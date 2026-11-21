जिम नहीं जा पाते तो हल्की-फुल्की गतिविधियां भी कर सकती हैं मदद



मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि अगर आप शरीर को स्वस्थ और फिट रखने के लिए नियमित जिम नहीं जा पाते हैं तो हल्की-फुल्की गतिविधियां भी करके शरीर को फिट रखा जा सकता है।



तेज वॉक करना, साइकिलिंग, तैराकी, रनिंग और डांस जैसी गतिविधियां भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में मददगार हैं।

सभी वयस्कों को सप्ताह में कम से कम 150 मिनट मध्यम तीव्रता वाली एक्सरसाइज या 75 मिनट तेज एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा सप्ताह में दो दिन मांसपेशियों को मजबूत बनाने वाली एक्सरसाइज भी करनी चाहिए।

अगर आप लंबे समय से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो शुरुआत धीरे-धीरे करें। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज एक्सरसाइज शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह लें।







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स्रोत:

Exercise training and resting blood pressure: a large-scale pairwise and network meta-analysis of randomised controlled trials Free



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