Chukandar Se Kya-Kya Banta Hai: सर्दियों का मौसम आते ही बाजार में कई तरह की ताजी और पौष्टिक सब्जियां मिलने लगती हैं। इन्हीं में से एक है चुकंदर, जिसे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। चुकंदर अपने खूबसूरत लाल रंग और हल्के मीठे स्वाद के लिए जाना जाता है। इसमें फाइबर, फोलेट, पोटैशियम और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। यही वजह है कि सर्दियों में इसे अपनी डाइट में शामिल करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
अक्सर लोग चुकंदर को सिर्फ सलाद या जूस के रूप में खाना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे कई स्वादिष्ट और लाजवाब डिश भी तैयार की जा सकती हैं? चुकंदर से पराठा, हलवा, कटलेट, सूप और रायता जैसी कई रेसिपी बनाई जा सकती हैं। खास बात यह है कि इनका स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आ सकता है।
अगर आप भी रोजाना एक जैसा खाना खाकर बोर हो गए हैं और सर्दियों में कुछ नया और हेल्दी ट्राई करना चाहते हैं, तो चुकंदर की ये 5 आसान रेसिपी आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती हैं। आइए जानते हैं इन्हें बनाने के आसान तरीके और इनके खास फायदे।
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चुकंदर का पराठा
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चुकंदर का पराठा
सर्दियों में गरमा-गरम पराठे खाने का मजा ही अलग होता है। आप चुकंदर को कद्दूकस करके उसमें हरी मिर्च, अदरक, धनिया, अजवाइन और हल्के मसाले मिलाएं। अब इस मिश्रण को आटे में भरकर या आटे में मिलाकर पराठे तैयार करें। इसे दही या अचार के साथ परोसें। इसका रंग और स्वाद दोनों ही शानदार होते हैं।
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चुकंदर का हलवा
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चुकंदर का हलवा
अगर आपको मीठा खाना पसंद है, तो चुकंदर का हलवा जरूर ट्राई करें। इसके लिए चुकंदर को कद्दूकस करके घी में अच्छी तरह भूनें। फिर इसमें दूध और स्वादानुसार चीनी मिलाएं। धीमी आंच पर पकने दें। अंत में इलायची पाउडर और कटे हुए मेवे डालकर गर्मागर्म परोसें। यह सर्दियों के लिए एक स्वादिष्ट मिठाई है।
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चुकंदर का कटलेट
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चुकंदर के कटलेट
शाम की चाय के साथ कुछ कुरकुरा खाने का मन हो तो चुकंदर के कटलेट बनाएं। उबले आलू और कद्दूकस किए हुए चुकंदर में ब्रेड क्रम्ब्स, हरी मिर्च, धनिया और मसाले मिलाएं। इन्हें टिक्की का आकार देकर तवे पर कम तेल में सुनहरा होने तक सेंक लें। टमाटर सॉस या हरी चटनी के साथ इनका स्वाद बढ़ जाता है।
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चुकंदर का सूप
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चुकंदर का सूप
सर्दियों में गर्मागर्म सूप पीना काफी अच्छा लगता है। चुकंदर का सूप बनाने के लिए चुकंदर, गाजर, टमाटर और प्याज को उबाल लें। इसके बाद इन्हें मिक्सर में पीसकर प्यूरी बना लें। अब इसमें काली मिर्च, नमक और थोड़ा मक्खन डालकर कुछ देर पकाएं। तैयार है स्वादिष्ट और पौष्टिक चुकंदर का सूप।