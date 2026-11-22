1 of 4 वायु प्रदूषण की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI







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वायु प्रदूषण को सेहत के लिए गंभीर खतरा माना जाता है। ये कई तरह की क्रॉनिक बीमारियों का कारण है। फेफड़ों और सांस की समस्याओं से लेकर हार्ट-ब्रेन तक के लिए बढ़ते प्रदूषण को स्वास्थ्य विशेषज्ञ खतरनाक मानते हैं। अक्तूबर से जनवरी के बीच दिल्ली-एनसीआर सहित कई हिस्सों में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है। 22 नवंबर को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 176 रिपोर्ट किया गया, जोकि 'अनहेल्दी' कैटेगरी में आता है।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, अध्ययनों से पता चलता है कि प्रदूषण वाले इलाकों में कुछ घंटे रहना भी सेहत के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला हो सकता है। जो लोग लगातार ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां प्रदूषण का स्तर अधिक रहता है उनमें क्रॉनिक बीमारियों का खतरा और भी ज्यादा हो सकता है। अगर आप भी दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं तो कहीं वायु प्रदूषण ने आपके फेफड़ो पर अटैक तो नहीं कर दिया है?



आइए जानते हैं कि इसकी पहचान कैसे की जा सकती है?

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2 of 4 वायु प्रदूषण के खतरे - फोटो : Amarujala.com/AI

वायु प्रदूषण और इसके खतरे



मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि बढ़ता वायु प्रदूषण सिर्फ आंखों में जलन, खांसी या गले की खराश जैसी दिक्कतों का ही कारण नहीं बनता है। जहरीली हवा धीरे-धीरे फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचा सकती है।



हवा में मौजूद पीएम 2.5 जैसे बेहद छोटे प्रदूषक कण सांस के जरिए फेफड़ों के अंदर तक पहुंचकर वहां सूजन पैदा कर सकते हैं। कई बार लोग लगातार खांसी, सांस फूलने या सीने में भारीपन को मौसम बदलने, सर्दी-जुकाम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये लक्षण प्रदूषण के कारण फेफड़ों पर पड़ रहे असर का संकेत भी हो सकते हैं।



जिन लोगों को पहले से अस्थमा, सीओपीडी या दिल की बीमारी रही है, ऐसे लोगों के लिए प्रदूषित हवा ज्यादा परेशानी पैदा कर सकती है।

3 of 4 वायु प्रदूषण का फेफड़ों पर असर - फोटो : Adobe Stock

कहीं आपके फेफड़े तो नहीं हैं खतरे में?



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा खतरा फेफड़ों को होता है। कई बार प्रदूषण के कारण हमें दिक्कतें तो हो रही होती हैं पर इसे हम सामान्य समझकर अनदेखा कर देते हैं, ये आगे चलकर बड़ी मुसीबतों का कारण बन सकती है। इसलिए फेफड़ों पर प्रदूषण के असर के संकेतों को समय रहते समझना जरूरी है।

कई दिनों से खांसी हो रही है, तो अलर्ट हो जाइए।

सामान्य रूप से चलने, सीढ़ियां चढ़ने या हल्का काम करने पर भी सांस लेने में परेशानी हो सकती है।

प्रदूषण के कारण छाती में भारीपन, दबाव या सांस लेते समय असहज महसूस होने लगती है।

सांस लेते या छोड़ते समय सीटी जैसी आवाज आ सकती है।

इससे गले में खराश, सूखापन और बार-बार बलगम बनने की दिक्कत हो सकती है।

प्रदूषण, अस्थमा और सीओपीडी के मरीजों में लक्षणों को बढ़ाने वाला हो सकता है, जिससे आपको इनहेलर की जरूरत ज्यादा महसूस हो सकती है।

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4 of 4 सांस की समस्याओं को न करें अनदेखा - फोटो : Freepik.com