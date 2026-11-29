Easy Winter Soup Recipes:
सर्दियों का मौसम आते ही कुछ गर्मागर्म और स्वादिष्ट खाने का मन करने लगता है। ठंडी हवाओं के बीच अगर नाश्ते या शाम के समय एक कटोरी गरम सूप मिल जाए, तो दिन बन जाता है। सूप न केवल स्वाद में बेहतरीन होता है, बल्कि शरीर को गर्म रखने और पोषण देने में भी मदद करता है। खास बात यह है कि इसे घर पर मौजूद साधारण सामग्री से बहुत आसानी से तैयार किया जा सकता है।
अगर आप भी इस सर्दी रोजाना एक जैसा सूप पीकर बोर हो गए हैं, तो अब 5 अलग-अलग फ्लेवर के सूप ट्राई कर सकते हैं। इनमें टमाटर सूप, स्वीट कॉर्न सूप, मिक्स वेज सूप, पालक सूप और मशरूम सूप शामिल हैं। इन सभी सूप की रेसिपी बेहद आसान है और इन्हें बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता। आइए जानते हैं इन 5 स्वादिष्ट सूप को बनाने की आसान विधि और जरूरी सामग्री।
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सर्दियों में बनाएं ये 5 टेस्टी सूप
- फोटो : AI
1. टमाटर सूप
टमाटर सूप सर्दियों में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले सूप में से एक है। इसका हल्का खट्टा-मीठा स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है।
सामग्री:
- 4-5 पके हुए टमाटर
- 1 छोटा प्याज
- 2 लहसुन की कलियां
- आधा इंच अदरक
- 1 चम्मच मक्खन
- नमक स्वादानुसार
- आधा चम्मच काली मिर्च
- 1 चम्मच क्रीम
बनाने की विधि:
सबसे पहले टमाटर को धोकर बड़े टुकड़ों में काट लें। अब एक पैन में टमाटर, प्याज, अदरक और लहसुन डालकर थोड़ा पानी मिलाएं और अच्छी तरह उबाल लें। जब टमाटर नरम हो जाएं, तो गैस बंद कर दें। मिश्रण ठंडा होने पर मिक्सर में पीस लें और छलनी से छान लें। अब एक पैन में मक्खन गर्म करें और तैयार पेस्ट डाल दें। इसमें नमक और काली मिर्च मिलाकर 4-5 मिनट तक पकाएं। आखिर में ऊपर से क्रीम डालें। आपका गर्मागर्म टमाटर सूप तैयार है।
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2. स्वीट कॉर्न सूप
अगर आपको हल्का मीठा और रेस्टोरेंट जैसा स्वाद पसंद है, तो स्वीट कॉर्न सूप एक अच्छा विकल्प है। इसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है।
सामग्री:
- 1 कप स्वीट कॉर्न
- आधा कप बारीक कटी गाजर
- आधा कप बीन्स
- थोड़ा पत्ता गोभी
- 1 चम्मच कॉर्न फ्लोर
- नमक स्वादानुसार
- आधा चम्मच काली मिर्च
- 3 कप पानी
बनाने की विधि:
सबसे पहले स्वीट कॉर्न को उबाल लें। अब आधे कॉर्न को मिक्सर में पीसकर पेस्ट बना लें। एक पैन में पानी गर्म करें और उसमें गाजर, बीन्स और पत्ता गोभी डाल दें। सब्जियों को कुछ मिनट पकाने के बाद इसमें साबुत कॉर्न और कॉर्न पेस्ट मिलाएं। अब कॉर्न फ्लोर को थोड़े ठंडे पानी में घोलकर सूप में डालें। लगातार चलाते रहें, ताकि गांठें न बनें। आखिर में नमक और काली मिर्च मिलाएं। कुछ मिनट पकाने के बाद गर्मागर्म स्वीट कॉर्न सूप सर्व करें।
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3. मिक्स वेजिटेबल सूप
जो लोग एक साथ कई सब्जियों का स्वाद लेना चाहते हैं, उनके लिए मिक्स वेजिटेबल सूप अच्छा विकल्प है। इसे अपनी पसंद की मौसमी सब्जियों से तैयार किया जा सकता है।
सामग्री:
- 1 गाजर
- आधा कप मटर
- आधा कप बीन्स
- आधा कप पत्ता गोभी
- 1 छोटा प्याज
- 2 लहसुन की कलियां
- 1 चम्मच मक्खन
- नमक और काली मिर्च
- 3 कप पानी
बनाने की विधि:
सबसे पहले सभी सब्जियों को अच्छी तरह धोकर बारीक काट लें। अब एक पैन में मक्खन गर्म करें और उसमें लहसुन और प्याज डालकर हल्का भूनें। इसके बाद गाजर, मटर, बीन्स और पत्ता गोभी डालकर 2 मिनट तक पकाएं। अब इसमें पानी डालें और सब्जियों को नरम होने तक पकने दें। इसके बाद नमक और काली मिर्च मिलाएं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा नींबू का रस भी मिला सकते हैं। तैयार मिक्स वेजिटेबल सूप को गर्मागर्म परोसें।
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सर्दियों में बनाएं ये 5 टेस्टी सूप
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4. पालक सूप
पालक आयरन, फोलेट और कई जरूरी पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत है। सर्दियों में पालक का सूप स्वाद के साथ पौष्टिकता भी देता है। इसे बनाना भी बेहद आसान है।
सामग्री:
- 2 कप ताजा पालक
- 1 छोटा प्याज
- 2 लहसुन की कलियां
- आधा कप दूध
- 1 चम्मच मक्खन
- नमक स्वादानुसार
- आधा चम्मच काली मिर्च
बनाने की विधि:
सबसे पहले पालक की पत्तियों को अच्छी तरह धो लें। अब एक बर्तन में पानी गर्म करके पालक को 2-3 मिनट तक उबालें। इसके बाद पालक को ठंडा करके मिक्सर में पीस लें। अब पैन में मक्खन गर्म करें और उसमें बारीक कटा प्याज और लहसुन डालकर भूनें। इसमें पालक का पेस्ट डालें और अच्छी तरह मिलाएं। अब दूध और थोड़ा पानी डालकर कुछ मिनट पकाएं। आखिर में नमक और काली मिर्च मिलाएं। स्वादिष्ट पालक सूप तैयार है।