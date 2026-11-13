मेथी लच्छा पराठा रेसिपी: सर्दियों में लें मेथी लच्छा पराठों का मजा, चटनी और दही के साथ बढ़ जाएगा स्वाद



मेथी लच्छा पराठों को ज्यादा कुरकुरा और परतदार बनाने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इसके लिए आटे की लोई को रोटी की तरह बेलकर पतली-पतली पट्टियों में काट लें। अब सभी पट्टियों को एक के ऊपर एक रखकर रोल करें। इस तरीके से पराठे में खूबसूरत और अलग-अलग परतें बनेंगी। इसके अलावा, पट्टियों पर घी लगाने के बाद हल्का सा सूखा आटा जरूर छिड़कें। इससे पराठे की परतें आपस में चिपकती नहीं हैं और सिकने के बाद अच्छी तरह खुलती हैं। इस छोटी सी ट्रिक से मेथी लच्छा पराठे बाहर से ज्यादा कुरकुरे और अंदर से स्वादिष्ट बनेंगे।



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