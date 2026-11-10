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दूध पेड़ा रेसिपी: भाई दूज की थाली में शामिल करें गुड़ और मेवों वाला स्वादिष्ट दूध पेड़ा, ऐसे करें तैयार

Tue, 10 Nov 2026 01:27 PM IST
सोनिया चौहान लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सोनिया चौहान Updated Tue, 10 Nov 2026 01:27 PM IST
सार

Bhai Dooj Sweets Recipe: भाई दूज के खास मौके पर बाजार से मिठाई लाने के बजाय घर पर ही स्वादिष्ट दूध पेड़ा तैयार कर सकती हैं। इसे गुड़ और ड्राई फ्रूट्स की मदद से आसानी से बनाया जा सकता है। इसका स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक को पसंद आएगा।
 

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Bhai dooj 2026 how to make doodh peda with jaggery and dry fruits in home doodh peda kaise banayen
Doodh Peda - फोटो : Amar Ujala

 Doodh Peda Kaise Banayen: भाई दूज के त्योहार पर घर में तरह-तरह के पकवान और मिठाइयां बनाई जाती हैं। इस खास मौके पर बाजार की मिठाइयों के बजाय घर पर ही कुछ स्वादिष्ट और अलग ट्राई कर सकती हैं। अगर आप भी पारंपरिक चीनी वाले पेड़ों से हटकर कुछ नया बनाना चाहती हैं, तो गुड़ और ड्राई फ्रूट्स से तैयार दूध पेड़ा अच्छा विकल्प हो सकता है। गुड़ का सोंधा स्वाद और मेवों का क्रंच इस मिठाई को खास बनाता है। इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता। आइए जानते हैं गुड़ वाला दूध पेड़ा बनाने की आसान रेसिपी और कुछ जरूरी टिप्स।

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Bhai dooj 2026 how to make doodh peda with jaggery and dry fruits in home doodh peda kaise banayen
दूध पेड़ा सामग्री - फोटो : Ai Generated
दूध पेड़ा बनाने के लिए आवश्यक सामग्री
 
  • खोया (मावा)- 500 ग्राम (ताजा और शुद्ध)
  • गुड़ (कद्दूकस किया हुआ )- 1 कप (मिठास के अनुसार कम-ज्यादा कर सकती हैं)
  • इलायची पाउडर- 1 छोटा चम्मच
  • बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स (काजू, पिस्ता, बादाम)- 3-4 बड़े चम्मच
  • देसी घी- 1-2 बड़े चम्मच (मावा भूनने के लिए)
Bhai dooj 2026 how to make doodh peda with jaggery and dry fruits in home doodh peda kaise banayen
मावे और गुड़ वाला हेल्दी दूध पेड़ा - फोटो : Ai Generated
दूध पेड़ा बनाने की विधि



सबसे पहले एक भारी तले की कढ़ाई में 1 चम्मच घी गर्म करें। इसमें कद्दूकस किया हुआ मावा डालकर मध्यम आंच पर 4-5 मिनट तक भूनें। मावे को तब तक पकाएं, जब तक उसका कच्चापन दूर न हो जाए और उसका रंग हल्का सुनहरा न दिखाई देने लगे। इसके बाद भुने हुए मावे को एक प्लेट में निकालकर थोड़ा ठंडा होने दें। जब मावा हल्का गुनगुना रह जाए, तो इसमें कद्दूकस किया हुआ गुड़, इलायची पाउडर और आधे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालकर अच्छी तरह मिलाएं। ध्यान रखें कि मावा ज्यादा गर्म न हो, क्योंकि इससे गुड़ पिघलकर चाशनी जैसा हो सकता है। अब सभी सामग्री को हाथों से अच्छी तरह मसलकर मिलाएं, ताकि पेड़े बनाने के लिए मिश्रण अच्छी तरह तैयार हो जाए। 
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दूध पेड़ा की बनावट - फोटो : Adobe Stock
मिश्रण से तैयार करें छोटे-छोटे पेड़े
 


अब तैयार मिश्रण से नींबू के आकार की छोटी-छोटी लोइयां बना लें। प्रत्येक लोई को हथेलियों के बीच गोल आकार दें और हल्का दबाकर पेड़े की शेप तैयार करें। इसके बाद अंगूठे की मदद से बीच में हल्का गड्ढा बनाकर डिजाइन दें। अब तैयार पेड़ों के ऊपर बचे हुए कटे हुए पिस्ता और बादाम की कतरन लगाकर सजाएं। सभी पेड़ों को करीब 30 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दें। 


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स्वादिष्ट गुड़ वाले दूध पेड़े - फोटो : Adobe Stock
हेल्दी दूध पेड़ा


स्वादिष्ट और मुलायम गुड़ वाले दूध पेड़े अब परोसने के लिए तैयार हैं। भाई दूज के खास मौके पर आप इन्हें परिवार के सदस्यों और मेहमानों को सर्व कर सकती हैं। गुड़ और ड्राई फ्रूट्स से तैयार यह मिठाई त्योहार की मिठास बढ़ाने के साथ आपके घर की मिठाई को एक अलग स्वाद भी देगी। 
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