्ट्रेचिंग करें

उठने से पहले हाथों को ऊपर की तरफ ले जाकर धीरे-धीरे स्ट्रेच करें। इसके बाद पैरों को सीधा करके पंजों को अपनी ओर और फिर आगे की तरफ हल्के से मूव करें। गर्दन और कंधों को भी बहुत आराम से हिलाएं। किसी भी मूवमेंट में दर्द महसूस हो तो उसे रोक दें।



कुछ मिनट धीरे-धीरे चलें

बिस्तर से उठने के बाद घर में 3 से 5 मिनट सामान्य गति से चल सकते हैं। इससे लंबे समय तक स्थिर रहने के बाद शरीर को धीरे-धीरे एक्टिविटी के लिए तैयार होने का मौका मिलता है।



कंधों और गर्दन को दें हल्का मूवमेंट

कंधों को आगे और पीछे धीरे-धीरे रोल करें। गर्दन को आराम से दाएं-बाएं मोड़ें। गर्दन को तेजी से घुमाने या जोर लगाने से बचें। यह छोटा-सा वार्म-अप योग शुरू करने से पहले शरीर को तैयार करने में मदद कर सकता है।



गहरी और आरामदायक सांस लें

योग से पहले कुछ मिनट आराम से बैठकर धीमी और गहरी सांस लेने पर ध्यान दें। सांस को जबरदस्ती रोकने या बहुत तेज प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है। सामान्य गति से सांस लेते हुए कुछ मिनट शांत बैठना सुबह की रूटीन को अधिक माइंडफुल बना सकता है।



इसके बाद आसान योग से शुरुआत करें

शरीर को हल्का मूवमेंट देने के बाद आसान योगासन से शुरुआत करें। शुरुआत में अपनी क्षमता के अनुसार हल्के आसन चुनें और धीरे-धीरे अभ्यास बढ़ाएं। योग के दौरान शरीर में तेज दर्द, चक्कर या असहजता महसूस हो तो अभ्यास रोक देना बेहतर है।