Kids Tiffin Ideas Quick Recipes: सुबह बच्चों के टिफिन के लिए कुछ नया और स्वादिष्ट बनाने की चिंता लगभग हर घर में रहती है। अक्सर महिलाएं सुबह लंच की तैयारी भी करती हैं तो बच्चों के टिफिन में भी रोटी-पराठा आदि पैक कर देती हैं। लेकिन बच्चे अक्सर ऐसी लंच वापस ले आते हैं। बहुत से बच्चों को स्कूल टिफिन में रोटी खाना पसंद नहीं होता है।





अब सुबह रोज उनके लिए कुछ अलग क्या बनाया जाए, हर दिन महिलाएं यही सोचती रह जाती हैं। ऐसे में रोटियों को थोड़े से ट्विस्ट के साथ बेहद स्वादिष्ट और बच्चों की पसंद की डिश में बदला जा सकता है।



ज्यादातर बच्चों को पिज्जा, नूडल्स जैसी चपटपटी डिश पसंद होती हैं। आप घर पर बनी रोटियों से उनके लिए पिज्जा, नूडल्स या रोल्स बना सकती हैं। इन्हें बनाने में ज्यादा समय या बहुत सारी सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती। महज 10 मिनट में आप रोटी पिज्जा, रोटी रोल और रोटी नूडल्स जैसी मजेदार चीजें तैयार कर सकते हैं।