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दिवाली स्पेशल लंच: दिवाली पर दोपहर के खाने में क्या बनाएं? स्वाद ऐसा कि सब हो जाएंगे खुश

Sun, 08 Nov 2026 08:59 AM IST
श्रुति गौड़ लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्रुति गौड़ Updated Sun, 08 Nov 2026 08:59 AM IST
सार

Diwali Special Lunch Recipe: वाली का त्योहार खुशियों और पकवानों के बिना अधूरा है। ऐसे में अगर आप भी इस दिवाली लंच में कुछ खास और स्वादिष्ट बनाने की सोच रहे हैं, तो इस लेख में जानिए एक आसान रेसिपी के बारे में...

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Diwali Special Lunch Recipes Traditional Indian Dishes to Make Your Festival Feast Special
दिवाली पर दोपहर के खाने में क्या बनाएं? - फोटो : AI
Diwali Special Lunch Recipe: दिवाली का पावन पर्व केवल दीपों और आतिशबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह परिवार के साथ बैठकर पारंपरिक स्वादों का आनंद लेने का भी उत्सव है। अक्सर शाम की पूजा और रोशनी की तैयारियों के बीच लोग दोपहर के भोजन को लेकर उलझन में रहते हैं। ऐसे में इस बार अपने दोपहर के खाने को खास बनाइए उत्तर भारत की सदाबहार पारंपरिक थाली यानी खस्ता ‘बेड़मी पूरी’ और तीखे ‘हलवाई स्टाइल रसेदार आलू’ के साथ। 


उड़द दाल की मसालेदार पिठ्ठी से तैयार की गई कुरकुरी पूरी और बिना प्याज-लहसुन की हींग-मेथी वाली ग्रेवी का मेल खाने की मेज पर त्योहार की रौनक को दोगुना कर देता है। शुद्ध देसी घी और खड़े मसालों की महक पूरे घर में त्योहार की मिठास भर देती है। इसे बनाना बेहद आसान है और यह बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी का मन मोह लेती है।
 
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Diwali Special Lunch Recipes Traditional Indian Dishes to Make Your Festival Feast Special
दिवाली पर दोपहर के खाने में क्या बनाएं? - फोटो : AI

आवश्यक सामग्री

बेड़मी पूरी के लिए:
   
  •  गेहूँ का आटा (2 कप), सूजी (आधा कप), भिगोकर दरदरी पिसी उड़द दाल (1 कप)
  •   सौंफ पाउडर (1 चम्मच), धनिया पाउडर (1 चम्मच), हींग (एक चुटकी), लाल मिर्च पाउडर, कस्तूरी मेथी, नमक स्वादानुसार, मोयन व तलने के लिए तेल या घी

 
Diwali Special Lunch Recipes Traditional Indian Dishes to Make Your Festival Feast Special
दिवाली पर दोपहर के खाने में क्या बनाएं? - फोटो : AI
हलवाई स्टाइल आलू की सब्जी के लिए:
  
  • उबले आलू (4-5, हाथ से फोड़े हुए)
  • टमाटर प्यूरी (3 टमाटर), बारीक कटी हरी मिर्च व अदरक
  • हींग, जीरा, मेथी दाना, तेजपत्ता, लौंग
  • हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, अमचूर पाउडर और बारीक कटा हरा धनिया

 
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दिवाली पर दोपहर के खाने में क्या बनाएं? - फोटो : AI
बनाने की विधि

पूरी का आटा: एक परात में आटा, सूजी, दरदरी पिसी उड़द दाल, सभी सूखे मसाले, हींग और 2 चम्मच तेल डालकर अच्छी तरह मिलाएँ। आवश्यकतानुसार पानी डालकर थोड़ा सख्त आटा गूंथ लें और 15-20 मिनट ढककर रख दें।

सब्जी की तैयारी: कड़ाही में तेल/घी गरम करें। इसमें हींग, जीरा, मेथी दाना और तेजपत्ता चटकाएं। अदरक-हरी मिर्च और टमाटर की प्यूरी डालकर तब तक भूनें जब तक तेल अलग न होने लगे।

 
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दिवाली पर दोपहर के खाने में क्या बनाएं? - फोटो : AI
ग्रेवी और आलू: भूने मसाले में हल्दी, धनिया, कश्मीरी लाल मिर्च और अमचूर डालें। हाथ से तोड़े हुए आलू डालकर 2 मिनट चलाएं, फिर पानी डालकर 8-10 मिनट धीमी आंच पर पकने दें। अंत में गरम मसाला और हरा धनिया डालें।

पूरी तलें: आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेलें और गरम तेल में मध्यम आंच पर दोनों तरफ से सुनहरी और खस्ता होने तक तल लें।

परोसने का तरीका: गरमा-गरम फूली हुई बेड़मी पूरी को रसेदार आलू की सब्जी, बूंदी के रायते और हरी मिर्च के अचार के साथ थाली में सजाएं।
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