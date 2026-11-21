हाइपरटेंशन: 50% लोग अपनी बीपी की समस्या से बिल्कुल अनजान, अध्ययन में पता चला इसे कंट्रोल रखने का आसान तरीका
High Blood Pressure: हाइपरटेंशन दुनियाभर में तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य समस्या है, जो हार्ट अटैक, स्ट्रोक और किडनी डैमेज का खतरा बढ़ाती है। नियमित व्यायाम बीपी को कंट्रोल में रखने के अलावा दिल को मजबूत बनाने, रक्त संचार सुधारने और वजन को बढ़ने से रोकने में मदद करती है। रोजाना शारीरिक गतिविधि ब्लड प्रेशर कंट्रोल का प्रभावी तरीका है।
विस्तार
हाई ब्लड प्रेशर (हाइपरटेंशन) दुनियाभर में तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। कुछ दशकों पहले तक माना जाता था कि ब्लड प्रेशर की दिक्कत उम्र बढ़ने के साथ होती है, पर हाल के वर्षों में कम उम्र के लोगों, यहां तक कि बच्चों को भी इसका शिकार देखा जा रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, लाइफस्टाइल की गड़बड़ी से लेकर शारीरिक गतिविधियों की कमी, तनाव और खानपान की दिक्कतों ने हाइपरटेंशन की दिक्कतों को काफी बढ़ा दिया है।
सबसे चिंताजनक बात यह है कि हाई ब्लड प्रेशर के शुरुआती चरणों में अक्सर कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देते, इसलिए कई लोगों को लंबे समय तक अपनी बीमारी का पता ही नहीं चलता। 'नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5' (NFHS-5) के आंकड़ों के अनुसार, भारत में, हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित लगभग 50% से 58% लोग ऐसे ही हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि वह भी इस बीमारी का शिकार हैं।
ये स्थिति और भी चिंता बढ़ाने वाली हो सकती है। लगातार बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर दिल-दिमाग, किडनी और आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है।
इन सभी जोखिमों और खतरों के बीच बड़ा सवाल ये है कि फिर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, अगर आपको बीपी की समस्या है तो इससे बचाव के लिए क्या किया जा सकता है?
ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए नियमित व्यायाम जरूरी
स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, बीपी को कंट्रोल करने के लिए नमक कम खाना और डाइट में सुधार करना तो जरूरी है ही, साथ ही नियमित रूप से व्यायाम करते रहना भी आवश्यक माना जाता है। नियमित व्यायाम सिर्फ फिट रहने का तरीका नहीं, बल्कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने का एक प्रभावी उपाय भी है। एक्सरसाइज शरीर में रक्त संचार बेहतर करती है और दिल को मजबूत बनाती है।
- नियमित एक्सरसाइज दिल की पंपिंग क्षमता बेहतर करती है। इससे रक्त वाहिकाओं पर दबाव कम करने में मदद मिलती है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है।
- शारीरिक गतिविधि वजन कंट्रोल रखने, इंसुलिन संवेदनशीलता सुधारने और तनाव कम करने में भी मदद करती है। इन बदलावों से ब्लड प्रेशर नियंत्रित रखने में फायदा मिलता है।
- साल 2025 की अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइन के मुताबिक, नियमित एरोबिक एक्सरसाइज से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर औसतन 4 से 7 mmHg और डायस्टोलिक 3 से 4 mmHg तक कम हो सकता है।
अध्ययन में क्या पता चला?
इसी तरह साल 2023 में ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में एक अध्ययन प्रकाशित हुआ था। इसमें करीब 16 हजार लोगों पर किए गए 270 अध्ययनों के नतीजों का विश्लेषण किया गया।
इसमें विशेषज्ञों ने पाया कि स्टैटिक एक्सरसाइज यानी ऐसी एक्सरसाइज, जिसमें शरीर को एक ही स्थिति में कुछ समय तक रोककर रखा जाता है, ब्लड प्रेशर कम करने में सबसे प्रभावी रही। इसमें मांसपेशियां बिना ज्यादा हिले-डुले लगातार तनाव की स्थिति में रहती हैं। वॉल स्क्वाट इसका एक उदाहरण है।
इस विश्लेषण के मुताबिक, इस तरह की एक्सरसाइज ब्लड प्रेशर कम करने में एरोबिक एक्सरसाइज के मुकाबले लगभग दोगुनी प्रभावी पाई गई। एरोबिक एक्सरसाइज जैसे रनिंग, तैराकी और वॉकिंग जैसी गतिविधियों को भी कई अध्ययनों में बीपी को कंट्रोल करने और शरीर को स्वस्थ रखने में मददगार हो सकती है। हालांकि, इस एक्सरसाइज को लेकर एक जरूरी सावधानी भी है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, उन्हें कोई भी नई एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए।
- ज्यादातर मरीजों के मामलों में अगर दवाएं लेने के बावजूद ब्लड प्रेशर कम बढ़ा रहता है, तो फिर जीवनशैली में बदलाव करना बहुत जरूरी होता है।
- मरीजों को ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त दवाओं की भी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन इसके साथ-साथ खुद की गई छोटी-छोटी कोशिशें भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं।
- खाने में नमक कम करना, रोजाना की शारीरिक गतिविधियां बढ़ाना, वजन को कंट्रोल रखना और दीवार के सहारे कुछ मिनट तक वॉल स्क्वाट जैसे अभ्यास करना ब्लड प्रेशर को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने में मदद कर सकता है।
- यानी ब्लड प्रेशर की समस्या से निपटने के लिए सिर्फ दवाओं पर निर्भर रहना काफी नहीं है। अपनी रोजमर्रा की आदतों में सुधार करना भी उतना ही जरूरी है।
जिम नहीं जा पाते तो हल्की-फुल्की गतिविधियां भी कर सकती हैं मदद
मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि अगर आप शरीर को स्वस्थ और फिट रखने के लिए नियमित जिम नहीं जा पाते हैं तो हल्की-फुल्की गतिविधियां भी करके शरीर को फिट रखा जा सकता है।
- तेज वॉक करना, साइकिलिंग, तैराकी, रनिंग और डांस जैसी गतिविधियां भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में मददगार हैं।
- सभी वयस्कों को सप्ताह में कम से कम 150 मिनट मध्यम तीव्रता वाली एक्सरसाइज या 75 मिनट तेज एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा सप्ताह में दो दिन मांसपेशियों को मजबूत बनाने वाली एक्सरसाइज भी करनी चाहिए।
- अगर आप लंबे समय से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो शुरुआत धीरे-धीरे करें। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज एक्सरसाइज शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह लें।
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स्रोत:
Exercise training and resting blood pressure: a large-scale pairwise and network meta-analysis of randomised controlled trials Free
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