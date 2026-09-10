लिपिड प्रोफाइल: सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की रीडिंग देखकर न हों खुश, दिल की सेहत जानने के लिए इन चीजों पर भी दें ध्यान

1 of 5 लिपिड प्रोफाइल टेस्ट - फोटो : Amarujala.com/AI







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दुनियाभर में दिल की बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है, कम उम्र वाले भी इसका शिकार हो रहे हैं। आपने भी कम उम्र में हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट से मौत की खबरें जरूर सुनी होंगी। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, जिस तरह से लोगों की दिनचर्या, खान-पान गड़बड़ होती जा रही है, इसका दिल की सेहत पर सीधा असर हो रहा है। यही कारण है कि भले ही आपमें अभी कोई दिक्कत न हो या फिर कोई लक्षण न दिख रहे हों, फिर भी नियमित रूप से सेहत की जांच कराते रहना चाहिए।



हार्ट हेल्थ के बारे में जानने के लिए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट को सबसे आसान तरीका माना जाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, स्वस्थ व्यस्कों को हर 6 महीने में दिल की सेहत की जांच कराते रहना चाहिए। इससे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स जैसी कई चीजों की स्थिति का पता चल जाता है।



लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट हाथ में आते ही ज्यादातर लोगों का ध्यान सबसे पहले टोटल कोलेस्ट्रॉल पर जाता है। अगर यह 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम है तो मान लेते हैं कि दिल पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन मामला इतना सीधा नहीं है। डॉक्टर कहते हैं, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में देखकर खुश होने की जरूरत नही हैं, दिल की सेहत के बारे में जानने के लिए कई और बातों का भी ध्यान रखना चाहिए।

2 of 5 लिपिड प्रोफाइल की समय-समय पर कराएं जांच - फोटो : Freepik.com

दिल की सेहत का कैसे लगाएं अंदाजा?



इसी को लेकर अमर उजाला में प्रकाशित एक रिपोर्ट में हमने बताया था कि आपकी रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो फिर भी हार्ट अटैक हो सकता है।



अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार, टोटल कोलेस्ट्रॉल को अकेले देखकर हृदय रोगों का खतरा तय नहीं किया जा सकता। एलडीएल, एचडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स के साथ व्यक्ति की उम्र, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, धूम्रपान और पारिवारिक इतिहास जैसे कई कारक भी जोखिम को प्रभावित करते हैं।

एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल धमनियों की दीवारों में जमा होकर उन्हें संकरा कर देता है।

वहीं ट्राइग्लिसराइड्स शरीर में मौजूद एक प्रमुख प्रकार की वसा है। इनका स्तर ज्यादा होने से एलडीएल बढ़ने और गुड कोलेस्ट्रॉल कम कम होने का खतरा हो सकता है।

3 of 5 कोलेस्ट्रॉल की समस्या - फोटो : freepik.com

सिर्फ टोटल कोलेस्ट्रॉल देखना काफी नहीं



लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में टोटल कोलेस्ट्रॉल के साथ एलडीएल-एचडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स से जुड़ी जानकारी शामिल होती है। इसलिए केवल टोटल कोलेस्ट्रॉल देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि दिल कितना सुरक्षित है?

अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन भी कहता है कि रिपोर्ट में एलडीएल और बाकी लिपिड प्रोफाइल को भी देखना जरूरी है।

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4 of 5 ब्लड टेस्ट से जानें दिल का हाल - फोटो : Freepik.com

एलडीएल कितना है ये जानिए



एलडीएल धमनियों में जमा होकर एथेरोस्क्लेरोसिस यानी धमनियों में चर्बी जैसी परत बनने की प्रक्रिया को बढ़ा सकता है। इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। वयस्कों में इसका सामान्य स्तर 100mg/dl माना जाता है।

अगर रिपोर्ट में ये इससे बढ़ा हुआ है तो इससे दिल की सेहत को खतरा हो सकता है। एलडीएल के साथ व्यक्ति की उम्र, डायबिटीज, पहले हार्ट अटैक- स्ट्रोक के साथ दूसरे जोखिमों को देखना भी जरूरी है।

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5 of 5 ट्राइग्लिसराइड बढ़ने की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI