नाना पाटेकर कार्डियक अरेस्ट: सीपीआर देने के बाद भी क्यों नहीं बच सकी जान? डॉक्टर से जानिए जरूरी बातें

1 of 5 जीवनरक्षक सीपीआर - फोटो : Amarujala.com/AI







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2 of 5 हार्ट की गंभीर समस्याओं का खतरा - फोटो : Adobe stock Images

क्या कहते हैं डॉक्टर?



सीपीआर और इससे जान बचने की संभावनाओं को समझने के लिए हमने कार्डियोलॉजिस्ट डॉ रवि.एस गर्ग से बातचीत की। डॉ. बताते हैं, सीपीआर निश्चित ही दिल की गंभीर स्थितियों में जान बचाने वाली प्रक्रिया है, पर ये भी समझना होगा कि ये बस सहायक उपचार है। सीपीआर को रुक चुके खून के संचार को फिर से बहाल करने में मददगार तरीका माना जाता है, पर इसके साथ भी कई चीजों का ध्यान रखना जरूरी है- जैसे मरीज को ये कितनी देर बाद दिया गया और क्या इसका तरीका सही था?



नाना पाटेकर के मामले में विस्तृत रिपोर्ट सामने आने के बाद ही पता चलेगा कि उनकी जान क्यों नहीं बच सकी?

सीपीआर जीवनरक्षक तकनीक है, जो दिल के काम न करने या पल्स न आने की स्थिति में रक्त और ऑक्सीजन के प्रवाह को सभी अंगों तक बनाए रखने में मदद करती है।

सही समय पर दिया गया सीपीआर व्यक्ति की जान बचाने की संभावना को 2-3 गुना तक बढ़ा सकता है।

3 of 5 सीपीआर से क्या होता है? - फोटो : Adobe Stock

पहले सीपीआर को समझना जरूरी



सीपीआर यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो - दिल या हार्ट।

- दिल या हार्ट। पल्मोनरी - फेफड़े या सांस की गति।

- फेफड़े या सांस की गति। रिससिटेशन- दोबारा से शुरू करना।

डॉक्टर बताते हैं, हर बार बेहोशी की स्थिति में मरीज को सीपीआर देने की जरूरत नहीं होती है। कई बार बेहोशी का कारण लो बीपी, लो शुगर, एंग्जाइटी जैसी कई अन्य वजहें भी हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में सीपीआर की जरूरत नहीं होती है। सबसे पहले चेक करें कि मरीज सिर्फ बेहोश है या फिर उसे अरेस्ट हुआ है?

इसका पता लगाने के लिए मरीज के कंधों को हिलाकर उससे पूछें कि- आप ठीक हैं या नहीं? अगर मरीज का शुगर, बीपी लो है या एंग्जाइटी है तो वो दबी आवाज में कुछ जवाब देगा।

अगर कुछ रिस्पांड नहीं कर रहा हो तो उसकी पल्स और सांसों की जांच करें। अगर मरीज का पल्स और सांसें दोनों नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में सीपीआर दिया जाना चाहिए।

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4 of 5 सीपीआर देने का सही तरीका जान लीजिए - फोटो : Amarujala.com

सीपीआर देने का तरीका भी करता है मैटर



अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार सीपीआर में हाथों की मदद से छाती को पंप किया जाता है, जिससे हार्ट पर दबाव पड़े और रक्त का संचार बन सके।



यह भी समझना जरूरी है कि कई बार कार्डियक अरेस्ट के मामलों में दिल की सामान्य रिदम बहाल करने के लिए ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर (एईडी) की जरूरत हो सकती है। इसलिए कार्डियक की स्थिति में जल्द से जल्द मेडिकल सहायता और एंबुलेंस को बुलाना, सीपीआर शुरू करना और उपलब्ध होने पर एईडी का इस्तेमाल करना महत्वपूर्ण है।



सीपीआर देने का तरीका सही नहीं है तो इससे कोई लाभ नहीं होता।

सबसे पहले रोगी के कपड़े और बेल्ट ढीला कर दें।

सीपीआर देते समय हमेशा हाथों को सीधा रखें, कोहनी मुड़नी नहीं चाहिए। जिससे दिल पर आवश्यक दबाव पहुंच सके।

एक मिनट में कम से कम 100-120 बार पंप करें।

इसके साथ मरीज की सांस और नाड़ी को चेक करते रहे और बार-बार सीपीआर देते रहें, जब तक कि धड़कन चलने न लगे या उसे तुरंत किसी नजदीकी अस्पताल में न पहुंचा दिया जाए।

अक्सर लोगों को लगता है दिल तो बाईं तरफ होता है तो सीपीआर भी बाईं तरफ देना है, हालांकि ऐसा नहीं है आपको छाती के बीचों-बीच दबाव डालना है।

सीपीआर सही तरीके से दिया जा रहा है या नहीं इसका पता लगाने की तरीका ये है कि हमेशा दबाव सीपीआर देने वाले को अपने हिप ज्वाइंट्स पर महसूस होना चाहिए न कि कलाई या कोहनी पर।

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5 of 5 सीपीआर से जान बचने की संभावना - फोटो : Adobe Stock