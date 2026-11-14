Kharna Prasad Recipe: छठ पूजा के चार दिवसीय महापर्व में खरना का विशेष महत्व होता है। यह पर्व न केवल आस्था और भक्ति का प्रतीक है, बल्कि इसमें बनने वाले पारंपरिक प्रसाद का भी अपना अलग महत्व है। छठ पूजा के दूसरे दिन यानी खरना पर व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखने के बाद शाम को विधि-विधान से पूजा करते हैं और भगवान सूर्य तथा छठी मैया को प्रसाद अर्पित करते हैं। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करके 36 घंटे के कठिन निर्जला व्रत की शुरुआत होती है।

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खरना के प्रसाद की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से गुड़ की खीर, रोटी और केले का विशेष महत्व है। खास बात यह है कि खरना का प्रसाद पूरी शुद्धता और सात्विकता के साथ तैयार किया जाता है। इसे बनाने में साफ-सफाई से लेकर सामग्री की शुद्धता तक का पूरा ध्यान रखा जाता है। कई घरों में आज भी खरना का प्रसाद मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी से तैयार किया जाता है।अगर आप भी इस साल छठ पूजा कर रहे हैं या घर पर पारंपरिक खरना का प्रसाद बनाना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं गुड़ की खीर और रोटी बनाने की आसान पारंपरिक विधि, जरूरी सामग्री और इससे जुड़ी खास परंपराएं।

छठ पूजा के खरना में मुख्य रूप से गुड़ की खीर और गेहूं के आटे की रोटी बनाई जाती है। कुछ परिवारों में इसके साथ केला और अन्य मौसमी फल भी प्रसाद के रूप में रखे जाते हैं। खरना की खीर आमतौर पर चावल, दूध और गुड़ से तैयार की जाती है। इसमें चीनी के बजाय गुड़ का इस्तेमाल होता है, जिससे इसका स्वाद और सुगंध अलग होती है।

खरना का प्रसाद पूरी तरह सात्विक होता है। इसे बनाते समय प्याज, लहसुन और सामान्य नमक का इस्तेमाल नहीं किया जाता। प्रसाद तैयार करने के लिए नए या अच्छी तरह साफ किए गए बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है।



गुड़ की खीर बनाने के लिए सामग्री

1 लीटर दूध

आधा कप चावल

150-200 ग्राम गुड़ (स्वादानुसार)

2-3 छोटी इलायची (वैकल्पिक)

थोड़ा पानी



खरना की पारंपरिक गुड़ वाली खीर बनाने की विधि

स्टेप 1- सबसे पहले चावल को अच्छी तरह साफ करके धो लें और कुछ देर पानी में भिगोकर रख दें।

स्टेप 2- अब एक साफ और मोटे तले वाले बर्तन में दूध डालकर गर्म करें।

स्टेप 3- दूध में उबाल आने पर भीगे हुए चावल डाल दें।

स्टेप 4- धीमी आंच पर चावल को पकने दें और बीच-बीच में खीर को चलाते रहें, ताकि वह बर्तन के तले में न लगे।

स्टेप 5- जब चावल अच्छी तरह पक जाएं और खीर गाढ़ी होने लगे, तब गैस बंद कर दें।

स्टेप 6- अब गुड़ को अलग बर्तन में थोड़े गर्म पानी के साथ घोल लें। इसे छानकर खीर के हल्का ठंडा होने के बाद धीरे-धीरे मिलाएं।



ध्यान रखें कि उबलते दूध में सीधे गुड़ डालने से दूध फट सकता है। अगर चाहें तो स्वाद के लिए थोड़ी इलायची भी डाल सकते हैं। इस तरह तैयार हो जाएगी खरना की पारंपरिक गुड़ वाली खीर।



खरना के लिए गेहूं की रोटी बनाने की विधि

खरना के प्रसाद में गुड़ की खीर के साथ गेहूं की रोटी भी बनाई जाती है। इसके लिए गेहूं का आटा, थोड़ा पानी और जरूरत के अनुसार घी लें। सबसे पहले आटे को साफ बर्तन में छान लें। अब इसमें धीरे-धीरे पानी डालकर नरम आटा गूंथ लें। आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर रोटी बेलें और तवे पर दोनों तरफ से अच्छी तरह सेंक लें। पारंपरिक तरीके में रोटी को धीमी आंच पर अच्छी तरह पकाया जाता है। तैयार रोटी पर थोड़ा घी लगाया जा सकता है।



खरना की पूजा कैसे की जाती है?

खरना के दिन व्रती सुबह स्नान करके छठी मैया और भगवान सूर्य का ध्यान करते हैं। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं। शाम के समय घर की साफ-सफाई करने के बाद पूजा की तैयारी की जाती है। इसके बाद मिट्टी के चूल्हे या स्वच्छ रसोई में पूरी शुद्धता के साथ प्रसाद बनाया जाता है।

शाम को पूजा स्थल पर गुड़ की खीर, रोटी और फल रखकर भगवान सूर्य तथा छठी मैया की पूजा की जाती है। पूजा के बाद व्रती खरना का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों और आसपास के लोगों में भी प्रसाद बांटा जाता है। खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही छठ व्रत का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होता है, जो उषा अर्घ्य के बाद पूरा होता है।



खरना का प्रसाद बनाते समय इन बातों का रखें ध्यान



प्रसाद बनाने से पहले रसोई और बर्तनों की अच्छी तरह सफाई करें।

खीर और रोटी तैयार करते समय सात्विकता और शुद्धता का ध्यान रखें।

गुड़ को खीर में मिलाने से पहले घोलकर छान लें।

प्रसाद बनाते समय साफ कपड़े पहनें और स्वच्छ सामग्री का इस्तेमाल करें।

परिवार की परंपरा के अनुसार प्रसाद तैयार करें।

खरना केवल छठ पूजा की एक रस्म नहीं, बल्कि संयम, पवित्रता और परिवार के साथ मिलकर आस्था का पर्व मनाने का अवसर भी है। गुड़ की खीर और रोटी का यह पारंपरिक प्रसाद छठ महापर्व की विशेष पहचान है।

