Kitchen Hacks Instant Soaking Method: छोले और राजमा भारतीय रसोई की ऐसी डिश हैं, जिन्हें खाना ज्यादातर लोग पसंद करते हैं। घर में जब छोले-भटूरे या राजमा-चावल बनाने का मन हो, तो सबसे पहले काबुली चने और राजमा को रातभर पानी में भिगोने की तैयारी की जाती है। ऐसा करने से ये अच्छी तरह फूल जाते हैं और पकाने में भी कम समय लगता है। लेकिन कई बार जल्दबाजी या भूलने की वजह से हम इन्हें रात में भिगोना भूल जाते हैं। ऐसे में अगले दिन खाना बनाने के समय परेशानी हो सकती है।

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अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ आसान किचन ट्रिक्स की मदद से आप छोले और राजमा को कम समय में भिगोने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इसके लिए गर्म पानी और सही तरीके का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, ध्यान रखें कि जल्दी भिगोने का मतलब यह नहीं है कि छोले और राजमा एक घंटे में पूरी तरह पक भी जाएंगे। खासकर राजमा को अच्छी तरह उबालना बेहद जरूरी है।आइए जानते हैं कि अगर आप रात में छोले और राजमा भिगोना भूल गए हैं, तो किस तरह उन्हें जल्दी तैयार कर सकते हैं।

अगर आप छोले या राजमा भिगोना भूल गए हैं, तो सबसे पहले इन्हें अच्छी तरह साफ करके धो लें। अब एक बड़े बर्तन में राजमा या चने डालें और उनके ऊपर पर्याप्त गर्म पानी डालें। ध्यान रखें कि पानी इनसे लगभग 2-3 इंच ऊपर रहे, क्योंकि भिगोने के दौरान इनका आकार बढ़ता है।



अब बर्तन को ढककर करीब 1 घंटे के लिए रख दें। इसके बाद पानी निकालकर इन्हें साफ पानी से धो लें। इससे ये सामान्य ठंडे पानी की तुलना में जल्दी पानी सोख सकते हैं।जल्दी भिगोने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करते समय बर्तन को ढकना फायदेमंद हो सकता है। इससे पानी जल्दी ठंडा नहीं होता और छोले या राजमा को पानी सोखने में मदद मिलती है। हालांकि, इन्हें उबलते पानी में लंबे समय तक छोड़ने के बजाय नियंत्रित गर्म पानी का इस्तेमाल करें।अगर आपके पास कम समय है, तो छोटे आकार के काबुली चने इस्तेमाल करना सुविधाजनक हो सकता है। इन्हें अच्छी तरह धोकर गर्म पानी में भिगो दें। आकार और पुरानेपन के हिसाब से इनके फूलने का समय अलग-अलग हो सकता है।एक घंटे तक भिगोने के बाद छोले या राजमा को साफ पानी के साथ प्रेशर कुकर में डालें। इन्हें अलग-अलग पकाएं और पर्याप्त पानी रखें। राजमा को हमेशा पूरी तरह पकाएं। अधपका राजमा खाना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है।राजमा में प्राकृतिक रूप से लेक्टिन नामक तत्व पाया जाता है, जिसे पर्याप्त उबालने से निष्क्रिय किया जाता है। इसलिए राजमा को सिर्फ भिगोकर या हल्का गर्म करके खाना सुरक्षित नहीं है। पहले तेज उबाल दें और फिर अच्छी तरह पकने तक उबालें। धीमी कुकर में कच्चे या अधपके राजमा को पकाने से बचें।अगर आप चाहते हैं कि छोले और राजमा स्वादिष्ट और अच्छी तरह नरम बनें, तो उन्हें पकाने से पहले साफ पानी से धोएं। पकाते समय पर्याप्त पानी डालें और बीच-बीच में उनकी नरमी जांचते रहें। पुराने छोले और राजमा को पकने में ज्यादा समय लग सकता है।इस तरह अगर आप रात में छोले और राजमा भिगोना भूल भी गए हैं, तो गर्म पानी की मदद से समय बचा सकते हैं। हालांकि, एक घंटे में इनके फूलने की प्रक्रिया शुरू होगी, पूरी तरह नरम होने और सुरक्षित तरीके से पकने के लिए अतिरिक्त समय देना जरूरी है।

एक घंटे में छोले और राजमा पूरी तरह पकने लायक नरम हों, यह जरूरी नहीं है। खासकर राजमा को खाने से पहले अच्छी तरह तेज उबाल देकर पूरी तरह पकाना जरूरी है। अधपका राजमा स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है।