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गोवर्धन पूजा 2026: अन्नकूट पर्व पर कान्हा को लगाएं 56 तरह के पकवानों का भोग, नोट कर लें पूरी लिस्ट

Sun, 08 Nov 2026 04:33 PM IST
श्रुति गौड़ लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्रुति गौड़ Updated Sun, 08 Nov 2026 04:33 PM IST
सार

 56 Bhog Items for Govardhan Puja: गोवर्धन पूजा के अवसर पर भगवान श्रीकृष्ण को अन्नकूट का भोग लगाने की विशेष परंपरा है। इस लेख में जानें गोवर्धन पूजा के लिए खास स्पेशल मेन्यू के बारे में....

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Annakut Bhog 2026: Special Food Recipes and 56 Bhog Items for Govardhan Puja
56 भोग की पूरी लिस्ट - फोटो : AI
 56 Bhog Items for Govardhan Puja: गोवर्धन पूजा के पावन अवसर पर भगवान श्रीकृष्ण को अन्नकूट और 56 भोग अर्पित करने की विशेष परंपरा है। दिवाली के अगले दिन मनाए जाने वाले इस पर्व पर घरों और मंदिरों में तरह-तरह के पकवान तैयार किए जाते हैं। 


धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाने से भक्तों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। अन्नकूट में अलग-अलग तरह की सब्जियां, मिठाइयां, फल, अनाज और दूध से बने पकवान शामिल किए जाते हैं। 

अगर आप भी इस बार गोवर्धन पूजा पर कान्हा के लिए 56 भोग तैयार करने की सोच रहे हैं, तो यह लेख आपके लिए है। यहां जानिए भगवान श्रीकृष्ण के 56 भोग की पूरी लिस्ट, उसमें शामिल पारंपरिक पकवान, मिठाइयां और नमकीन व्यंजन। साथ ही जानें अन्नकूट भोग का धार्मिक महत्व।
 
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Annakut Bhog 2026: Special Food Recipes and 56 Bhog Items for Govardhan Puja
56 भोग की पूरी लिस्ट - फोटो : AI
भगवान श्रीकृष्ण के 56 भोग की पूरी लिस्ट

गोवर्धन पूजा पर भगवान श्रीकृष्ण को अर्पित किए जाने वाले 56 भोग में मिठाइयां, दूध से बने पकवान, फल, नमकीन और पारंपरिक व्यंजन शामिल किए जा सकते हैं।

 मिठाइयां और मीठे पकवान 

1. माखन-मिश्री
2. पेड़ा
3. मोतीचूर के लड्डू
4. बेसन के लड्डू
5. बर्फी
6. रसगुल्ला
7. गुलाब जामुन
8. जलेबी
9. बालूशाही
10. खीर
11. रबड़ी
12. मालपुआ
13. सूजी का हलवा
14. श्रीखंड
15. कलाकंद
16. काजू कतली
17. इमरती
18. बूंदी
19. गुजिया
20. घेवर

 
Annakut Bhog 2026: Special Food Recipes and 56 Bhog Items for Govardhan Puja
56 भोग की पूरी लिस्ट - फोटो : AI
 दूध और दुग्ध उत्पाद 

21. गाय का दूध
22. दही
23. सफेद मक्खन
24. देसी घी
25. छाछ
26. मलाई
27. मीठी लस्सी
28. माखन

 
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Annakut Bhog 2026: Special Food Recipes and 56 Bhog Items for Govardhan Puja
56 भोग की पूरी लिस्ट - फोटो : AI
 नमकीन और पारंपरिक व्यंजन 

29. पूड़ी
30. कचौड़ी
31. मूंग दाल
32. कढ़ी
33. आलू की सब्जी
34. कद्दू की सब्जी
35. मिक्स वेज
36. पनीर की सब्जी
37. सादा चावल
38. खिचड़ी
39. चना दाल
40. बेसन के पकौड़े
41. मठरी
42. पापड़
 
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56 भोग की पूरी लिस्ट - फोटो : AI

 फल, मेवे और अन्य प्रसाद 

43. केला
44. सेब
45. अनार
46. अंगूर
47. अमरूद
48. नारियल
49. संतरा
50. आम
51. बादाम
52. काजू
53. किशमिश
54. छुहारा
55. मिश्री
56. तुलसी दल

56 भोग की कोई एक सर्वमान्य सूची नहीं है। अलग-अलग मंदिरों और वैष्णव परंपराओं में पकवानों के नाम बदल सकते हैं। भगवान श्रीकृष्ण को भोग अर्पित करते समय तुलसी दल रखना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इसलिए इसको अलग से शामिल करें। 
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