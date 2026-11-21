1 of 4 सावधानी से लें सप्लीमेंट्स - फोटो : Amarujala.com/AI







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शरीर को स्वस्थ रखने और बीमारियों से बचाव के लिए खान-पान में सुधार करना बेहद जरूरी है। संतुलित आहार से शरीर को विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन और अन्य जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं, जो इम्युनिटी बढ़ाने से लेकर हड्डियों, मांसपेशियों और दिल की सेहत तक के लिए महत्वपूर्ण हैं। लेकिन अगर डाइट में पोषक तत्वों की कमी हो, तो क्या उसकी भरपाई सप्लीमेंट्स से करना सही है?



आजकल लोगों के बीच विटामिन की गोलियों, प्रोटीन पाउडर, ओमेगा-3 कैप्सूल और कई तरह के हेल्थ सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। लोग बिना जांच और डॉक्टर की सलाह के भी इनका धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। पर क्या आप जानते है कि बिना डॉक्टरी सलाह के ज्यादा सप्लीमेंट लेना शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है?



ऐसे में यह समझना जरूरी है कि सप्लीमेंट्स की जरूरत कब पड़ती है और कब इनका सेवन सेहत पर भारी पड़ सकता है?

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2 of 4 सप्लीमेंट्स के सेवन से होने वाले खतरे - फोटो : Adobe Stock Photos

फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकते हैं सप्लीमेंट्स



विटामिन, मिनरल्स, ओमेगा-3 के सप्लीमेंट्स को लोग अक्सर सेहत सुधारने और पोषण की कमी पूरी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बिना जरूरत इनका सेवन करना कई बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की वजह भी बन सकता है।

न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक, अमेरिका में हर साल लगभग 23,000 लोग सप्लीमेंट्स से होने वाले दुष्प्रभावों के कारण अस्पतालों के इमरजेंसी विभाग पहुंचते हैं। इनमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं।

बच्चों में सप्लीमेंट्स के कारण एलर्जी, मतली, उल्टी और पेट दर्द जैसी समस्याएं देखी गई हैं।

3 of 4 सेहत के लिए बढ़ सकती है मुश्किलें - फोटो : Freepik.com

सप्लीमेंट्स की अधिकता के खतरे



विटामिन और मिनरल्स शरीर के लिए जरूरी हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इनके ज्यादा सेवन से शरीर को ज्यादा लाभ होगा। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अनुसार, विटामिन ए, डी, ई और के फैट-सॉल्यूबल विटामिन हैं। इनकी अधिक मात्रा शरीर में जमा हो सकती है और विषाक्तता का खतरा बढ़ा सकती है।



विटामिन ए का अधिक सेवन लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है।

वहीं, आयरन सप्लीमेंट्स की अधिकता से कब्ज, उल्टी और शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने का जोखिम हो सकता है।

कुछ सप्लीमेंट्स का अत्यधिक सेवन किडनी और लिवर पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

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4 of 4 डॉक्टर की सलाह से ही लें सप्लीमेंट्स - फोटो : Freepik.com