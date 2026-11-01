दिवाली स्नैक्स रेसिपी: दिवाली के लिए बनाएं ये 5 स्नैक्स, त्योहार के एक हफ्ते पहले तैयार करके करें स्टोर

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Diwali Snacks Recipes: दिवाली का त्योहार खुशियों, रोशनी और स्वादिष्ट पकवानों का उत्सव है। इस मौके पर घर में मेहमानों का आना-जाना लगा रहता है और हर कोई कुछ चटपटा और कुरकुरा खाना पसंद करता है। लेकिन त्योहार के दिन पूजा, सजावट और दूसरी तैयारियों के बीच किचन में ज्यादा समय बिताना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आप कुछ स्नैक्स पहले से बनाकर स्टोर कर सकती हैं। इससे दिवाली के दिन आपका काम आसान हो जाएगा और मेहमानों के आने पर आपको तुरंत कुछ स्वादिष्ट परोसने की टेंशन भी नहीं रहेगी। इस लेख में जानें दिवाली के लिए 5 आसान स्नैक्स रेसिपी, जिन्हें आप पहले से बनाकर स्टोर कर सकती हैं।

दिवाली का त्योहार खुशियों, रोशनी और स्वादिष्ट पकवानों का उत्सव है। इस मौके पर घर में मेहमानों का आना-जाना लगा रहता है और हर कोई कुछ चटपटा और कुरकुरा खाना पसंद करता है। लेकिन त्योहार के दिन पूजा, सजावट और दूसरी तैयारियों के बीच किचन में ज्यादा समय बिताना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आप कुछ स्नैक्स पहले से बनाकर स्टोर कर सकती हैं। इससे दिवाली के दिन आपका काम आसान हो जाएगा और मेहमानों के आने पर आपको तुरंत कुछ स्वादिष्ट परोसने की टेंशन भी नहीं रहेगी। इस लेख में जानें दिवाली के लिए 5 आसान स्नैक्स रेसिपी, जिन्हें आप पहले से बनाकर स्टोर कर सकती हैं।

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1. नमक पारे



नमक पारे दिवाली के सबसे पसंदीदा पारंपरिक स्नैक्स में से एक हैं। इन्हें मैदा, अजवाइन, नमक और घी की मदद से आसानी से बनाया जा सकता है। सबसे पहले मैदा में अजवाइन, नमक और मोयन के लिए घी मिलाएं। थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर सख्त आटा गूंथ लें। अब इसकी पतली रोटी बेलकर छोटे-छोटे टुकड़े काट लें। इन्हें धीमी आंच पर सुनहरा और कुरकुरा होने तक तल लें। ठंडा होने के बाद एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करें।





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2. मठरी



मठरी एक ऐसा स्नैक है, जिसे आप दिवाली से कुछ दिन पहले बनाकर रख सकती हैं। इसे तैयार करने के लिए मैदा, सूजी, अजवाइन, नमक और घी की जरूरत होती है। सभी सामग्री मिलाकर सख्त आटा गूंथ लें। छोटी-छोटी लोइयां बनाकर मठरी का आकार दें और कांटे से हल्के छेद कर दें। अब इन्हें धीमी आंच पर सुनहरा होने तक तल लें। ठंडा होने पर एयरटाइट कंटेनर में रखें।





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3. चकली



अगर आपको कुछ अलग और चटपटा पसंद है, तो दिवाली पर चकली बना सकती हैं। इसे चावल के आटे, बेसन, तिल, अजवाइन और मसालों से तैयार किया जाता है। सभी सामग्री मिलाकर नरम आटा गूंथ लें। अब चकली बनाने वाले सांचे की मदद से गोल आकार दें। गर्म तेल में धीमी-मध्यम आंच पर कुरकुरा होने तक तलें। ठंडा होने के बाद डिब्बे में भरकर रख दें।





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