अहोई अष्टमी 2026: आज बनाएं ये स्वादिष्ट वेज थाली, पूजा के बाद परिवार के साथ लें सात्विक भोजन का आनंद

Ahoi Ashtami Vrat Thali Recipes:
अहोई अष्टमी के मौके पर अगर आप परिवार के लिए कुछ खास और पारंपरिक बनाना चाहती हैं, तो बिना प्याज-लहसुन वाली सात्विक वेज थाली तैयार कर सकती हैं। इस थाली में स्वाद और सेहत दोनों का ध्यान रखा जा सकता है। आप इसमें आलू-टमाटर की सब्जी, कद्दू की खट्टी-मीठी सब्जी, पूरी, जीरा राइस, रायता और मीठे में सूजी का हलवा शामिल कर सकती हैं। इन सभी व्यंजनों को बिना प्याज और लहसुन के आसानी से बनाया जा सकता है।
हल्के मसालों और देसी घी का इस्तेमाल करके इनका स्वाद और भी बढ़ाया जा सकता है। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी स्पेशल सात्विक वेज थाली की आसान रेसिपी, जिन्हें आप घर पर कम समय में तैयार कर सकती हैं।
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आज बनाएं ये स्वादिष्ट वेज थाली
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आलू-टमाटर की स्वादिष्ट सब्जी
आलू-टमाटर की सब्जी भारतीय थाली का लोकप्रिय व्यंजन है। इसे बिना प्याज और लहसुन के भी बेहद स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। पूरी के साथ इसका स्वाद लाजवाब लगता है।
सामग्री:
- 4 उबले हुए आलू
- 2 टमाटर
- 1 हरी मिर्च
- आधा चम्मच जीरा
- आधा चम्मच हल्दी
- आधा चम्मच धनिया पाउडर
- नमक स्वादानुसार
- 2 चम्मच तेल
- हरा धनिया
बनाने का तरीका:
सबसे पहले कड़ाही में तेल गर्म करें और उसमें जीरा डालें। अब हरी मिर्च और बारीक कटे टमाटर डालकर पकाएं। इसमें हल्दी, धनिया पाउडर और नमक मिलाएं। मसाला पकने के बाद उबले हुए आलू डालें और अच्छी तरह मिलाएं। जरूरत के अनुसार पानी डालकर 5-7 मिनट पकाएं। आखिर में हरा धनिया डालकर सर्व करें।
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कद्दू की खट्टी-मीठी सब्जी
अहोई अष्टमी की सात्विक थाली में कद्दू की सब्जी शामिल कर सकती हैं। इसका खट्टा-मीठा स्वाद पूरी के साथ बहुत अच्छा लगता है।
सामग्री:
- 500 ग्राम कद्दू
- 1 चम्मच जीरा
- आधा चम्मच मेथी दाना
- 2 हरी मिर्च
- आधा चम्मच हल्दी
- आधा चम्मच धनिया पाउडर
- 1 चम्मच गुड़
- थोड़ा अमचूर पाउडर
- नमक स्वादानुसार
- 2 चम्मच तेल
बनाने का तरीका:
कद्दू को छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लें। कड़ाही में तेल गर्म करके जीरा और मेथी दाना डालें। अब हरी मिर्च और कद्दू डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसमें हल्दी, धनिया पाउडर और नमक डालें। थोड़ा पानी डालकर ढक दें और नरम होने तक पकाएं। आखिर में गुड़ और अमचूर पाउडर मिलाकर कुछ मिनट पकाएं।
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अजवाइन वाली कुरकुरी पूरी
सात्विक वेज थाली में गर्मागर्म पूरी का होना जरूरी है। अजवाइन वाली पूरी स्वादिष्ट होने के साथ बनाने में भी आसान है।
सामग्री:
- 2 कप गेहूं का आटा
- आधा चम्मच अजवाइन
- नमक स्वादानुसार
- 1 चम्मच तेल
- पानी जरूरत के अनुसार
- तलने के लिए तेल
बनाने का तरीका:
एक बर्तन में आटा लें और उसमें अजवाइन, नमक और तेल मिलाएं। अब पानी की मदद से सख्त आटा गूंथ लें। 10 मिनट ढककर रखने के बाद छोटी-छोटी लोइयां बनाएं। इन्हें बेलकर गर्म तेल में सुनहरा और कुरकुरा होने तक तल लें।
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जीरा राइस
अगर आप थाली में रोटी और पूरी के साथ चावल भी रखना चाहती हैं, तो जीरा राइस अच्छा विकल्प है। इसे बिना प्याज और लहसुन के आसानी से बनाया जा सकता है।
सामग्री:
- 1 कप बासमती चावल
- 1 चम्मच जीरा
- 1 तेजपत्ता
- 2 लौंग
- 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी
- 1 चम्मच घी
- नमक स्वादानुसार
बनाने का तरीका:
सबसे पहले चावल को धोकर 20 मिनट के लिए भिगो दें। अब पैन में घी गर्म करके जीरा, तेजपत्ता, लौंग और दालचीनी डालें। इसमें चावल डालकर हल्का भूनें। अब पानी और नमक मिलाकर ढक दें। चावल पकने तक धीमी आंच पर रखें। तैयार जीरा राइस को गर्मागर्म परोसें।