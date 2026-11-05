मेथी पूड़ी रेसिपी: सर्दियों में नाश्ते का स्वाद बढ़ाएगी मेथी की क्रिस्पी पूड़ी, मिनटों में ऐसे करें तैयार

ऐसे तलें मेथी की पूड़ियां



सबसे पहले कड़ाही में तेल गर्म करें। तेल अच्छी तरह गर्म होने पर गैस की आंच मध्यम कर दें और इसमें एक-एक करके पूड़ियां डालें। पूड़ियों को पलटते हुए दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें। इसके बाद इन्हें कड़ाही से निकालकर छलनी या किचन पेपर पर रखें, ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए। अगर आप मेथी पूड़ियों को कुछ समय तक स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो इन्हें पूरी तरह ठंडा होने दें। इसके बाद साफ और एयरटाइट डिब्बे में भरकर रखें। ध्यान रखें कि गर्म पूड़ियों को डिब्बे में बंद न करें, क्योंकि भाप की वजह से इनका कुरकुरापन खत्म हो सकता है।







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