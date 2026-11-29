



अगर आपके पास सिर्फ 10 मिनट हैं, तो आप किचन में मौजूद सामान्य चीजों से कई मजेदार पकवान बना सकते हैं। इस लेख में जानें 10 मिनट में तैयार होने वाली कुछ आसान और स्वादिष्ट रेसिपी, जिन्हें खाकर आपका पेट भी भरेगा और मन भी खुश हो जाएगा।



आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास खाना बनाने के लिए ज्यादा समय नहीं होता। ऐसे में भूख लगने पर ज्यादातर लोग ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप्स से खाना ऑर्डर करना पसंद करते हैं। लेकिन कई बार ऑर्डर आने में काफी समय लग जाता है और बाहर का खाना रोजाना खाना सेहत के लिए भी अच्छा विकल्प नहीं माना जाता। ऐसे में क्यों न घर पर ही कुछ ऐसा बनाया जाए, जो स्वादिष्ट होने के साथ जल्दी भी तैयार हो जाए?