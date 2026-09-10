जानना जरूरी: डेंगू का मच्छर कब ज्यादा काटता है? बीमारी से बचने के लिए तुरंत करें ये जरूरी काम

1 of 4 डेंगू की समस्या के बारे में जानिए - फोटो : Amarujala.com/AI







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मच्छरों के कारण होने वाली बीमारियां हर साल बड़ी संख्या में लोगों की मौत का कारण बनती हैं। भारत में अगस्त से अक्तूबर के महीनों में डेंगू-मलेरिया और चिकनगुनिया के मामले काफी बढ़ जाते हैं, ये मानसून और बारिश के बाद वाला समय होता है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर सहित देश के कई हिस्सों में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। दिल्ली में अगस्त के अंत तक डेंगू के 311 से ज्यादा मामले रिपोर्ट किए गए।



अमर उजाला में प्रकाशित हालिया रिपोर्ट में हमने जानकारी दी कि किस तरह से पड़ोसी देश बांग्लादेश इन दिनों डेंगू का भयानक प्रकोप झेल रहा है। डेंगू वैसे तो ज्यादातर लोगों में हल्के लक्षणों का कारण बनता है, पर कुछ लोगों में इसके कारण हेमेरेजिक फीवर होने का जोखिम बढ़ जाता है, जिसके जानलेवा दुष्प्रभाव हो सकते हैं।



डेंगू को लेकर अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है कि इसका मच्छर किस समय ज्यादा काटता है? आइए इस बारे में जान लेते हैं। में हमने जानकारी दी कि किस तरह से पड़ोसी देश बांग्लादेश इन दिनों डेंगू का भयानक प्रकोप झेल रहा है। डेंगू वैसे तो ज्यादातर लोगों में हल्के लक्षणों का कारण बनता है, पर कुछ लोगों में इसके कारण हेमेरेजिक फीवर होने का जोखिम बढ़ जाता है, जिसके जानलेवा दुष्प्रभाव हो सकते हैं।डेंगू को लेकर अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है कि इसका मच्छर किस समय ज्यादा काटता है? आइए इस बारे में जान लेते हैं।

2 of 4 डेंगू का खतरा - फोटो : Freepik.com

डेंगू को लेकर विशेषज्ञों ने किया अलर्ट



डेंगू संक्रमित एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलने वाला वायरल संक्रमण है। एडीज मच्छर इंसानों के आसपास रहना पसंद करता है और घर के अंदर भी पाए जाते हैं। बाल्टी-गमला, कूलर, टंकी, पशुओं के पानी के बर्तन या ऐसी कोई भी जगह जहां थोड़ी मात्रा में पानी जमा हो, इसके पनपने की जगह बन सकती है।

गंभीर स्थितियों में डेंगू शरीर के अंदर गंभीर रक्तस्राव, ब्लड प्रेशर बहुत लो होने और सदमे की स्थिति पैदा कर सकता है। इससे जान जाने का भी खतरा हो सकता है।

3 of 4 डेंगू फैलाने वाले मच्छर - फोटो : Freepik.com

डेंगू का मच्छर कब सबसे ज्यादा काटता है?



मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि डेंगू फैलाने वाले एडीज एजिप्टी मच्छर दिन के समय या शाम में ज्यादा सक्रिय रहते हैं।इसलिए सुबह उठने के बाद और शाम के समय विशेष सावधानी जरूरी है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि बाकी समय खतरा नहीं है। एडीज मच्छर दिन और रात दोनों समय काट सकता है।

एडीज मच्छर की जैविक गतिविधि ऐसी होती है कि उसकी काटने की प्रवृत्ति सुबह और शाम के आसपास बढ़ जाती है।

यह दूसरे कई मच्छरों से अलग है, जो मुख्य रूप से रात में सक्रिय होते हैं।

एडीज मच्छर इंसानों के आसपास रहने के लिए अच्छी तरह अनुकूलित है और घरों तथा आसपास के छोटे पानी के स्रोतों में पनप सकता है।

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4 of 4 मच्छरों से करें बचाव - फोटो : freepik.com