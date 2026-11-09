अन्नकूट सब्जी रेसिपी: गोवर्धन पूजा में घर पर बनाना है भंडारे जैसा अन्नकूट? तो इस तरह तैयार करें सब्जी

Govardhan Puja Annakoot Sabji Recipe In Hindi: दिवाली के अगले दिन मनाया जाने वाला गोवर्धन पूजा का पर्व धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। इस अवसर पर घरों और मंदिरों में भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना की जाती है। साथ ही, उन्हें छप्पन भोग और अन्नकूट की सब्जी का भोग अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन अन्नकूट का भोग लगाने से भगवान श्रीकृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन घरों और मंदिरों में अन्नकूट की सब्जी तैयार की जाती है। इसे गोवर्धन की सब्जी या गड्ढ की सब्जी भी कहा जाता है। यह कई तरह की ताजी हरी सब्जियों और मसालों को मिलाकर बनाई जाती है, जिसका स्वाद बेहद लाजवाब होता है। तो आइए जानते हैं घर पर भंडारे जैसी स्वादिष्ट अन्नकूट की सब्जी बनाने की आसान विधि और इसका स्वाद बढ़ाने वाले कुछ खास टिप्स।
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अन्नकूट बनाने के लिए कटी हुई सब्जियां
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अन्नकूट सब्जी बनाने की सामग्री
- मिश्रित सब्जियां (कद्दू, बैंगन, फूलगोभी, आलू, गाजर, सेम, मटर, परवल आदि) कुल 1 किलो (कटी हुई)
- टमाटर- 3-4 (बारीक कटे हुए)
- अदरक- हरी मिर्च का पेस्ट: 2 बड़े चम्मच
- देसी घी या सरसों का तेल- 3-4 बड़े चम्मच
- खड़े मसाले- तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च, जीरा, हींग, मेथी दाना
- सूखे मसाले- हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, अमचूर पाउडर और सौंफ पाउडर
- स्वादानुसार नमक और बारीक कटा हरा धनिया
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अन्नकूट प्रसाद बनाने का तरीका
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अन्नकूट सब्जी बनाने की विधि
सबसे पहले सभी ताजी सब्जियों को अच्छी तरह धो लें और छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर रख लें। अब एक भारी तले की बड़ी कढ़ाई में घी या तेल गर्म करें। इसमें हींग, जीरा, मेथी दाना, तेजपत्ता और सूखी लाल मिर्च डालकर तड़का लगाएं। तड़का तैयार होने के बाद इसमें अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डालें। इसके बाद कटे हुए टमाटर, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और सौंफ पाउडर मिलाएं। मसालों को तब तक भूनें, जब तक तेल अलग न होने लगे। मसाले अच्छी तरह भुन जाएं तो इसमें सभी कटी हुई सब्जियां और स्वादानुसार नमक डाल दें।
सब्जियों को मसालों के साथ अच्छी तरह मिलाएं। इसमें अलग से पानी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब्जियां अपने ही रस और भाप में पक जाती हैं। अब कढ़ाई को ढक्कन से ढक दें और मध्यम से धीमी आंच पर सब्जियों को नरम होने तक पकाएं। बीच-बीच में सब्जियों को चलाते रहें, ताकि वे कढ़ाई में चिपकें नहीं और अच्छी तरह पक जाएं। जब सभी सब्जियां अच्छी तरह पककर एकसार हो जाएं, तो इसमें गरम मसाला और अमचूर पाउडर मिलाएं। आखिर में बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिक्स करें।
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अन्नकूट की स्वादिष्ट सब्जी
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गरमा-गरम पूड़ियों के साथ लगाएं अन्नकूट का भोग
इस तरह आपकी स्वादिष्ट और पारंपरिक अन्नकूट की सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। इसकी खुशबू और चटपटा स्वाद भंडारे की याद दिला देगा। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्रीकृष्ण को गरमा-गरम पूड़ियों के साथ इसका भोग लगाएं और परिवार के साथ इस खास प्रसाद का आनंद लें।
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मिक्स वेज अन्नकूट सब्जी
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अन्नकूट को स्वादिष्ट बनाने के लिए अपनाएं ये खास टिप्स
- अन्नकूट सब्जी का असली स्वाद हमेशा शुद्ध देसी घी या सरसों के तेल में छौंक लगाने से ही आता है।
- इसमें हींग और मेथी दाने का तड़का जरूर लगाएं।
- इस सब्जी में कद्दू (रवा) और खट्टे-मीठे टमाटर की मात्रा संतुलित होनी चाहिए।
- जिससे सब्जी में नेचुरल गाढ़ापन और बेहतरीन स्वाद मिलता है।