Easy Dishes You Can Make at Home:
आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास खाना बनाने के लिए ज्यादा समय नहीं होता। ऐसे में भूख लगने पर ज्यादातर लोग ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप्स से खाना ऑर्डर करना पसंद करते हैं। लेकिन कई बार ऑर्डर आने में काफी समय लग जाता है और बाहर का खाना रोजाना खाना सेहत के लिए भी अच्छा विकल्प नहीं माना जाता। ऐसे में क्यों न घर पर ही कुछ ऐसा बनाया जाए, जो स्वादिष्ट होने के साथ जल्दी भी तैयार हो जाए?
अगर आपके पास सिर्फ 10 मिनट हैं, तो आप किचन में मौजूद सामान्य चीजों से कई मजेदार पकवान बना सकते हैं। इस लेख में जानें 10 मिनट में तैयार होने वाली कुछ आसान और स्वादिष्ट रेसिपी, जिन्हें खाकर आपका पेट भी भरेगा और मन भी खुश हो जाएगा।
2 of 5
10 मिनट में बनने वाली रेसिपी
- फोटो : instagram
1. ब्रेड पिज्जा
ब्रेड पिज्जा बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है। अगर आपको पिज्जा खाने का मन है, लेकिन बाहर से ऑर्डर नहीं करना चाहते, तो घर पर आसानी से इसे बना सकते हैं।
सामग्री:
- 2-3 ब्रेड स्लाइस
- 2 चम्मच पिज्जा सॉस या टोमैटो सॉस
- बारीक कटा प्याज
- शिमला मिर्च
- टमाटर
- कद्दूकस किया हुआ चीज
- चिली फ्लेक्स और ऑरेगैनो
बनाने का तरीका:
सबसे पहले ब्रेड स्लाइस पर पिज्जा सॉस लगाएं। इसके बाद प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च डालें। ऊपर से चीज, चिली फ्लेक्स और ऑरेगैनो डाल दें। अब नॉनस्टिक पैन को हल्का गर्म करके उसमें ब्रेड रखें और ढककर धीमी आंच पर कुछ मिनट पकाएं। चीज पिघलने पर आपका ब्रेड पिज्जा तैयार है।
3 of 5
10 मिनट में बनने वाली रेसिपी
- फोटो : instagram
2. मसाला मैगी
जब भी अचानक भूख लगती है, तो मैगी सबसे आसान विकल्पों में से एक होती है। इसमें कुछ सब्जियां और मसाले मिलाकर इसे और स्वादिष्ट बनाया जा सकता है।
सामग्री:
- 1 पैकेट मैगी
- 1 छोटा प्याज
- 1 छोटा टमाटर
- थोड़ी शिमला मिर्च
- मटर
- मैगी मसाला
- थोड़ा तेल और नमक
बनाने का तरीका:
सबसे पहले पैन में थोड़ा तेल गर्म करें। इसमें प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और मटर डालकर हल्का भूनें। अब पानी और मैगी मसाला डालें। पानी उबलने पर मैगी डालकर कुछ मिनट पकाएं। आपकी गरमा-गरम मसाला मैगी तैयार है।
4 of 5
10 मिनट में बनने वाली रेसिपी
- फोटो : Adobe stock
3. वेज सैंडविच
अगर आपको हल्का और स्वादिष्ट खाना पसंद है, तो वेज सैंडविच एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसे सुबह के नाश्ते या शाम की भूख के लिए बनाया जा सकता है।
सामग्री:
- 4 ब्रेड स्लाइस
- 1 उबला आलू
- खीरा
- टमाटर
- प्याज
- हरी चटनी
- मक्खन
- नमक और चाट मसाला
बनाने का तरीका:
सबसे पहले ब्रेड पर मक्खन और हरी चटनी लगाएं। अब इसमें आलू, खीरा, टमाटर और प्याज के स्लाइस रखें। ऊपर से नमक और चाट मसाला डालें। दूसरी ब्रेड से ढक दें। चाहें तो इसे तवे पर हल्का सेंक सकते हैं। स्वादिष्ट वेज सैंडविच तैयार है।
5 of 5
10 मिनट में बनने वाली रेसिपी
- फोटो : AI
4. झटपट पोहा
पोहा हल्का और स्वादिष्ट नाश्ता है। इसे बनाने में ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं होती और यह कम समय में तैयार हो जाता है।
सामग्री:
- 1 कप पोहा
- 1 छोटा प्याज
- थोड़ी मूंगफली
- हरी मिर्च
- करी पत्ता
- हल्दी
- राई
- नमक और नींबू
बनाने का तरीका:
सबसे पहले पोहे को पानी से हल्का धोकर कुछ मिनट के लिए रख दें। अब पैन में तेल गर्म करके राई, करी पत्ता, मूंगफली और हरी मिर्च डालें। इसके बाद प्याज भूनें। हल्दी और नमक डालकर पोहा मिलाएं। कुछ मिनट पकाने के बाद नींबू का रस डालें। आपका स्वादिष्ट पोहा तैयार है।