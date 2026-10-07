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सब्जी का नाम सुनते ही बच्चे करते हैं नखरे? ये 5 टिफिन आइडिया जरूर आजमाएं

Thu, 08 Oct 2026 07:00 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Thu, 08 Oct 2026 07:00 AM IST
सार

Healthy Tiffin Recipes: बच्चों को सब्जियां खिलाने के लिए हर बार उन्हें अलग से सब्जी की प्लेट देना जरूरी नहीं है। पराठा, उत्तपम, पास्ता, इडली और सैंडविच जैसी उनकी पसंदीदा चीजों में सब्जियों को स्वादिष्ट तरीके से शामिल किया जा सकता है। 

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Kids Hate Vegetables? Try These 5 Tasty Tiffin Recipes to Make Veggies More Appealing
बच्चों के लिए सब्जियों से भरपूर हेल्दी टिफिन आइडियाज - फोटो : AI

vegetable recipes for kids: बच्चों के टिफिन में रोज क्या रखा जाए, यह कई माता-पिता के लिए बड़ी चुनौती होती है। खासकर तब, जब बच्चा सब्जियां देखते ही मुंह बनाने लगे या उन्हें प्लेट के एक कोने में छोड़ दे। लेकिन सब्जियों को पूरी तरह अलग से परोसने के बजाय उन्हें बच्चे की पसंद की चीजों में शामिल करना एक आसान तरीका हो सकता है।



गाजर, पालक, शिमला मिर्च, बीन्स, मटर, चुकंदर और लौकी जैसी सब्जियों को बारीक काटकर, कद्दूकस करके या प्यूरी बनाकर कई टिफिन रेसिपी में मिलाया जा सकता है। इससे बच्चे को अलग से सब्जी खाने का दबाव भी महसूस नहीं होता और टिफिन में वैरायटी भी बनी रहती है।

हालांकि, बच्चे को सब्जियों के स्वाद और रंग से धीरे-धीरे परिचित कराना भी जरूरी है। सिर्फ छिपाने के बजाय समय के साथ उन्हें सब्जियां पहचानना और पसंद करना सिखाएं। अगर आपका बच्चा भी सब्जियां देखकर नाक-भौं सिकोड़ता है, तो अगली बार टिफिन में ये 5 आसान और स्वादिष्ट रेसिपी ट्राई कर सकते हैं।

 
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paratha - फोटो : Adobe stock

वेजिटेबल चीज पराठा

गाजर, शिमला मिर्च, पालक और पनीर को बारीक काटकर या कद्दूकस करके पराठे की स्टफिंग में मिलाएं। थोड़ा चीज डालने से स्वाद बच्चों को ज्यादा पसंद आ सकता है। पराठे को छोटे आकार में बनाकर टिफिन में रखें और साथ में दही या घर की पसंदीदा डिप दें।
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वेजिटेबल सूजी उत्तपम - फोटो : इंस्टाग्राम

वेजिटेबल उत्तपम

इडली या डोसा बैटर में बारीक कटी गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर और मटर मिला सकते हैं। छोटे आकार के उत्तपम बनाएं, ताकि वे बच्चों के लिए खाने में आसान रहें। रंग-बिरंगी सब्जियां उत्तपम को आकर्षक भी बना सकती हैं।
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बच्चों के टिफिन के लिए डिशेज - फोटो : Ai

वेजिटेबल पास्ता

पास्ता बच्चों की पसंदीदा चीजों में शामिल हो सकता है। इसकी सॉस में गाजर, कद्दू या शिमला मिर्च जैसी सब्जियों की प्यूरी मिलाई जा सकती है। साथ में बारीक कटी सब्जियां भी डालें।

इस तरह टिफिन में स्वाद के साथ अलग-अलग सब्जियों को शामिल किया जा सकता है।
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Vegetable Idli - फोटो : instagram

वेजिटेबल इडली

इडली बैटर में बारीक कद्दूकस की हुई गाजर, पालक या चुकंदर की थोड़ी मात्रा मिलाएं। छोटे आकार की इडली बच्चों के टिफिन के लिए सुविधाजनक रहती हैं। रंगीन इडली बच्चों को देखने में भी आकर्षक लग सकती हैं। साथ में नारियल चटनी या हल्की डिप दी जा सकती है।
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