मोबाइल रिचार्ज करते समय गलत नंबर डालना महंगा पड़ सकता है। सफल रिचार्ज होने के बाद रिफंड मिलना हर मामले में तय नहीं होता और यह ऑपरेटर तथा रिचार्ज के तरीके पर निर्भर कर सकता है। इसलिए गलती होते ही तुरंत संबंधित ऑपरेटर या जिस प्लेटफॉर्म से रिचार्ज किया गया है, वहां मदद के लिए संपर्क करना चाहिए। आजकल मोबाइल रिचार्ज करने में मुश्किल से कुछ मिनट लगते हैं। नंबर डालिए, प्लान चुनिए और यूपीआई या कार्ड से पेमेंट कर दीजिए। लेकिन इसी जल्दबाजी में कई बार एक अंक गलत दब जाता है और रिचार्ज किसी दूसरे मोबाइल नंबर पर चला जाता है। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या गलत नंबर पर किया गया मोबाइल रिचार्ज वापस मिल सकता है? इसका जवाब हर मामले में एक जैसा नहीं है। सफल रिचार्ज के बाद रिफंड या उसे सही नंबर पर ट्रांसफर करने की सुविधा ऑपरेटर और रिचार्ज के तरीके के अनुसार अलग हो सकती है। तो आइए जानते हैं।
जल्दबाजी में डाल दिया गलत मोबाइल नंबर और हो गया रिचार्ज! अब क्या मिलेगा रिफंड?
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Mon, 31 Aug 2026 04:03 PM IST
सार
Wrong Mobile Recharge: मोबाइल रिचार्ज करते समय गलत नंबर डालना महंगा पड़ सकता है। सफल रिचार्ज होने के बाद रिफंड मिलना हर मामले में तय नहीं होता और यह ऑपरेटर तथा रिचार्ज के तरीके पर निर्भर कर सकता है। इसलिए गलती होते ही तुरंत संबंधित ऑपरेटर या जिस प्लेटफॉर्म से रिचार्ज किया गया है, वहां मदद के लिए संपर्क करना चाहिए।
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