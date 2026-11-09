अन्नकूट सब्जी रेसिपी: गोवर्धन पूजा में घर पर बनाना है भंडारे जैसा अन्नकूट? तो इस तरह तैयार करें सब्जी





सबसे पहले सभी ताजी सब्जियों को अच्छी तरह धो लें और छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर रख लें। अब एक भारी तले की बड़ी कढ़ाई में घी या तेल गर्म करें। इसमें हींग, जीरा, मेथी दाना, तेजपत्ता और सूखी लाल मिर्च डालकर तड़का लगाएं। तड़का तैयार होने के बाद इसमें अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डालें। इसके बाद कटे हुए टमाटर, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और सौंफ पाउडर मिलाएं। मसालों को तब तक भूनें, जब तक तेल अलग न होने लगे। मसाले अच्छी तरह भुन जाएं तो इसमें सभी कटी हुई सब्जियां और स्वादानुसार नमक डाल दें।







सब्जियों को मसालों के साथ अच्छी तरह मिलाएं। इसमें अलग से पानी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब्जियां अपने ही रस और भाप में पक जाती हैं। अब कढ़ाई को ढक्कन से ढक दें और मध्यम से धीमी आंच पर सब्जियों को नरम होने तक पकाएं। बीच-बीच में सब्जियों को चलाते रहें, ताकि वे कढ़ाई में चिपकें नहीं और अच्छी तरह पक जाएं। जब सभी सब्जियां अच्छी तरह पककर एकसार हो जाएं, तो इसमें गरम मसाला और अमचूर पाउडर मिलाएं। आखिर में बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिक्स करें।







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