Healthy Milk Recipe: दूध हमारी रोजमर्रा की डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, पोटैशियम और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर की सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। खासकर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए दूध एक अच्छा पोषण स्रोत है। हालांकि, कई बार रोजाना सादा दूध पीना लोगों को पसंद नहीं आता। ऐसे में अगर दूध से कुछ ऐसा बनाया जाए, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पौष्टिक भी हो, तो बात ही अलग है।

हर साल 26 नवंबर को भारत में नेशनल मिल्क डे यानी राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत की श्वेत क्रांति के जनक डॉ. वर्गीज कुरियन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दूध के महत्व और डेयरी सेक्टर में किसानों के योगदान को याद करना है।

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इस खास मौके पर अगर आप भी दूध से कुछ नया और स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं, तो ओट्स खीर एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। इसे बनाने के लिए आपको महंगे सामान या घंटों की मेहनत की जरूरत नहीं है। दूध, ओट्स और कुछ ड्राई फ्रूट्स की मदद से आप घर पर आसानी से यह हेल्दी डिश तैयार कर सकते हैं।

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अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं और साथ ही अपनी डाइट का भी ध्यान रखना चाहते हैं, तो ओट्स खीर ट्राई कर सकते हैं। इसमें दूध के साथ ओट्स और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है। यह नाश्ते या खाने के बाद मीठे के तौर पर परोसने के लिए अच्छा विकल्प है।

1 कप ओट्स

500 मिलीलीटर दूध

4-5 खजूर

6-7 बादाम

5-6 किशमिश

2 इलायची

1 छोटा केला

स्वादानुसार चीनी (वैकल्पिक)



ओट्स खीर बनाने की आसान विधि



स्टेप 1- सबसे पहले एक पैन में ओट्स डालकर धीमी आंच पर 3-4 मिनट तक हल्का भून लें। इससे ओट्स का स्वाद और खुशबू बेहतर हो जाती है।

स्टेप 2- अब एक दूसरे बर्तन में दूध डालकर गर्म करें। दूध में उबाल आने पर इसमें बारीक कटे हुए खजूर, बादाम, किशमिश और इलायची डाल दें।

स्टेप 3- अब इसमें भुने हुए ओट्स मिलाएं और धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए पकाएं। करीब 5-7 मिनट में ओट्स नरम होने लगेंगे और खीर गाढ़ी हो जाएगी।स्टेप 4- अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है, तो थोड़ा गुड़ या चीनी मिला सकते हैं।स्टेप 5- आखिर में इसमें कटे हुए केले और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालकर अच्छी तरह मिला लें।आपकी स्वादिष्ट और पौष्टिक ओट्स खीर तैयार है। इसे गर्मागर्म या ठंडा करके सर्व कर सकते हैं।दूध से मिलने वाला कैल्शियम और प्रोटीन हड्डियों और मांसपेशियों के लिए जरूरी पोषण प्रदान करते हैं। वहीं, ओट्स में फाइबर मौजूद होता है, जो पाचन और पेट को लंबे समय तक भरा महसूस कराने में मदद कर सकता है। बादाम और किशमिश जैसे ड्राई फ्रूट्स भी इसमें पोषक तत्व जोड़ते हैं।

अगर आप इसे रोजाना की डाइट में शामिल करना चाहते हैं, तो अतिरिक्त चीनी की मात्रा कम रखें और खजूर से प्राकृतिक मिठास बढ़ा सकते हैं।



मिल्क डे पर जरूर ट्राई करें यह रेसिपी



इस मिल्क डे पर सादे दूध की जगह कुछ नया और स्वादिष्ट बनाकर परिवार के साथ इसका आनंद लें। ओट्स खीर बनाने में आसान है और इसके लिए ज्यादा समय भी नहीं चाहिए। बच्चों से लेकर बड़ों तक, हर कोई इस स्वादिष्ट डिश का मजा ले सकता है।