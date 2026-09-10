सेहत की बात: हर समय रहता है चिड़चिड़पन और स्ट्रेस? इसका कारण दिमाग नहीं, शरीर में भी हो सकता है छिपा

1 of 5 चिड़चिड़ापन की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI







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क्या आपको भी कुछ दिनों से हर छोटी-छोटी बात पर गुस्सा आने लगा है, अक्सर बेचैनी रहती है और काम में ध्यान नहीं लगता? आमतौर पर इस तरह की दिक्कतों को स्ट्रेस-एंग्जाइटी का कारण माना जाता है। ये दिक्कत वैसे तो अपने आप ठीक भी हो जाती हैं, पर अगर आपको लगातार ये समस्या बनी रहती है तो इसपर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, बिना वजह चिंता करते रहना या फिर चिड़चिड़ाहट होना हमेशा मानसिक तनाव का परिणाम नहीं होता। कई बार शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी या दूसरी स्वास्थ्य समस्या भी ऐसे लक्षण पैदा कर सकती है।



मेडिकर रिपोर्ट्स से पता चलता है कि स्ट्रेस के दौरान चिड़चिड़ापन, थकान, बेचैनी, नींद में परेशानी या ध्यान लगाने में दिक्कत हो सकती है। पर इसी तरह के लक्षण कई बार कुछ शारीरिक समस्याओं का भी लक्षण हो सकते हैं। मसलन अगर लंबे समय से आपको चिंता और चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है तो इसे सिर्फ मेंटल स्ट्रेस मानकर छोड़ने की गलती न करें।

2 of 5 तनाव और चिड़चिड़ापन - फोटो : Freepik.com

स्ट्रेस और चिड़चिड़ापन क्यों बढ़ रहा है?



अध्ययनों से पता चलता है कि शरीर में विटामिन बी12 या फोलेट की कमी के कारण भी थकान-कमजोरी, याददाश्त में कमी के साथ मानसिक दिक्कतें हो सकती हैं। विशेषतौर पर बी12 की कमी से कुछ लोगों में चिंता-अवसाद, भ्रम के अलावा दूसरी न्यूरोलॉजिकल समस्याएं भी बढ़ा सकती हैं।

आपकी रोज रात में नींद पूरी नहीं होती या कई बार पेट की दिक्कतें भी चिड़चिड़ापन और अनायास गुस्से का कारण बन सकती है।

3 of 5 विटामिन बी-12 - फोटो : Adobe Stock

विटामिन बी12 की कमी



विटामिन-बी12 शरीर के तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम और खून की कोशिकाओं के लिए जरूरी है। इसकी कमी से थकान, कमजोरी, याददाश्त और समझने की क्षमता में परेशानी हो सकती है। नेशनल हेल्थ सर्विस (एनएचएस) की रिपोर्ट के अनुसार, कुछ लोगों में बी12 की कमी चिंता-अवसाद, भ्रम और अन्य मानसिक बदलावों का कारण बन हो सकती है।

इसकी कमी से हाथ-पैर में झनझनाहट और संतुलन की समस्या भी हो सकती है।

विटामिन बी12 की कमी के कारण होने वाली चिंता-अवसाद, भ्रम की स्थिति कई लोगों में चिड़चिड़पन और गुस्सा भी बढ़ा देती है।

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4 of 5 एनीमिया की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI

एनीमिया की समस्या में भी दिक्कत



फोलेट यानी विटामिन बी9 की कमी से एनीमिया होने का खतरा होता है। एनीमिया का मतलब है शरीर में पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं या हीमोग्लोबिन न होना। इससे शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।

एनीमिया की स्थिति थकान, कमजोरी और मानसिक कार्यक्षमता में बदलाव की समस्याओं को बढ़ा देती है। इस तरह की समस्याएं कई लोगों में चिड़चिड़पन को भी बढ़ा देती हैं।

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5 of 5 नींद पूरी न होने की समस्या - फोटो : Freepik.com