कैसे पता चलेगा कि एलपी- ए बढ़ा हुआ है?



मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि एलपी-ए का स्तर जानने के लिए खून की जांच कराना एक अच्छा तरीका माना जाता है।



डॉ खान कहते हैं, जिन लोगों को कम उम्र में हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो चुका है या कम उम्र में हृदय की नसों से जुड़ी बीमारी हुई है, उन्हें यह जांच कराने की सलाह दी जाता है।

इसके अलावा यदि परिवार में पहले से किसी को कम उम्र में हार्ट अटैक या हृदय रोग की हिस्ट्री रही हो, पैरों में खून का प्रवाह कम हो, परिवार में किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या या दिल के एक वाल्व के संकुचित होने की स्थिति रही हो तो भी डॉक्टर एलपी-ए की जांच कराने की सलाह दे सकते हैं।

अध्ययनों में पाया गया है कि एलपी-ए जितना ज्यादा होगा, हृदय संबंधी बीमारी का खतरा उतना ही बढ़ सकता है। बहुत ज्यादा स्तर होने पर हृदय रोग का खतरा दोगुने से भी अधिक हो सकता है।



डॉक्टर कहते हैं, फिलहाल एलपी-ए को कम करने के लिए कोई ऐसी दवा उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर कुछ दवाएं दे सकते हैं जो आपके जोखिमों को कम करने में मददगार हो सकती हैं। कई ऐसी नई दवाओं पर परीक्षण चल रहे हैं, जिन्हें खास तौर पर एलपी-ए को कम करने के लिए विकसित किया जा रहा है। ये दवाएं लिवर को एलपी-ए बनाने से रोकने की कोशिश करती हैं।









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स्रोत:

American Heart Association lipoprotein(a) discovery project: A national initiative to advance awareness and lipoprotein(a) testing for patients with cardiovascular disease



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