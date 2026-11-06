चना दाल पूड़ी: त्योहार की थाली में लगाएं स्वाद का तड़का, ऐसे बनाएं चना दाल पूड़ी





सबसे पहले भीगी हुई चना दाल का अतिरिक्त पानी निकाल लें और इसे मिक्सी में बिना पानी डाले दरदरा पीस लें। अब एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें। इसमें हींग, अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट और सभी सूखे मसाले डालकर हल्का भून लें। इसके बाद पिसी हुई चना दाल डालें और धीमी आंच पर करीब 5 से 7 मिनट तक पकाएं। जब दाल का पानी पूरी तरह सूख जाए और मिश्रण भुरभुरा हो जाए, तो गैस बंद कर दें। ध्यान रखें कि पूड़ी की स्टफिंग सूखी होनी चाहिए, इससे पूड़ियां बेलते समय फटने की आशंका कम रहती है।