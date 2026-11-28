Chukandar Se Kya-Kya Banta Hai: सर्दियों का मौसम आते ही बाजार में कई तरह की ताजी और पौष्टिक सब्जियां मिलने लगती हैं। इन्हीं में से एक है चुकंदर, जिसे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। चुकंदर अपने खूबसूरत लाल रंग और हल्के मीठे स्वाद के लिए जाना जाता है। इसमें फाइबर, फोलेट, पोटैशियम और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। यही वजह है कि सर्दियों में इसे अपनी डाइट में शामिल करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

अक्सर लोग चुकंदर को सिर्फ सलाद या जूस के रूप में खाना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे कई स्वादिष्ट और लाजवाब डिश भी तैयार की जा सकती हैं? चुकंदर से पराठा, हलवा, कटलेट, सूप और रायता जैसी कई रेसिपी बनाई जा सकती हैं। खास बात यह है कि इनका स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आ सकता है।

अगर आप भी रोजाना एक जैसा खाना खाकर बोर हो गए हैं और सर्दियों में कुछ नया और हेल्दी ट्राई करना चाहते हैं, तो चुकंदर की ये 5 आसान रेसिपी आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती हैं। आइए जानते हैं इन्हें बनाने के आसान तरीके और इनके खास फायदे।