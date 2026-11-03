दिवाली स्पेशल मिठाई: दिवाली पर मीठे में क्या बनाएं? ट्राई करें ये स्वादिष्ट मिठाइयां

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10 Easy Diwali Sweets Recipes: दिवाली का त्योहार खुशियों, रोशनी और मिठास का प्रतीक है। इस खास मौके पर लोग अपने घरों को सजाते हैं, मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं और परिवार व दोस्तों के साथ दिवाली पार्टी का आनंद लेते हैं। दिवाली पार्टी में मेहमानों का स्वागत मिठाइयों के बिना अधूरा लगता है। ऐसे में अगर आप भी सोच रहे हैं कि दिवाली पर मेहमानों के लिए क्या बनाएं, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।



इस लेख में जानें 10 आसान और स्वादिष्ट दिवाली मिठाइयों की रेसिपी, जिन्हें आप घर पर कम समय और कम सामग्री में तैयार कर सकते हैं। इन स्वादिष्ट मिठाइयों से आप अपनी दिवाली पार्टी को खास बना सकते हैं और मेहमानों का मुंह मीठा करा सकते हैं।

दिवाली का त्योहार खुशियों, रोशनी और मिठास का प्रतीक है। इस खास मौके पर लोग अपने घरों को सजाते हैं, मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं और परिवार व दोस्तों के साथ दिवाली पार्टी का आनंद लेते हैं। दिवाली पार्टी में मेहमानों का स्वागत मिठाइयों के बिना अधूरा लगता है। ऐसे में अगर आप भी सोच रहे हैं कि दिवाली पर मेहमानों के लिए क्या बनाएं, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।

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1. काजू कतली



काजू कतली अपनी चांदी जैसी चमक और डायमंड शेप के कारण देखने में बेहद खूबसूरत लगती है। इसे काजू और चीनी से बनाया जाता है। ऊपर से चांदी का वर्क लगाकर इसे और आकर्षक बनाया जा सकता है।



2. केसर पिस्ता रोल



केसर पिस्ता रोल दिवाली पार्टी के लिए एक शानदार मिठाई है। इसमें बाहर की तरफ केसरिया रंग की मिठाई और अंदर पिस्ते की स्वादिष्ट फिलिंग होती है। इसे छोटे-छोटे रोल के आकार में बनाकर पिस्ते से सजाया जाता है।





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3. ड्राई फ्रूट बर्फी



ड्राई फ्रूट बर्फी देखने में काफी रिच और आकर्षक लगती है। इसे काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट और अंजीर जैसी चीजों से तैयार किया जाता है। अलग-अलग शेप में काटकर सजाने से इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है।



4. मोतीचूर के लड्डू



मोतीचूर के लड्डू अपने चमकीले नारंगी रंग और छोटे-छोटे दानों के कारण बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। इन्हें चांदी के वर्क, पिस्ता और बादाम से सजाकर दिवाली पार्टी में सर्व कर सकते हैं।





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5. मलाई चमचम



मलाई चमचम एक खूबसूरत बंगाली मिठाई है। इसे आमतौर पर सफेद, पीले या हल्के गुलाबी रंग में बनाया जाता है। ऊपर मलाई और कटे हुए पिस्ते-बादाम की सजावट इसे देखने में बेहद खास बनाती है।



6. रसमलाई



रसमलाई अपनी सफेद मलाईदार परत और केसर-पिस्ता की सजावट के कारण बहुत आकर्षक लगती है। इसे ठंडा परोसा जाता है। दिवाली पार्टी में छोटी कटोरियों या सुंदर ग्लास बाउल में सर्व करने से इसकी प्रस्तुति और अच्छी लगती है।





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