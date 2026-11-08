गोवर्धन पूजा 2026: अन्नकूट पर्व पर कान्हा को लगाएं 56 तरह के पकवानों का भोग, नोट कर लें पूरी लिस्ट

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56 Bhog Items for Govardhan Puja: गोवर्धन पूजा के पावन अवसर पर भगवान श्रीकृष्ण को अन्नकूट और 56 भोग अर्पित करने की विशेष परंपरा है। दिवाली के अगले दिन मनाए जाने वाले इस पर्व पर घरों और मंदिरों में तरह-तरह के पकवान तैयार किए जाते हैं।



धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाने से भक्तों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। अन्नकूट में अलग-अलग तरह की सब्जियां, मिठाइयां, फल, अनाज और दूध से बने पकवान शामिल किए जाते हैं।



अगर आप भी इस बार गोवर्धन पूजा पर कान्हा के लिए 56 भोग तैयार करने की सोच रहे हैं, तो यह लेख आपके लिए है। यहां जानिए भगवान श्रीकृष्ण के 56 भोग की पूरी लिस्ट, उसमें शामिल पारंपरिक पकवान, मिठाइयां और नमकीन व्यंजन। साथ ही जानें अन्नकूट भोग का धार्मिक महत्व।

गोवर्धन पूजा के पावन अवसर पर भगवान श्रीकृष्ण को अन्नकूट और 56 भोग अर्पित करने की विशेष परंपरा है। दिवाली के अगले दिन मनाए जाने वाले इस पर्व पर घरों और मंदिरों में तरह-तरह के पकवान तैयार किए जाते हैं।

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भगवान श्रीकृष्ण के 56 भोग की पूरी लिस्ट



गोवर्धन पूजा पर भगवान श्रीकृष्ण को अर्पित किए जाने वाले 56 भोग में मिठाइयां, दूध से बने पकवान, फल, नमकीन और पारंपरिक व्यंजन शामिल किए जा सकते हैं।



मिठाइयां और मीठे पकवान



1. माखन-मिश्री

2. पेड़ा

3. मोतीचूर के लड्डू

4. बेसन के लड्डू

5. बर्फी

6. रसगुल्ला

7. गुलाब जामुन

8. जलेबी

9. बालूशाही

10. खीर

11. रबड़ी

12. मालपुआ

13. सूजी का हलवा

14. श्रीखंड

15. कलाकंद

16. काजू कतली

17. इमरती

18. बूंदी

19. गुजिया

20. घेवर





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दूध और दुग्ध उत्पाद



21. गाय का दूध

22. दही

23. सफेद मक्खन

24. देसी घी

25. छाछ

26. मलाई

27. मीठी लस्सी

28. माखन





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नमकीन और पारंपरिक व्यंजन



29. पूड़ी

30. कचौड़ी

31. मूंग दाल

32. कढ़ी

33. आलू की सब्जी

34. कद्दू की सब्जी

35. मिक्स वेज

36. पनीर की सब्जी

37. सादा चावल

38. खिचड़ी

39. चना दाल

40. बेसन के पकौड़े

41. मठरी

42. पापड़



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