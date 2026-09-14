क्या आपकी चाल और बातचीत में आया बदलाव अल्जाइमर का संकेत है? न्यूरोलॉजिस्ट ने समझाया

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World Alzheimer's Day 2026: क्या दिमाग में होने वाले शुरुआती बदलाव सिर्फ याददाश्त कमजोर होने से ही पता चलते हैं? विशेषज्ञों के मुताबिक, ऐसा जरूरी नहीं है। चलने, बातचीत करने और रोजमर्रा के काम करने के तरीके में आए बदलाव भी ध्यान देने योग्य हो सकते हैं।



विश्व अल्जाइमर दिवस के मौके पर सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एवं यूनिट हेड, क्लिनिकल लीड डॉ. नेहा पंडिता से जानिए अल्जाइमर और शुरुआती मानसिक बदलावों से जुड़ी जरूरी बातें। इन संकेतों को कैसे पहचानें, किन बदलावों पर सतर्क होने की जरूरत है और कब विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए, इसकी पूरी जानकारी इस लेख में जानेंगे।



क्या दिमाग में होने वाले शुरुआती बदलाव सिर्फ याददाश्त कमजोर होने से ही पता चलते हैं? विशेषज्ञों के मुताबिक, ऐसा जरूरी नहीं है। चलने, बातचीत करने और रोजमर्रा के काम करने के तरीके में आए बदलाव भी ध्यान देने योग्य हो सकते हैं।

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दिखते हैं ये बदलाव



चलने में दिखे बदलाव



डॉ. नेहा पंडिता के अनुसार, मस्तिष्क केवल याददाश्त से जुड़ा नहीं है, बल्कि शरीर के संतुलन, तालमेल और चलने जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर कोई व्यक्ति पहले की तुलना में छोटे कदम लेने लगे, धीमी गति से चले, मुड़ते समय झिझके या किसी बाधा के आसपास से निकलने में असहज महसूस करे, तो इस बदलाव पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चाल में बदलाव हमेशा मानसिक गिरावट का संकेत नहीं होता। गठिया, नजर की समस्या, कुछ दवाओं के प्रभाव और अन्य न्यूरोलॉजिकल समस्याएं भी इसकी वजह हो सकती हैं।





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बातचीत में बदलाव



कभी-कभार किसी शब्द को याद करने में परेशानी होना सामान्य है। लेकिन डॉ. पंडिता के मुताबिक, अगर व्यक्ति के बातचीत करने के तरीके में लगातार बदलाव आने लगे, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। परिचित शब्दों को बार-बार याद करने में परेशानी, बातचीत के बीच विषय भूल जाना, बहुत अस्पष्ट जवाब देना या किसी ऐसी बात को समझाने में कठिनाई होना जिसे वह पहले आसानी से समझा लेता था, मानसिक बदलाव के संकेत हो सकते हैं।





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रोजमर्रा के कामों में परेशानी



विशेषज्ञ के अनुसार, रोजाना किए जाने वाले सामान्य काम भी मस्तिष्क की कार्यक्षमता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। चाय बनाना, बिल का भुगतान करना, मोबाइल फोन चलाना, दवाइयों को व्यवस्थित रखना या वर्षों से बनाई जा रही पसंदीदा रेसिपी तैयार करना जैसे कामों में अचानक बार-बार गलतियां होने लगें, जरूरी चरण छूटने लगें या व्यक्ति को दूसरों की मदद की जरूरत बढ़ने लगे, तो यह ध्यान देने योग्य बदलाव है।





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