1 of 4 फाइबर बढ़ने की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI







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कहा जाता रहा है कि अगर आपका पाचन ठीक है तो ये शरीर के स्वस्थ होने का संकेत हो सकता है। पाचन तंत्र के ठीक रहने से भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण ठीक से हो पाता है और शरीर स्वस्थ रहता है। क्या आपका पाचन ठीक है? अगर नहीं तो, आज से ही इसमें सुधार के लिए उपाय शुरू कर दीजिए।



फाइबर वाली चीजों को पाचन तंत्र के लिए बेहद जरूरी माना जाता है। यह कब्ज से राहत दिलाने और पेट को साफ रखने में तो मददगार है ही साथ ही ब्लड शुगर कंट्रोल करने और कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ने से रोकने में मदद करता है। इसलिए आजकल लोग अपनी डाइट में फाइबर वाली चीजों पर खास जोर दे रहे हैं।



अगर आप भी सेहत के ठीक रखने के लिए डाइट में फाइबर की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो कुछ जरूरी बातों को जान लेना आवश्यक है, वरना सेहत पर इसका उल्टा असर पड़ सकता है।

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2 of 4 आहार पर दें ध्यान - फोटो : Freepik.com

अच्छी सेहत के लिए जरूरी है फाइबर



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, सभी लोगों को अपनी डाइट में सलाद, फल, ओट्स और सीड्स को जरूर शामिल करना चाहिए, ये फाइबर की जरूरतों को पूरा करने में मदद करते हैं। वयस्कों को आमतौर पर प्रतिदिन 30 से 38 ग्राम डाइटरी फाइबर की आवश्यकता होती है, जो इनसे पूरी हो सकती है।



लेकिन क्या आप जानते हैं कि जरूरत से ज्यादा फाइबर या अचानक इसकी मात्रा बढ़ाने से आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है? पाचन को ठीक रखने के लिए अगर आप बहुत ज्यादा फाइबर वाली चीजें खा रहे हैं तो ये उल्टा पाचन के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली हो सकता है।

3 of 4 पाचन स्वास्थ्य की समस्याएं - फोटो : Freepik.com

ज्यादा फाइबर से होने वाली दिक्कतें



मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि फाइबर पौधों से मिलने वाला ऐसा पोषक तत्व है जो पूरी तरह पचता नहीं है। यह मल में भारीपन लाता है और उसे नरम करता है, जिससे पेट आसानी से साफ होता है और कब्ज जैसी समस्या दूर होती है। पर अगर आप अधिक फायदे के लिए बहुत ज्यादा फाइबर वाली चीजें खाने लगते हैं तो इससे उल्टा आपका पेट खराब हो सकता है।

बीन्स-दालें, चना, ओट्स में मौजूद फाइबर आंतों के बैक्टीरिया द्वारा फर्मेंट होता है। इस प्रक्रिया में गैस बन सकती है। अचानक फाइबर बढ़ाने से पेट फूलना, गैस और ऐंठन महसूस हो सकती है।

फाइबर की मात्रा अचानक बढ़ने से आंतों को अतिरिक्त काम करना पड़ता है। कुछ लोगों में पेट में मरोड़ और असहजता हो सकती है।

फाइबर पानी सोखता है। ऐसे में अगर आपने डाइट में फाइबर की मात्रा बढ़ा ली है लेकिन पानी कम पी रहे हैं तो इससे मल कठोर हो सकता है और कब्ज की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए फाइबर के साथ पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहना जरूरी है।

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4 of 4 डाइट में फाइबर वाली चीजें जरूरी - फोटो : Adobe Stock