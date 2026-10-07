vegetable recipes for kids: बच्चों के टिफिन में रोज क्या रखा जाए, यह कई माता-पिता के लिए बड़ी चुनौती होती है। खासकर तब, जब बच्चा सब्जियां देखते ही मुंह बनाने लगे या उन्हें प्लेट के एक कोने में छोड़ दे। लेकिन सब्जियों को पूरी तरह अलग से परोसने के बजाय उन्हें बच्चे की पसंद की चीजों में शामिल करना एक आसान तरीका हो सकता है।





गाजर, पालक, शिमला मिर्च, बीन्स, मटर, चुकंदर और लौकी जैसी सब्जियों को बारीक काटकर, कद्दूकस करके या प्यूरी बनाकर कई टिफिन रेसिपी में मिलाया जा सकता है। इससे बच्चे को अलग से सब्जी खाने का दबाव भी महसूस नहीं होता और टिफिन में वैरायटी भी बनी रहती है।



हालांकि, बच्चे को सब्जियों के स्वाद और रंग से धीरे-धीरे परिचित कराना भी जरूरी है। सिर्फ छिपाने के बजाय समय के साथ उन्हें सब्जियां पहचानना और पसंद करना सिखाएं। अगर आपका बच्चा भी सब्जियां देखकर नाक-भौं सिकोड़ता है, तो अगली बार टिफिन में ये 5 आसान और स्वादिष्ट रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। गाजर, पालक, शिमला मिर्च, बीन्स, मटर, चुकंदर और लौकी जैसी सब्जियों को बारीक काटकर, कद्दूकस करके या प्यूरी बनाकर कई टिफिन रेसिपी में मिलाया जा सकता है। इससे बच्चे को अलग से सब्जी खाने का दबाव भी महसूस नहीं होता और टिफिन में वैरायटी भी बनी रहती है।हालांकि, बच्चे को सब्जियों के स्वाद और रंग से धीरे-धीरे परिचित कराना भी जरूरी है। सिर्फ छिपाने के बजाय समय के साथ उन्हें सब्जियां पहचानना और पसंद करना सिखाएं। अगर आपका बच्चा भी सब्जियां देखकर नाक-भौं सिकोड़ता है, तो अगली बार टिफिन में ये 5 आसान और स्वादिष्ट रेसिपी ट्राई कर सकते हैं।