डायबिटीज के मरीजों के लिए ये फल हैं रामबाण! ये शुगर को कंट्रोल रखने में कर सकते हैं मदद

1 of 8 डायबिटीज के मरीजों के लिए ये 6 फल हैं बेस्ट - फोटो : AI

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Fruits for Diabetic Patients: अगर आप या आपके घर में कोई डायबिटीज का मरीज है, तो डाइट का ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है। खासकर फलों को लेकर अक्सर लोगों के मन में भ्रम रहता है कि शुगर बढ़ने के डर से फल खाने चाहिए या नहीं।



दरअसल, फल विटामिन, मिनरल, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट जैसे जरूरी पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत होते हैं। हालांकि, डायबिटीज में हर फल और उसकी मात्रा पर ध्यान देना जरूरी है। कुछ कम या मध्यम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फल संतुलित मात्रा में ब्लड शुगर मैनेजमेंट के लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं।



इस लेख में हम आपको ऐसे ही फलों के बारे में बताएंगे, जिन्हें डायबिटीज की डाइट में शामिल किया जा सकता है और इन्हें खाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।



अगर आप या आपके घर में कोई डायबिटीज का मरीज है, तो डाइट का ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है। खासकर फलों को लेकर अक्सर लोगों के मन में भ्रम रहता है कि शुगर बढ़ने के डर से फल खाने चाहिए या नहीं।

2 of 8 डायबिटीज के मरीजों के लिए ये 6 फल हैं बेस्ट - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

1. सेब



डायबिटीज के मरीजों के लिए सेब एक अच्छा फल विकल्प हो सकता है। इसमें फाइबर के साथ विटामिन C और कई एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। सेब में मौजूद फाइबर पाचन को धीमा करने में मदद करता है, जिससे ब्लड शुगर पर अचानक असर पड़ने की संभावना कम हो सकती है। इसे छिलके सहित अच्छी तरह धोकर खाना बेहतर विकल्प माना जाता है। हालांकि, मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है। सेब का जूस पीने के बजाय साबुत सेब खाना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जूस बनाने के दौरान फाइबर की मात्रा कम हो सकती है।





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2. अमरूद



अमरूद में फाइबर और विटामिन C अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। फाइबर की वजह से यह पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में मदद कर सकता है। डायबिटीज के मरीज इसे स्नैक के रूप में सीमित मात्रा में खा सकते हैं। अमरूद खाते समय इसमें अतिरिक्त चीनी या नमक डालने से बचें। साबुत अमरूद खाना जूस के मुकाबले बेहतर विकल्प है।





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3. नाशपाती



नाशपाती भी फाइबर से भरपूर फलों में शामिल है। फाइबर कार्बोहाइड्रेट के पाचन और अवशोषण को धीमा करने में मदद कर सकता है, जिससे खाने के बाद ब्लड शुगर तेजी से बढ़ने की संभावना कम हो सकती है। नाशपाती को साबुत फल के तौर पर खाना बेहतर है। इसे सलाद या दूसरे कम कार्ब वाले खाद्य पदार्थों के साथ भी लिया जा सकता है।





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