1 of 4 आंखों की समस्याएं - फोटो : Amarujala.com/AI







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आंखों की रोशनी कमजोर होना या धुंधला दिखाई देना अब केवल उम्र बढ़ने के साथ होने वाली समस्या नहीं रह गई है। कम उम्र के लोग और बच्चों में भी नजर से जुड़ी परेशानियां तेजी से देखने को मिल रही हैं। कई लोग धुंधला दिखने को चश्मे का नंबर बढ़ने या आंखों में थकान का संकेत मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हर बार इसका कारण आंखों की कमजोरी ही नहीं होती। कई बार दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं भी आंखों की सेहत को प्रभावित करने वाली हो सकती हैं।



मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि ब्लड शुगर बढ़ने, मस्तिष्क में रक्त संचार बाधित होने और गर्भावस्था में ब्लड प्रेशर से जुड़ी जटिलताएं भी आपकी दृष्टि को प्रभावित कर सकती हैं। कुछ स्थितियों में अचानक धुंधला दिखना गंभीर बीमारी का शुरुआती संकेत भी हो सकता है। इसलिए अगर आपको लगातार कम दिखाई दे रहा है या अचानक नजर में बदलाव महसूस हो रहा है, तो तुरंत इसकी जांच कराएं।

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2 of 4 आंखों की समस्या - फोटो : Freepik.com

आंखों की समस्याएं



जब आंखों से स्पष्ट दिखाई देना कम हो जाता है, तो इससे रोजमर्रा के काम भी प्रभावित होने लगते हैं। समय के साथ आपके पढ़ने, मोबाइल चलाने या दूर की चीजों को देखने में परेशानी हो सकती है। इसकी पहचान ये है कि आंखों से कम दिखाई देने की स्थिति में आप आंखों को सिकोड़ता हैं, बार-बार पलकें झपकाते हैं या आंखें रगड़ने लगते हैं।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक धुंधला दिखाई देना भले ही आपको आंखों की समस्या लगे पर हर बार ये आंखों से जुड़ी दिक्कत हो ये जरूरी नहीं है।

शरीर में कुछ गंभीर बीमारियां भी इस तरह के लक्षण पैदा कर सकती हैं। इसलिए अचानक नजर कमजोर होने या धुंधला दिखने की समस्या को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

3 of 4 डायबिटीज की समस्या - फोटो : Adobe Stock

डायबिटीज वाले बरतें खास सावधानी



अगर आपको लगातार धुंधला दिखाई दे रहा है, तो ब्लड शुगर की जांच कराना भी जरूरी है। डायबिटीज में लंबे समय तक शुगर का स्तर बढ़ा रहने से आंखों के रेटिना की छोटी रक्त वाहिकाएं प्रभावित हो सकती हैं। इस स्थिति को डायबिटिक रेटिनोपैथी कहा जाता है।

इस बीमारी में रेटिना की रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचता है, जिससे आंखों में रक्त संचार प्रभावित हो सकता है और देखने की क्षमता कमजोर पड़ने लगती है।

शुरुआत में इसके लक्षण स्पष्ट नहीं होते, लेकिन बीमारी बढ़ने पर धुंधली नजर, आंखों के सामने धब्बे और गंभीर मामलों में दृष्टि जाने का खतरा हो सकता है।

ब्लड शुगर का कंट्रोल में न रहना इस जोखिम को और बढ़ा सकता है।

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4 of 4 ब्रेन स्ट्रोक की समस्या - फोटो : Freepil.com