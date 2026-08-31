हार्ट बीट से पता लगता है बच्चे का जेंडर? जानें डॉक्टर इस बारे में क्या कहते हैं

1 of 6 हार्ट बीट से पता लगता है बच्चे का जेंडर? - फोटो : AI

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Fetal Heart Rate Gender Prediction: प्रेग्नेंसी के दौरान बच्चे की धड़कन सुनना माता-पिता के लिए बेहद खास पल होता है। इसी दौरान कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या बच्चे की हार्ट बीट से यह पता लगाया जा सकता है कि गर्भ में बेटा है या बेटी?



लंबे समय से एक दावा किया जाता रहा है कि 140 बीट प्रति मिनट (BPM) से ज्यादा हार्ट रेट होने पर लड़की और इससे कम होने पर लड़का हो सकता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? इस लेख में हम आपको इसी दावे की सच्चाई और इसके पीछे की मेडिकल जानकारी बताएंगे।

प्रेग्नेंसी के दौरान बच्चे की धड़कन सुनना माता-पिता के लिए बेहद खास पल होता है। इसी दौरान कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या बच्चे की हार्ट बीट से यह पता लगाया जा सकता है कि गर्भ में बेटा है या बेटी?

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हार्ट बीट और जेंडर को लेकर क्या है दावा?



कई लोगों का मानना है कि: 140 BPM से ज्यादा हार्ट बीट = लड़की

140 BPM से कम हार्ट बीट = लड़का

लेकिन इस फॉर्मूले को बच्चे का जेंडर पता करने का भरोसेमंद तरीका नहीं माना जाता।



कई लोगों का मानना है कि:लेकिन इस फॉर्मूले को बच्चे का जेंडर पता करने का भरोसेमंद तरीका नहीं माना जाता।

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बच्चे की हार्ट बीट क्यों बदलती है?



फीटल हार्ट रेट प्रेग्नेंसी के दौरान एक जैसी नहीं रहती। गर्भावस्था का सप्ताह, बच्चे की एक्टिविटी और उस समय बच्चे की स्थिति जैसी चीजों के कारण हार्ट रेट में बदलाव हो सकता है। इसलिए अगर किसी जांच में बच्चे की हार्ट बीट 150 या 160 BPM आती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि बच्चा लड़की ही है। इसी तरह 130 या 140 BPM की हार्ट रेट को लड़के का संकेत नहीं माना जा सकता।





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डॉक्टर हार्ट बीट से क्या पता लगाते हैं?



डॉक्टर बच्चे की हार्ट बीट को मुख्य रूप से उसकी सेहत और प्रेग्नेंसी की निगरानी के लिए देखते हैं। हार्ट रेट से बच्चे की स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण मेडिकल जानकारी मिल सकती है, लेकिन इससे लड़का या लड़की होने की पुष्टि नहीं की जाती।





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