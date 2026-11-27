Indian Gooseberry Recipes: सर्दियों का मौसम आते ही बाजार में ताजे और हरे आंवले की भरमार देखने को मिलती है। आंवला भारतीय रसोई का एक ऐसा खास फल है, जिसे स्वाद और पोषण दोनों के लिहाज से काफी पसंद किया जाता है। आमतौर पर लोग आंवले का इस्तेमाल मुरब्बा, अचार या कैंडी बनाने के लिए करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे कई तरह की स्वादिष्ट और मजेदार डिश भी तैयार की जा सकती हैं? अगर आप भी हर साल आंवले का मुरब्बा और कैंडी खाकर बोर हो चुके हैं, तो इस सर्दी कुछ नया ट्राई कर सकते हैं।

आंवले का खट्टा स्वाद खाने का जायका बढ़ाने के साथ कई पारंपरिक व्यंजनों को भी खास बना देता है। इसे सब्जी, चटनी और चावल जैसी डिश में शामिल किया जा सकता है। खास बात यह है कि इन रेसिपी को बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा सामग्री या किसी खास कुकिंग स्किल की जरूरत नहीं होगी। घर में मौजूद मसालों और कुछ आसान चीजों की मदद से आप मिनटों में स्वादिष्ट पकवान तैयार कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं आंवले से बनने वाली ऐसी तीन शानदार डिश के बारे में, जिन्हें आप इस सर्दी अपने घर के खाने का हिस्सा बना सकते हैं।