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हार्ट बीट से पता लगता है बच्चे का जेंडर? जानें डॉक्टर इस बारे में क्या कहते हैं

Mon, 31 Aug 2026 03:06 PM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Mon, 31 Aug 2026 03:06 PM IST
सार

Fetal Heart Rate Gender Prediction: अक्सर आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि हार्टबीट से गर्भ में पल रहे बच्चे के जेंडर का पता लगाया जा सकता है। इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं।

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Can We Predict the Gender of a Baby from Its Heartbeat in hindi
हार्ट बीट से पता लगता है बच्चे का जेंडर? - फोटो : AI
Fetal Heart Rate Gender Prediction: प्रेग्नेंसी के दौरान बच्चे की धड़कन सुनना माता-पिता के लिए बेहद खास पल होता है। इसी दौरान कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या बच्चे की हार्ट बीट से यह पता लगाया जा सकता है कि गर्भ में बेटा है या बेटी? 


लंबे समय से एक दावा किया जाता रहा है कि 140 बीट प्रति मिनट (BPM) से ज्यादा हार्ट रेट होने पर लड़की और इससे कम होने पर लड़का हो सकता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? इस लेख में हम आपको इसी दावे की सच्चाई और इसके पीछे की मेडिकल जानकारी बताएंगे।
 
Can We Predict the Gender of a Baby from Its Heartbeat in hindi
हार्ट बीट से पता लगता है बच्चे का जेंडर? - फोटो : AI
हार्ट बीट और जेंडर को लेकर क्या है दावा?

कई लोगों का मानना है कि:
  • 140 BPM से ज्यादा हार्ट बीट = लड़की
  • 140 BPM से कम हार्ट बीट = लड़का

लेकिन इस फॉर्मूले को बच्चे का जेंडर पता करने का भरोसेमंद तरीका नहीं माना जाता।

 
Can We Predict the Gender of a Baby from Its Heartbeat in hindi
हार्ट बीट से पता लगता है बच्चे का जेंडर? - फोटो : AI
बच्चे की हार्ट बीट क्यों बदलती है?

फीटल हार्ट रेट प्रेग्नेंसी के दौरान एक जैसी नहीं रहती। गर्भावस्था का सप्ताह, बच्चे की एक्टिविटी और उस समय बच्चे की स्थिति जैसी चीजों के कारण हार्ट रेट में बदलाव हो सकता है। इसलिए अगर किसी जांच में बच्चे की हार्ट बीट 150 या 160 BPM आती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि बच्चा लड़की ही है। इसी तरह 130 या 140 BPM की हार्ट रेट को लड़के का संकेत नहीं माना जा सकता।

 
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हार्ट बीट से पता लगता है बच्चे का जेंडर? - फोटो : AI
डॉक्टर हार्ट बीट से क्या पता लगाते हैं?

डॉक्टर बच्चे की हार्ट बीट को मुख्य रूप से उसकी सेहत और प्रेग्नेंसी की निगरानी के लिए देखते हैं। हार्ट रेट से बच्चे की स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण मेडिकल जानकारी मिल सकती है, लेकिन इससे लड़का या लड़की होने की पुष्टि नहीं की जाती।

 
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हार्ट बीट से पता लगता है बच्चे का जेंडर? - फोटो : AI
140 BPM वाला फॉर्मूला कितना सही?

यह प्रेग्नेंसी से जुड़ी सबसे लोकप्रिय धारणाओं में से एक है, लेकिन इसे वैज्ञानिक टेस्ट नहीं माना जाना चाहिए। अलग-अलग बच्चों की हार्ट रेट में स्वाभाविक रूप से अंतर हो सकता है। इसलिए केवल BPM देखकर जेंडर का अनुमान लगाना गलत हो सकता है।

 
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