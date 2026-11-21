1 of 3 blood cancer awareness month - फोटो : AI







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कैंसर दुनियाभर में होने वाली मौतों के प्रमुख कारणों में शामिल है। मेडिकल साइंस में लगातार हो रही प्रगति से कैंसर के उपचार के नए विकल्प सामने आए हैं, लेकिन बीमारी का समय पर पता लगना आज भी बेहद महत्वपूर्ण है। शुरुआती चरण में कैंसर की पहचान होने पर कई प्रकार के कैंसर का उपचार अधिक प्रभावी हो सकता है और मरीज के ठीक होने की संभावनाएं भी बेहतर हो सकती हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक, उम्र बढ़ने के साथ कैंसर का जोखिम भी बढ़ता है।



खासकर 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को शरीर में होने वाले असामान्य बदलावों पर ध्यान देना चाहिए। लंबे समय तक बने रहने वाले घाव, बिना स्पष्ट कारण खून आना या शरीर में गांठ महसूस होना ऐसे लक्षण हैं जिन्हें सामान्य समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हालांकि, इन लक्षणों का मतलब हर बार कैंसर होना नहीं है, लेकिन समय पर जांच कराना जरूरी है।

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2 of 3 कैंसर और इसके जोखिम - फोटो : Freepik

कैंसर के जोखिम कारक क्या हैं?



कैंसर होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। कुछ जोखिम कारक ऐसे हैं जिन्हें जीवनशैली में बदलाव करके कम किया जा सकता है, जबकि कुछ पर नियंत्रण संभव नहीं होता। डॉक्टरों के अनुसार, धूम्रपान, तंबाकू का सेवन, अधिक शराब पीना, मोटापा और परिवार में कैंसर की हिस्ट्री होने से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है।

उम्र बढ़ने के साथ भी कैंसर का जोखिम अधिक हो जाता है। इसलिए स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, संतुलित आहार लेने, नियमित शारीरिक गतिविधि करने और शरीर में होने वाले बदलावों पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है।

3 of 3 कैंसर के संकेत - फोटो : Amarujala.com/AI