चना दाल पूड़ी: त्योहार की थाली में लगाएं स्वाद का तड़का, ऐसे बनाएं चना दाल पूड़ी

Chana Dal Poori Kaise Banaen:
दिवाली के त्योहार पर घर में गरमा-गरम पूड़ियां और साथ में आलू की रसेदार सब्जी मिल जाए, तो खाने का स्वाद दोगुना हो जाता है। आमतौर पर इस मौके पर ज्यादातर घरों में सादी पूड़ियां बनाई जाती हैं। लेकिन इस बार आप कुछ अलग ट्राई कर सकती हैं। चना दाल की स्टफिंग कर स्वादिष्ट पूड़ियां तैयार करें। इनकी खुशबू और लाजवाब स्वाद त्योहार की थाली को खास बना देगा।
2 of 6
चना दाल पूड़ी
- फोटो : Ai Generated
चना दाल पूड़ी बनाने की सामग्री
- 2 कप गेहूं का आटा, 2 बड़े चम्मच सूजी
- स्वादानुसार नमक, 2 चम्मच तेल या घी (मोयन के लिए)
- अजवायन, कसूरी मेथी
स्टफिंग के लिए
- 1 कप चना दाल (4-5 घंटे भीगी हुई)
- 1 चम्मच अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट
- चुटकी भर हींग, 1 चम्मच अमचूर पाउडर
- 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी
- आधा चम्मच गरम मसाला,
- स्वादानुसार नमक और तलने के लिए तेल
3 of 6
चना दाल पूड़ी के लिए ऐसे गूंथे आटा
- फोटो : Ai Generated
चना दाल पूड़ी बनाने के लिए इस तरह गूंथें आटा
सबसे पहले एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा, सूजी, अजवायन, कसूरी मेथी, नमक, लाल मिर्च और थोड़ा घी या तेल डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें। अब इसमें धीरे-धीरे गुनगुना पानी डालते हुए सख्त आटा गूंथ लें। आटा तैयार होने के बाद इसे 15 मिनट के लिए ढककर रख दें, ताकि यह अच्छी तरह सेट हो जाए और पूड़ियां बनाने के लिए तैयार हो सके।
मेथी पूड़ी रेसिपी: सर्दियों में नाश्ते का स्वाद बढ़ाएगी मेथी की क्रिस्पी पूड़ी, मिनटों में ऐसे करें तैयार
4 of 6
चना दाल स्टफिंग
- फोटो : Ai Generated
ऐसे बनाएं चना दाल की स्टफिंग
सबसे पहले भीगी हुई चना दाल का अतिरिक्त पानी निकाल लें और इसे मिक्सी में बिना पानी डाले दरदरा पीस लें। अब एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें। इसमें हींग, अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट और सभी सूखे मसाले डालकर हल्का भून लें। इसके बाद पिसी हुई चना दाल डालें और धीमी आंच पर करीब 5 से 7 मिनट तक पकाएं। जब दाल का पानी पूरी तरह सूख जाए और मिश्रण भुरभुरा हो जाए, तो गैस बंद कर दें। ध्यान रखें कि पूड़ी की स्टफिंग सूखी होनी चाहिए, इससे पूड़ियां बेलते समय फटने की आशंका कम रहती है।
5 of 6
कढ़ाई में तले चना दाल स्टफिंग पूड़ियां
- फोटो : Ai Generated
चना दाल की स्टफिंग भरकर तले पूड़ियां
अब तैयार आटे की छोटी-छोटी लोइयां बना लें। प्रत्येक लोई पर हल्का तेल लगाकर उसे मध्यम मोटाई में बेल लें। ध्यान रखें कि पूड़ी ज्यादा पतली न हो। अब इसके बीच में तैयार चना दाल की स्टफिंग भरें और किनारों को अच्छी तरह बंद कर दें। इसके बाद कढ़ाई में तेल गर्म करें। तेल अच्छी तरह गर्म होने पर इसमें एक-एक करके पूड़ियां डालें। झारे की मदद से हल्का दबाएं, ताकि पूड़ियां अच्छी तरह फूल जाएं। इन्हें दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें।