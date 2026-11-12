रागी-सहजन रोटी: सर्दियों में नाश्ते को बनाएं हेल्दी, जानें रागी-सहजन रोटी की आसान रेसिपी

Ragi Atta Aur Sahjan Patti Roti Kaise Banaen: सर्दियों के मौसम में खानपान का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। इस दौरान ऐसी चीजों को डाइट में शामिल करना बेहतर होता है, जो स्वादिष्ट होने के साथ शरीर को जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करें। खासकर सुबह के नाश्ते में हेल्दी और पेट भरने वाला विकल्प मिल जाए, तो दिन की शुरुआत अच्छी हो सकती है। आमतौर पर लोग नाश्ते में पराठे, पोहा, उपमा या चीला खाना पसंद करते हैं। हालांकि, रोजाना एक जैसा नाश्ता करने से बोरियत होने लगती है। ऐसे में आप रागी और सहजन के पत्तों से बनी रोटी ट्राई कर सकते हैं।





रागी को कैल्शियम और फाइबर का अच्छा स्रोत माना जाता है, वहीं सहजन के पत्तों में भी कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इन दोनों को मिलाकर तैयार की गई रोटी स्वादिष्ट होने के साथ पौष्टिक भी होती है। इसे बनाने के लिए ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती। घर में मौजूद कुछ मसालों और सब्जियों की मदद से आप इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं।