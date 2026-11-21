1 of 4 खून गाढ़ा होने की दिक्कत - फोटो : Amarujala.com/AI







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शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खून का संचार ठीक तरीक से होते रहना जरूरी माना जाता है। खून के साथ ही सभी अंगों तक ऑक्सीजन और दूसरे जरूरी पोषक तत्व पहुंचते रहते हैं, मसलन अगर रक्त के संचार में कोई समस्या आई तो इसका शरीर पर कई प्रकार से नकारात्मक असर हो सकता है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जाता रहा है कि सर्दियों के मौसम में हमारा खून गाढ़ा होने लगता है।



सर्दियों में हार्ट अटैक और स्ट्रोक के मामले बढ़ने की भी खूब चर्चा सुनने को मिलती है। इसके पीछे ठंड का शरीर पर पड़ने वाला असर भी एक वजह हो सकता है। माना जाता है कि सर्दियों में खून गाढ़ा हो जाता है, जिससे रक्त वाहिकाओं में थक्का बनने और दिल या दिमाग तक खून की सप्लाई बाधित होने का खतरा बढ़ जाता है।



लेकिन क्या वास्तव में ठंड पड़ते ही खून गाढ़ा होने लगता है? आइए इस बारे में विस्तार से जान लेते हैं।

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2 of 4 खून गाढ़ा होने की दिक्कत - फोटो : Freepik.com

मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि ठंड के संपर्क में आने पर शरीर में कई तरह के बदलाव होने लगते हैं। ज्यादा समय तक ठंड में रहने से रक्त वाहिकाएं सिकुड़ती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और कुछ परिस्थितियों में खून की चिपचिपाहट यानी विस्कोसिटी में भी बदलाव आने का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर बताते हैं, अगर आप पानी कम पीते हैं और शरीर में पानी की कमी इन प्रभावों को और बढ़ा सकती है।



क्या सच में खून गाढ़ा होता है?



ठंड के मौसम में शरीर खुद को गर्म बनाए रखने के लिए त्वचा की रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ता है। इससे रक्त वाहिकाओं में प्रतिरोध बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है।

कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जाता रहा है कि ठंड के संपर्क में आने पर रक्त की चिपचिपाहट, प्लेटलेट्स और लाल रक्त कोशिकाओं में भी बदलाव आ सकते हैं।

इसके अलवा सर्दियों में फाइब्रिनोजेन जैसे क्लॉटिंग फैक्टर बढ़ जाते हैं और प्लेटलेट्स अधिक चिपचिपे हो सकते हैं। फाइब्रिनोजेन एक प्रकार का प्रोटीन है, जो रक्त में मौजूद रहकर चोट लगने पर थक्का जमाने और रक्तस्राव रोकने में मदद करता है।

3 of 4 कम पानी पीने से क्या होता है? - फोटो : Adobe Stock

क्या पानी कम पीने से भी बढ़ जाती है परेशानी?



सर्दियों में मौसम ठंडा होने और प्यास कम लगने के कारण अक्सर लोग कम पानी पीते हैं। शरीर में पानी की कमी होने पर रक्त में तरल हिस्सा कम हो सकता है और खून गाढ़ा और भारी हो सकता है।

खून में गाढ़ापन बढ़ने से रक्त संचार प्रभावित होने का खतरा भी बढ़ सकता है, यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को हर मौसम में रोजाना 2-3 लीटर पानी जरूर पीते रहने की सलाह दी जाती है।

अगर आपको कुछ समय से गहरे रंग का पेशाब हो रहा है, मुंह सूख रहा है और अक्सर थकान-चक्कर रहती है तो ये शरीर में पानी की कमी का संकेत हो सकते हैं। ये स्थितियां खून गाढ़ा होने के साथ कई दूसरी तरह की परेशानियों को भी बढ़ाने वाली हो सकती है।

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4 of 4 खून गाढ़ा होने की समस्या - फोटो : Adobe Stock Images