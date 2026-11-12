Homemade Thekua Recipe: छठ पूजा का सबसे खास प्रसाद ठेकुआ माना जाता है। इसे घर पर गेहूं के आटे, गुड़, घी, नारियल और सौंफ की मदद से आसानी से तैयार किया जा सकता है। सही मात्रा में सामग्री मिलाकर आटा गूंथें, फिर छोटे-छोटे ठेकुए बनाकर धीमी आंच पर सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें।



मुख्य बातें

छठ पूजा में ठेकुआ पारंपरिक प्रसाद के रूप में बनाया जाता है।

इसे गेहूं के आटे और गुड़ से तैयार किया जा सकता है।

सौंफ, इलायची और नारियल से इसका स्वाद और खुशबू बढ़ती है।

ठेकुआ बनाने के लिए आटे में सही मात्रा में घी मिलाना जरूरी है। विज्ञापन

प्रसाद बनाते समय साफ-सफाई और शुद्धता का विशेष ध्यान रखें।



छठ पूजा का प्रसाद ठेकुआ घर पर कैसे बनाएं?

छठ पूजा बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। इस पर्व में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। चार दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में नहाय-खाय, खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य का विशेष महत्व होता है। छठ पूजा की तैयारियां कई दिन पहले से शुरू हो जाती हैं। घरों में साफ-सफाई से लेकर पूजा की सामग्री और प्रसाद बनाने तक हर काम पूरी श्रद्धा के साथ किया जाता है।

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छठ पूजा के प्रसाद की बात हो और ठेकुआ का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। गेहूं के आटे, गुड़ और घी से तैयार होने वाला ठेकुआ इस पर्व की खास पहचान है। इसकी खुशबू और स्वाद त्योहार की रौनक को और बढ़ा देते हैं। कई घरों में इसे पारंपरिक तरीके से लकड़ी के सांचे या हाथों से अलग-अलग डिजाइन देकर बनाया जाता है।अगर आप भी इस छठ पूजा पर बाजार से ठेकुआ खरीदने के बजाय घर पर ही शुद्ध और स्वादिष्ट प्रसाद बनाना चाहते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ आसान सामग्रियों और सही तरीके से आप घर पर ही कुरकुरा और स्वादिष्ट ठेकुआ तैयार कर सकते हैं।



ठेकुआ बनाने के लिए जरूरी सामग्री

सबसे पहले ठेकुआ बनाने के लिए नीचे दी गई सामग्री इकट्ठा कर लें।

2 कप गेहूं का आटा

3/4 कप गुड़

4 बड़े चम्मच घी

1/4 कद्दूकस किया नारियल

1 छोटा चम्मच सौंफ

1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर

पानी आवश्यकतानुसार

जरूरत के अनुसार, तलने के लिए घी या तेल



घर पर ठेकुआ बनाने की आसान विधि

स्टेप 1- सबसे पहले गुड़ का घोल तैयार करें

एक बर्तन में गुड़ लें और उसमें थोड़ा गुनगुना पानी डालें। इसे अच्छी तरह मिलाएं, ताकि गुड़ पूरी तरह घुल जाए। इसके बाद घोल को छान लें, जिससे उसमें मौजूद गंदगी या कण निकल जाएं।



स्टेप 2- आटे में मिलाएं सभी जरूरी सामग्री

अब एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा लें। इसमें घी, कद्दूकस किया हुआ नारियल, सौंफ और इलायची पाउडर डालें। सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं। अब धीरे-धीरे गुड़ का घोल डालकर सख्त आटा गूंथ लें। ध्यान रखें कि ठेकुआ का आटा रोटी के आटे की तरह नरम नहीं होना चाहिए। इसे थोड़ा सख्त रखना जरूरी है, ताकि तलते समय ठेकुआ अपना आकार बनाए रखे।



स्टेप 3- ठेकुआ को दें पारंपरिक डिजाइन

अब तैयार आटे की छोटी-छोटी लोइयां बना लें। इन्हें हथेलियों से दबाकर ठेकुआ का आकार दें। आप चाहें तो पारंपरिक लकड़ी के सांचे की मदद से सुंदर डिजाइन भी बना सकते हैं।



स्टेप 4- धीमी आंच पर तलें ठेकुआ

एक कड़ाही में घी या तेल गर्म करें। अब इसमें तैयार ठेकुए डालें। इन्हें धीमी से मध्यम आंच पर धीरे-धीरे तलें। बीच-बीच में पलटते रहें, ताकि ठेकुआ दोनों तरफ से अच्छी तरह पक जाए। जब ठेकुए सुनहरे भूरे रंग के हो जाएं तो इन्हें निकालकर ठंडा होने दें।



स्टेप 5- तैयार है छठ पूजा का पारंपरिक प्रसाद

आपके घर के बने स्वादिष्ट और कुरकुरे ठेकुए तैयार हैं। इन्हें पूरी तरह ठंडा होने के बाद साफ और सूखे बर्तन में रखें। पूजा के लिए आवश्यकतानुसार प्रसाद के रूप में इस्तेमाल करें।



ठेकुआ बनाते समय इन बातों का रखें ध्यान

गुड़ का घोल इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह छान लें।

आटा ज्यादा नरम न गूंथें।

ठेकुआ हमेशा धीमी या मध्यम आंच पर तलें।

कड़ाही और इस्तेमाल होने वाले बर्तन साफ रखें।

ठेकुआ को रखने से पहले पूरी तरह ठंडा कर लें।

प्रसाद बनाने के लिए ताजी और अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री इस्तेमाल करें।



सवाल -जवाब



1. छठ पूजा में ठेकुआ क्यों बनाया जाता है?

ठेकुआ छठ पूजा का पारंपरिक प्रसाद है। इसे श्रद्धा के साथ तैयार करके सूर्य देव और छठी मैया को अर्पित किया जाता है।



2. ठेकुआ किस आटे से बनाया जाता है?

पारंपरिक रूप से ठेकुआ गेहूं के आटे से बनाया जाता है।



3. क्या ठेकुआ चीनी की जगह गुड़ से बना सकते हैं?

हां, गुड़ से बना ठेकुआ पारंपरिक और स्वादिष्ट विकल्प है। इससे इसमें अलग स्वाद और खुशबू आती है।



4. ठेकुआ को कुरकुरा कैसे बनाएं?

आटा थोड़ा सख्त गूंथें और ठेकुआ को धीमी से मध्यम आंच पर अच्छी तरह तलें। तलने के बाद पूरी तरह ठंडा करके स्टोर करें।