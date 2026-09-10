मानसिक स्वास्थ्य के मामले में एआई चैटबॉट को कारगर क्यों नहीं माना जा सकता?



वैज्ञानिकों का कहना है कि एआई चैटबॉट इस तरह बनाए गए हैं कि वे इंसानों की तरह बातचीत करके उन्हें सहारा देते हुए नजर आएं। लेकिन असल में वे इंसानी बातचीत की केवल नकल करते हैं। उनके पास इंसानों जैसी वास्तविक और अनुभव पर आधारित सहानुभूति नहीं होती।'





भोपाल स्थित वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉ सत्यकांत त्रिवेदी कहते हैं-



एआई बातचीत के जरिए व्यक्ति को जुड़ाव का एहसास तो हो सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि उसके पीछे वास्तविक मानवीय संबंध या समझ मौजूद हो। इसे एक तरह का ‘कनेक्शन का भ्रम’ कहा जा सकता है। परेशान व्यक्ति को लगता है कि सामने वाला उसे पूरी तरह समझ रहा है, जबकि वास्तव में वह एक एआई सिस्टम से बात कर रहा होता है। मानसिक परेशानी की गंभीर स्थिति में यह भ्रम खतरनाक हो सकता है और आत्महत्या तक के मामलों को बढ़ा सकता है। डिप्रेशन जैसे मामलों में समय रहते डॉक्टरी मदद आत्मघाती विचारों को कम करने में मददगार हो सकती है, पर एआई चैटबॉट से सलाह लेते रहना आपको समय पर डॉक्टरी मदद के लिए जाने से रोक सकता है।





चैटबॉट बनाने वाली कंपनियां भी जानती हैं ये बात



एआई चैटबॉट बनाने वाली कंपनियां भी इन चिंताओं को समझती हैं और उनका कहना है कि वे जोखिम कम करने के लिए कदम उठा रही हैं।



अगस्त में ओपनएआई ने स्वीकार किया कि चैटजीपीटी को इस तरह तैयार किया गया है कि वह बातचीत में तथ्यों और वास्तविकता पर आधारित जवाब दे। इसके बावजूद कुछ मामलों में एआई मॉडल भ्रम पैदा कर सकता है।



इसके कुछ सप्ताह बाद आपेनएआई ने बताया कि वह 30 से अधिक देशों के 90 से ज्यादा डॉक्टरों के साथ काम कर रहा है। कंपनी मानसिक स्वास्थ्य, बच्चों और युवाओं के विकास पर अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों का एक सलाहकार समूह भी बना रही है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एआई लोगों की मदद करे, उन्हें नुकसान न पहुंचाए।



अगर कोई व्यक्ति बातचीत के दौरान आत्महत्या करने की इच्छा जाहिर करता है, तो एआई ऐसे लोगों को तुरंत मनोवैज्ञानिक सलाह के लिए भेजना चाहिए।







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स्रोत:

AI driven psychosis and suicide are on the rise, but what happens if we turn the chatbots off?



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