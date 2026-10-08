1 of 5 नाना पाटेकर की कार्डियक अरेस्ट से मौत - फोटो : Amarujala.com/AI







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मशहूर बॉलीवुड अभिनेता नाना पाटेकर का गुरुवार सुबह (8 अक्तूबर) को 75 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें गोवा स्थित घर में कार्डियक अरेस्ट हुआ था। लक्षणों को देखते हुए उन्हें करीब 45 मिनट तक कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर) दी गई, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। मणिपाल हॉस्पिटल के डॉ. शेखर सालकर ने जानकारी दी कि नाना को का सुबह 5:20 बजे निधन हुआ।



नाना की मौत की खबर सुनते ही देशभर में शोक की लहर दौड़ पड़ी। लोगों के मन में कार्डियक अरेस्ट को लेकर भी कई सारे सवाल हैं। ये क्यों होता है, कार्डियक अरेस्ट के दौरान शरीर के भीतर क्या हो रहा होता है और कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो क्या उपाय करके किसी की जान बचाई जा सकती है?



आइए इस बारे में विशेषज्ञ से जान लेते हैं।

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2 of 5 कार्डियक अरेस्ट और इसके खतरे - फोटो : Adobe Stock

पहले कार्डियक अरेस्ट के बारे में जानिए



अमर उजाला से बातचीत में कार्डियोलॉजिस्ट डॉ रवि.एस गर्ग बताते हैं, कार्डियक अरेस्ट को बेहद गंभीर और जानलेवा मेडिकल इमरजेंसी माना जाता है, जिसमें दिल अचानक रक्त को पंप करना बंद कर देता है। ऐसा होने पर शरीर के महत्वपूर्ण अंगों, खासकर मस्तिष्क तक ऑक्सीजन वाला खून पहुंचना बंद हो जाता है।



ऑक्सीजन की कमी होने के कारण मरीज अचानक बेहोश होकर गिर सकता है, आवाज देने पर प्रतिक्रिया नहीं देता और सांसें भी बंद हो सकती हैं। कई बार देखा गया है कि मरीज सामान्य सांस लेने के बजाय हांफता हुआ दिखाई देता है।



आमतौर पर लोग कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग-अलग स्थितियां हैं।

हार्ट अटैक तब होता है जब हृदय की मांसपेशियों तक रक्त पहुंचाने वाली धमनियों में रुकावट आ जाती है।

वहीं कार्डियक अरेस्ट में दिल की विद्युत गतिविधि में गंभीर गड़बड़ी के कारण दिल की पंपिंग अचानक बंद हो सकती है।

कुछ मामलों में हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट का कारण बन सकता है।

3 of 5 कार्डियक अरेस्ट की समस्या - फोटो : Adobe Stock

कार्डियक अरेस्ट में शरीर के अंदर क्या होता है?



डॉक्टर बताते हैं, हमारा दिल लगातार खून को पंप करके शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचाता रहता है, खून के साथ ही शरीर के अंगों को ऑक्सीजन भी मिलती रहती है। कार्डियक अरेस्ट के दौरान दिल की पंपिंग अचानक रुक जाती है। इसका मतलब है कि शरीर में रक्त का सामान्य संचार बाधित हो जाता है। रक्त प्रवाह रुकने पर अंगों को ऑक्सीजन की कमी होने लगती है।

इसमें सबसे ज्यादा खतरा ब्रेन को होता है। मस्तिष्क ऑक्सीजन की कमी के प्रति बेहद संवेदनशील अंग माना जाता ।

इसी वजह से कार्डियक अरेस्ट होने पर मरीज तुरंत बेहोश हो सकता है। अगर रक्त संचार लंबे समय शुरू नहीं होता, तो मस्तिष्क और दूसरे महत्वपूर्ण अंगों को गंभीर डैमेज पहुंच सकता है।

कार्डियक अरेस्ट में हर एक मिनट को महत्वपूर्ण माना जाता है।

जितनी जल्दी रक्त के संचार को ठीक करने के उपाय जैसे सीपीआर या मेडिकल इमरजेंसी मिल जाए, जान बचने की संभावना उतनी अधिक हो सकती है।

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4 of 5 कार्डियक अरेस्ट की गंभीरता - फोटो : Adobe Stock Photos

कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो जिंदा बचने की कितनी उम्मीद

अस्पताल के बाहर कार्डियक अरेस्ट का शिकार होने वाले लगभग 90-92% लोग बच नहीं पाते हैं, यानी सर्वाइवल रेट सिर्फ 8% से 10% होती है।

अस्पताल के अंदर कार्डियक अरेस्ट से बचने की दर थोड़ी ज्यादा देखी जाची रही है क्योंकि मरीज को तुरंत इलाज मिल जाता है। ऐसे मामलों में मृत्यु दर लगभग 70-75% होती है। यहां सर्वाइवल रेट सिर्फ 25% तक हो सकती है।

डॉक्टर कहते हैं जितनी जल्दी कार्डियक अरेस्ट के लक्षणों को पहचानकर मरीज को सीपीआर दे दी जाए, उसका सर्वाइवल रेट उतना बढ़ने की संभावना होती है।



कार्डियक अरेस्ट में रक्त का संचार रुक जाने से कई दिक्कतें हो सकती हैं।

अचानक गिर पड़ना और कोई प्रतिक्रिया न देना

सामान्य रूप से सांस न लेना या केवल हांफना

नब्ज न मिलना या दिल की धड़कन महसूस न होना

बेहोशी या दौरे पड़ना (दिमाग तक खून न पहुंचने की वजह से ऐसा होता है)

कई मामलों में कार्डिकल अरेस्ट आने से पहले भी शरीर कुछ संकेत दे सकता है जिसपर गंभीरता से ध्यान देना जरूरी है।

सीने में दर्द, दबाव या बेचैनी

सांस लेने में तकलीफ

दिल की धड़कन का तेज होना

चक्कर आना या अचानक कमजोरी-थकान महसूस होना

जी मिचलाना या उल्टी आना

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5 of 5 सीपीआर में क्या करना चाहिए? - फोटो : AmarUjala.com