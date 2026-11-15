पालक टिक्की रेसिपी: हरी सब्जियों को देखकर मुंह बनाते हैं बच्चे, ऐसे बनाएं स्वाद और सेहत से भरपूर पालक टिक्की

Palak Tikki Kaise Banayein: सर्दियों के मौसम में बाजार में कई तरह की ताजी हरी सब्जियां मिलती हैं, जिनमें पालक भी शामिल होता है। आमतौर पर लोग पालक से साग, सब्जी और पराठे बनाकर खाते हैं, लेकिन इससे स्वादिष्ट और कुरकुरी टिक्की भी तैयार की जा सकती है। इस मौसम में गरमा-गरम और चटपटा नाश्ता खाने का अलग ही आनंद होता है। अगर आप रोजाना एक जैसा नाश्ता खाकर बोर हो गए हैं, तो इस बार पालक की टिक्की ट्राई कर सकते हैं। आलू, बेसन, प्याज और अलग-अलग मसालों के मिश्रण से बनने वाली यह टिक्की स्वाद में लाजवाब होती है। इसे आप शाम की चाय के साथ भी परोस सकते हैं।







इस पालक टिक्की की खास बात यह है कि इसे तैयार करने के लिए ज्यादा सामग्री या समय की जरूरत नहीं पड़ती। आप इसे कम तेल का इस्तेमाल करके तवे पर आसानी से सेंक सकते हैं। स्वादिष्ट और कुरकुरी होने की वजह से यह नाश्ता बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आ सकता है। इसे हरी चटनी या खट्टी-मीठी इमली की चटनी के साथ परोसकर इसका स्वाद और भी बढ़ाया जा सकता है। आइए जानते हैं घर पर स्वादिष्ट और क्रिस्पी पालक टिक्की बनाने की आसान रेसिपी।