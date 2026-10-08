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टिफिन रेसिपी: पति के ऑफिस टिफिन में रोज क्या दें? 7 ऐसे आइडिया जो सुबह जल्दी बनेंगे और पेट भी भरेंगे

Fri, 09 Oct 2026 06:30 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Fri, 09 Oct 2026 06:30 AM IST
सार

office tiffin ideas: रोज-रोज पति को लंच में ऐसा क्या दें, जिसका स्वाद और खुशबू दफ्तर में टिफिन खुलते ही मन खुश कर दे। साथ ही सुबह बिना ज्यादा मेहनत के जल्दी बनाया जा सके। झटपट वाली लंच रेसिपीज की लिस्ट में यहां बताई जा रही 7 डिश को शामिल कर लें।

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7 Easy Office Lunch Box Ideas for Husband That Are Quick, Filling and Healthy
दफ्तर के लिए टिफिन आइडियाज - फोटो : AI
Office Tiffin Lunch Ideas: सुबह दफ्तर के लिए तैयार होने की जल्दबाजी में सबसे बड़ी दिक्कत यह तय करना होता है कि टिफिन में क्या रखा जाए। रोज-रोज वही रोटी सब्जी, पराठा या पूड़ी देखकर कई बार मन ऊब जाता है। 


दफ्तर जाने वाले लोगों के लिए ऐसा लंच जरूरी है जो स्वादिष्ट होने के साथ ही पेट को अच्छी तरह से भरे और लंच के बाद काफी देर तक भूख भी न लगे। लंच तैयार करने वाले पर ज्यादा दबाव इस बात का भी होता है कि कम समय में ऐसी रेसिपी तैयार की जाए,जिन्हें कम तैयारी में जल्दी और स्वाद के साथ बनाया जा सके। 

इसके लिए खास तैयारी या महंगी सामग्री की जरूरत नहीं है। अगर आप पति के दफ्तर के लंच बाॅक्स के लिए रोज कुछ नया और हेल्दी बनाने के विकल्प तलाश रही हैं तो यहां 7 ऐसे आसान आइडिया हैं, जिन्हें सुबह कम समय में तैयार किया जा सकता है। 

इनमें कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन, सब्जियां और दही जैसी चीजें शामिल करके टिफिन को ज्यादा संतुलित बनाया जा सकता है। ये व्यंजन स्वाद में अच्छे हैं, पेट भरते हैं और दफ्तर में दोपहर के खाने के लिए काफी सुविधाजनक भी हैं।
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7 Easy Office Lunch Box Ideas for Husband That Are Quick, Filling and Healthy
पोहा - फोटो : Adobe Stock

वेजिटेबल पोहा और मूंगफली

पोहा सुबह जल्दी बनने वाले सबसे आसान नाश्ते में से एक है। इसमें प्याज, टमाटर, मटर, गाजर जैसी सब्जियां डालकर इसे पौष्टिक बनाया जा सकता है। ऊपर से थोड़ी मूंगफली डालने से स्वाद के साथ प्रोटीन और अच्छे फैट भी मिलते हैं। टिफिन में पोहा के साथ थोड़ा दही या कोई फल दिया जा सकता है।

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Paratha Recipe - फोटो : instagram

पनीर पराठा और दही

अगर पति को लंच में रोटी-सब्जी से ज्यादा भरपेट खाना पसंद है तो पनीर पराठा अच्छा विकल्प है। आटे में पनीर, प्याज, धनिया और हल्के मसाले भरकर पराठा तैयार करें। इसे बहुत ज्यादा तेल या घी में बनाने की जरूरत नहीं है। साथ में दही और खीरा रख दें। इससे टिफिन काफी संतुलित और पेट भरने वाला बन जाता है।

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Veg Roll - फोटो : Adobe stock

वेजिटेबल मसाला रोटी रोल

बची हुई रोटियों को भी सुबह के टिफिन के लिए स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। रोटी में पनीर या अंडा, प्याज, शिमला मिर्च, गाजर और थोड़ा हंग कर्ड या हरी चटनी डालकर रोल तैयार करें। इसे फॉइल या बटर पेपर में पैक करना आसान होता है और ऑफिस में इसे बिना किसी परेशानी के खाया जा सकता है।

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Moong Dal Chilla - फोटो : instagram

मूंग दाल चीला और दही

मूंग दाल को रात में भिगोकर रखने से सुबह काम काफी आसान हो जाता है। इसे पीसकर बैटर तैयार करें और उसमें प्याज, टमाटर, धनिया जैसी सब्जियां मिलाकर चीला बना लें। साथ में दही या पुदीने की चटनी पैक करें। यह प्रोटीन वाला टिफिन है और काफी देर तक पेट भरा रखने में मदद कर सकता है।

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