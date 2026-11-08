दिवाली स्पेशल लंच: दिवाली पर दोपहर के खाने में क्या बनाएं? स्वाद ऐसा कि सब हो जाएंगे खुश

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Diwali Special Lunch Recipe: दिवाली का पावन पर्व केवल दीपों और आतिशबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह परिवार के साथ बैठकर पारंपरिक स्वादों का आनंद लेने का भी उत्सव है। अक्सर शाम की पूजा और रोशनी की तैयारियों के बीच लोग दोपहर के भोजन को लेकर उलझन में रहते हैं। ऐसे में इस बार अपने दोपहर के खाने को खास बनाइए उत्तर भारत की सदाबहार पारंपरिक थाली यानी खस्ता ‘बेड़मी पूरी’ और तीखे ‘हलवाई स्टाइल रसेदार आलू’ के साथ।



उड़द दाल की मसालेदार पिठ्ठी से तैयार की गई कुरकुरी पूरी और बिना प्याज-लहसुन की हींग-मेथी वाली ग्रेवी का मेल खाने की मेज पर त्योहार की रौनक को दोगुना कर देता है। शुद्ध देसी घी और खड़े मसालों की महक पूरे घर में त्योहार की मिठास भर देती है। इसे बनाना बेहद आसान है और यह बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी का मन मोह लेती है।

दिवाली का पावन पर्व केवल दीपों और आतिशबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह परिवार के साथ बैठकर पारंपरिक स्वादों का आनंद लेने का भी उत्सव है। अक्सर शाम की पूजा और रोशनी की तैयारियों के बीच लोग दोपहर के भोजन को लेकर उलझन में रहते हैं। ऐसे में इस बार अपने दोपहर के खाने को खास बनाइए उत्तर भारत की सदाबहार पारंपरिक थाली यानी खस्ता ‘बेड़मी पूरी’ और तीखे ‘हलवाई स्टाइल रसेदार आलू’ के साथ।

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आवश्यक सामग्री



बेड़मी पूरी के लिए:

गेहूँ का आटा (2 कप), सूजी (आधा कप), भिगोकर दरदरी पिसी उड़द दाल (1 कप)

सौंफ पाउडर (1 चम्मच), धनिया पाउडर (1 चम्मच), हींग (एक चुटकी), लाल मिर्च पाउडर, कस्तूरी मेथी, नमक स्वादानुसार, मोयन व तलने के लिए तेल या घी



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हलवाई स्टाइल आलू की सब्जी के लिए:

उबले आलू (4-5, हाथ से फोड़े हुए)

टमाटर प्यूरी (3 टमाटर), बारीक कटी हरी मिर्च व अदरक

हींग, जीरा, मेथी दाना, तेजपत्ता, लौंग

हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, अमचूर पाउडर और बारीक कटा हरा धनिया



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बनाने की विधि



पूरी का आटा: एक परात में आटा, सूजी, दरदरी पिसी उड़द दाल, सभी सूखे मसाले, हींग और 2 चम्मच तेल डालकर अच्छी तरह मिलाएँ। आवश्यकतानुसार पानी डालकर थोड़ा सख्त आटा गूंथ लें और 15-20 मिनट ढककर रख दें।



सब्जी की तैयारी: कड़ाही में तेल/घी गरम करें। इसमें हींग, जीरा, मेथी दाना और तेजपत्ता चटकाएं। अदरक-हरी मिर्च और टमाटर की प्यूरी डालकर तब तक भूनें जब तक तेल अलग न होने लगे।





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