हेल्थ टिप्स: क्या आपके पैर में बार-बार अचानक दर्द होता है? जान लें इसकी वजह

1 of 7 पैर में बार-बार अचानक दर्द क्यों होता है? - फोटो : AI







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Causes and Treatments for Leg Pain: क्या आपके पैर में भी बार-बार अचानक तेज दर्द होता है? कई बार यह दर्द कुछ देर बाद अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन जब इसकी समस्या बार-बार होने लगे तो इसे नजरअंदाज करना सही नहीं है।



पैर में होने वाला दर्द हर व्यक्ति में अलग तरह का हो सकता है। किसी को हल्का दर्द महसूस होता है, तो किसी के लिए यह इतना तेज हो जाता है कि चलना-फिरना भी मुश्किल हो जाता है। कई बार दर्द अचानक शुरू होता है और कुछ समय बाद कम हो जाता है, जिससे लोग इसे सामान्य मानकर छोड़ देते हैं।



लेकिन अगर पैर का दर्द लगातार बना रहे या बार-बार परेशान करे, तो इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। आखिर पैर में अचानक दर्द क्यों होता है और किन परिस्थितियों में इसे गंभीरता से लेना चाहिए? आइए जानते हैं पैर में होने वाले दर्द से जुड़ी जरूरी बातें और इससे बचाव के तरीके।

क्या आपके पैर में भी बार-बार अचानक तेज दर्द होता है? कई बार यह दर्द कुछ देर बाद अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन जब इसकी समस्या बार-बार होने लगे तो इसे नजरअंदाज करना सही नहीं है।

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1. मांसपेशियों में खिंचाव



ज्यादा चलने, दौड़ने, व्यायाम करने या अचानक ज्यादा शारीरिक मेहनत करने से पैर की मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है। इससे अचानक दर्द और अकड़न महसूस हो सकती है।





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2. पैर में ऐंठन



पैर में अचानक ऐंठन यानी क्रैंप पड़ना भी तेज दर्द की आम वजह है। यह समस्या खासतौर पर रात में सोते समय हो सकती है। शरीर में पानी की कमी, ज्यादा व्यायाम या लंबे समय तक एक ही स्थिति में रहने से ऐंठन हो सकती है।





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3. नसों से जुड़ी समस्या



अगर दर्द के साथ झनझनाहट, सुन्नपन या जलन भी महसूस होती है, तो यह नसों से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है। कमर से पैर तक जाने वाली नस पर दबाव पड़ने से भी पैर में दर्द हो सकता है।





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