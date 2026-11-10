दूध पेड़ा रेसिपी: भाई दूज की थाली में शामिल करें गुड़ और मेवों वाला स्वादिष्ट दूध पेड़ा, ऐसे करें तैयार

Doodh Peda Kaise Banayen: भाई दूज के त्योहार पर घर में तरह-तरह के पकवान और मिठाइयां बनाई जाती हैं। इस खास मौके पर बाजार की मिठाइयों के बजाय घर पर ही कुछ स्वादिष्ट और अलग ट्राई कर सकती हैं। अगर आप भी पारंपरिक चीनी वाले पेड़ों से हटकर कुछ नया बनाना चाहती हैं, तो गुड़ और ड्राई फ्रूट्स से तैयार दूध पेड़ा अच्छा विकल्प हो सकता है। गुड़ का सोंधा स्वाद और मेवों का क्रंच इस मिठाई को खास बनाता है। इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता। आइए जानते हैं गुड़ वाला दूध पेड़ा बनाने की आसान रेसिपी और कुछ जरूरी टिप्स।
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दूध पेड़ा सामग्री
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दूध पेड़ा बनाने के लिए आवश्यक सामग्री
- खोया (मावा)- 500 ग्राम (ताजा और शुद्ध)
- गुड़ (कद्दूकस किया हुआ )- 1 कप (मिठास के अनुसार कम-ज्यादा कर सकती हैं)
- इलायची पाउडर- 1 छोटा चम्मच
- बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स (काजू, पिस्ता, बादाम)- 3-4 बड़े चम्मच
- देसी घी- 1-2 बड़े चम्मच (मावा भूनने के लिए)
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मावे और गुड़ वाला हेल्दी दूध पेड़ा
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दूध पेड़ा बनाने की विधि
सबसे पहले एक भारी तले की कढ़ाई में 1 चम्मच घी गर्म करें। इसमें कद्दूकस किया हुआ मावा डालकर मध्यम आंच पर 4-5 मिनट तक भूनें। मावे को तब तक पकाएं, जब तक उसका कच्चापन दूर न हो जाए और उसका रंग हल्का सुनहरा न दिखाई देने लगे। इसके बाद भुने हुए मावे को एक प्लेट में निकालकर थोड़ा ठंडा होने दें। जब मावा हल्का गुनगुना रह जाए, तो इसमें कद्दूकस किया हुआ गुड़, इलायची पाउडर और आधे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालकर अच्छी तरह मिलाएं। ध्यान रखें कि मावा ज्यादा गर्म न हो, क्योंकि इससे गुड़ पिघलकर चाशनी जैसा हो सकता है। अब सभी सामग्री को हाथों से अच्छी तरह मसलकर मिलाएं, ताकि पेड़े बनाने के लिए मिश्रण अच्छी तरह तैयार हो जाए।
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दूध पेड़ा की बनावट
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मिश्रण से तैयार करें छोटे-छोटे पेड़े
अब तैयार मिश्रण से नींबू के आकार की छोटी-छोटी लोइयां बना लें। प्रत्येक लोई को हथेलियों के बीच गोल आकार दें और हल्का दबाकर पेड़े की शेप तैयार करें। इसके बाद अंगूठे की मदद से बीच में हल्का गड्ढा बनाकर डिजाइन दें। अब तैयार पेड़ों के ऊपर बचे हुए कटे हुए पिस्ता और बादाम की कतरन लगाकर सजाएं। सभी पेड़ों को करीब 30 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दें।
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स्वादिष्ट गुड़ वाले दूध पेड़े
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हेल्दी दूध पेड़ा
स्वादिष्ट और मुलायम गुड़ वाले दूध पेड़े अब परोसने के लिए तैयार हैं। भाई दूज के खास मौके पर आप इन्हें परिवार के सदस्यों और मेहमानों को सर्व कर सकती हैं। गुड़ और ड्राई फ्रूट्स से तैयार यह मिठाई त्योहार की मिठास बढ़ाने के साथ आपके घर की मिठाई को एक अलग स्वाद भी देगी।