Quick Snacks for Guests: भारतीय घरों में मेहमानों का आना किसी खास मौके का मोहताज नहीं होता। कभी रिश्तेदार अचानक मिलने पहुंच जाते हैं तो कभी दोस्त बिना बताए घर आ जाते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी परेशानी होती है कि मेहमानों को चाय के साथ क्या खिलाया जाए। कई बार घर में पहले से कोई खास तैयारी नहीं होती और बाजार से कुछ मंगवाने का समय भी नहीं मिलता। ऐसे समय में महिलाओं को समझ नहीं आता कि आखिर कम समय में क्या बनाया जाए, जो स्वादिष्ट होने के साथ देखने में भी अच्छा लगे।



अगर आपके घर भी अचानक मेहमान आ गए हैं तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी रसोई में मौजूद ब्रेड, सूजी, बेसन, आलू, पनीर और कुछ सामान्य मसालों की मदद से कई स्वादिष्ट पकवान तैयार किए जा सकते हैं। खास बात यह है कि इनमें से कुछ स्नैक्स महज 5 से 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं।



मसाला पापड़, ब्रेड दही चाट, चीज सैंडविच, कॉर्न चाट और मसाला मखाना जैसे विकल्प कम मेहनत में शानदार स्वाद देते हैं। इन पकवानों को बनाने के लिए आपको किसी खास सामग्री या ज्यादा कुकिंग अनुभव की भी जरूरत नहीं होती। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ आसान और इंस्टेंट स्नैक्स के बारे में, जिन्हें बनाकर आप अचानक आए मेहमानों को खुश कर सकते हैं।

