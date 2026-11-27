Indian Gooseberry Recipes: सर्दियों का मौसम आते ही बाजार में ताजे और हरे आंवले की भरमार देखने को मिलती है। आंवला भारतीय रसोई का एक ऐसा खास फल है, जिसे स्वाद और पोषण दोनों के लिहाज से काफी पसंद किया जाता है। आमतौर पर लोग आंवले का इस्तेमाल मुरब्बा, अचार या कैंडी बनाने के लिए करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे कई तरह की स्वादिष्ट और मजेदार डिश भी तैयार की जा सकती हैं? अगर आप भी हर साल आंवले का मुरब्बा और कैंडी खाकर बोर हो चुके हैं, तो इस सर्दी कुछ नया ट्राई कर सकते हैं।
आंवले का खट्टा स्वाद खाने का जायका बढ़ाने के साथ कई पारंपरिक व्यंजनों को भी खास बना देता है। इसे सब्जी, चटनी और चावल जैसी डिश में शामिल किया जा सकता है। खास बात यह है कि इन रेसिपी को बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा सामग्री या किसी खास कुकिंग स्किल की जरूरत नहीं होगी। घर में मौजूद मसालों और कुछ आसान चीजों की मदद से आप मिनटों में स्वादिष्ट पकवान तैयार कर सकते हैं।
तो आइए जानते हैं आंवले से बनने वाली ऐसी तीन शानदार डिश के बारे में, जिन्हें आप इस सर्दी अपने घर के खाने का हिस्सा बना सकते हैं।
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Amla Chutney
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आंवले की चटपटी चटनी
अगर आपको खाने के साथ चटनी पसंद है, तो आंवले की चटनी जरूर बनाएं। इसे बनाने के लिए 4-5 ताजे आंवले, हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक, नमक और थोड़ा जीरा लें। सबसे पहले आंवलों को धोकर बीज निकाल लें। अब मिक्सर में आंवला, हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक और जीरा डालकर पीस लें। जरूरत के अनुसार थोड़ा पानी मिलाएं। आपकी खट्टी-तीखी आंवले की चटनी तैयार है। इसे पराठे, पकौड़े और दाल-चावल के साथ परोस सकते हैं।
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आंवला की सब्जी रेसिपी
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आंवले की मसालेदार सब्जी
अगर आप कुछ अलग और नया खाना चाहते हैं, तो आंवले की मसालेदार सब्जी एक अच्छा विकल्प है। इसके लिए आंवला, जीरा, हींग, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, सौंफ और थोड़ा तेल लें।
सबसे पहले आंवलों को उबालकर उनके बीज निकाल लें। अब कड़ाही में तेल गर्म करके जीरा और हींग का तड़का लगाएं। इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और सौंफ डालें। इसके बाद आंवले डालकर अच्छी तरह मिलाएं। स्वादानुसार नमक डालें और कुछ मिनट धीमी आंच पर पकाएं। तैयार है खट्टी-चटपटी आंवले की सब्जी। इसे रोटी या पराठे के साथ खा सकते हैं।
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आंवला के चावल रेसिपी
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आंवले का मसालेदार चावल
सर्दियों में अगर आप रोजाना के चावल से कुछ अलग बनाना चाहते हैं, तो आंवले का मसालेदार चावल ट्राई करें। इसके लिए पके हुए चावल, 3-4 आंवले, मूंगफली, करी पत्ता, राई, हल्दी, हरी मिर्च और नमक की जरूरत होगी।
सबसे पहले आंवलों को कद्दूकस कर लें। अब कड़ाही में तेल गर्म करके राई, करी पत्ता, मूंगफली और हरी मिर्च डालें। इसमें कद्दूकस किया हुआ आंवला और हल्दी मिलाकर कुछ मिनट पकाएं। आखिर में पके हुए चावल और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं। कुछ मिनट पकाने के बाद गर्मागर्म आंवला राइस तैयार है।
आंवले को डाइट में शामिल करें
सर्दियों में आंवले से बनी ये तीनों डिश आपके रोजमर्रा के खाने में नया स्वाद जोड़ सकती हैं। इनमें से अपनी पसंद की रेसिपी चुनें और घर पर आसानी से तैयार करें। हालांकि, आंवला खट्टा होता है, इसलिए अपनी पसंद और पाचन क्षमता के अनुसार इसकी मात्रा रखें।