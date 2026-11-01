अहोई अष्टमी 2026: आज बनाएं ये स्वादिष्ट वेज थाली, पूजा के बाद परिवार के साथ लें सात्विक भोजन का आनंद





हल्के मसालों और देसी घी का इस्तेमाल करके इनका स्वाद और भी बढ़ाया जा सकता है। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी स्पेशल सात्विक वेज थाली की आसान रेसिपी, जिन्हें आप घर पर कम समय में तैयार कर सकती हैं।



अहोई अष्टमी के मौके पर अगर आप परिवार के लिए कुछ खास और पारंपरिक बनाना चाहती हैं, तो बिना प्याज-लहसुन वाली सात्विक वेज थाली तैयार कर सकती हैं। इस थाली में स्वाद और सेहत दोनों का ध्यान रखा जा सकता है। आप इसमें आलू-टमाटर की सब्जी, कद्दू की खट्टी-मीठी सब्जी, पूरी, जीरा राइस, रायता और मीठे में सूजी का हलवा शामिल कर सकती हैं। इन सभी व्यंजनों को बिना प्याज और लहसुन के आसानी से बनाया जा सकता है।