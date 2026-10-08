1 of 8 दफ्तर के लिए टिफिन आइडियाज - फोटो : AI







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दफ्तर जाने वाले लोगों के लिए ऐसा लंच जरूरी है जो स्वादिष्ट होने के साथ ही पेट को अच्छी तरह से भरे और लंच के बाद काफी देर तक भूख भी न लगे। लंच तैयार करने वाले पर ज्यादा दबाव इस बात का भी होता है कि कम समय में ऐसी रेसिपी तैयार की जाए,जिन्हें कम तैयारी में जल्दी और स्वाद के साथ बनाया जा सके।



इसके लिए खास तैयारी या महंगी सामग्री की जरूरत नहीं है। अगर आप पति के दफ्तर के लंच बाॅक्स के लिए रोज कुछ नया और हेल्दी बनाने के विकल्प तलाश रही हैं तो यहां 7 ऐसे आसान आइडिया हैं, जिन्हें सुबह कम समय में तैयार किया जा सकता है।



इनमें कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन, सब्जियां और दही जैसी चीजें शामिल करके टिफिन को ज्यादा संतुलित बनाया जा सकता है। ये व्यंजन स्वाद में अच्छे हैं, पेट भरते हैं और दफ्तर में दोपहर के खाने के लिए काफी सुविधाजनक भी हैं। Office Tiffin Lunch Ideas: सुबह दफ्तर के लिए तैयार होने की जल्दबाजी में सबसे बड़ी दिक्कत यह तय करना होता है कि टिफिन में क्या रखा जाए। रोज-रोज वही रोटी सब्जी, पराठा या पूड़ी देखकर कई बार मन ऊब जाता है।

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2 of 8 पोहा - फोटो : Adobe Stock

वेजिटेबल पोहा और मूंगफली



पोहा सुबह जल्दी बनने वाले सबसे आसान नाश्ते में से एक है। इसमें प्याज, टमाटर, मटर, गाजर जैसी सब्जियां डालकर इसे पौष्टिक बनाया जा सकता है। ऊपर से थोड़ी मूंगफली डालने से स्वाद के साथ प्रोटीन और अच्छे फैट भी मिलते हैं। टिफिन में पोहा के साथ थोड़ा दही या कोई फल दिया जा सकता है।

3 of 8 Paratha Recipe - फोटो : instagram

पनीर पराठा और दही



अगर पति को लंच में रोटी-सब्जी से ज्यादा भरपेट खाना पसंद है तो पनीर पराठा अच्छा विकल्प है। आटे में पनीर, प्याज, धनिया और हल्के मसाले भरकर पराठा तैयार करें। इसे बहुत ज्यादा तेल या घी में बनाने की जरूरत नहीं है। साथ में दही और खीरा रख दें। इससे टिफिन काफी संतुलित और पेट भरने वाला बन जाता है।

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4 of 8 Veg Roll - फोटो : Adobe stock

वेजिटेबल मसाला रोटी रोल



बची हुई रोटियों को भी सुबह के टिफिन के लिए स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। रोटी में पनीर या अंडा, प्याज, शिमला मिर्च, गाजर और थोड़ा हंग कर्ड या हरी चटनी डालकर रोल तैयार करें। इसे फॉइल या बटर पेपर में पैक करना आसान होता है और ऑफिस में इसे बिना किसी परेशानी के खाया जा सकता है।

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5 of 8 Moong Dal Chilla - फोटो : instagram