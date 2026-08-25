जानना जरूरी: डीजे की तेज आवाज बढ़ा देती है ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का खतरा? जानिए कितना शोर बहुत ज्यादा

1 of 4 डीजे और हार्ट अटैक का खतरा - फोटो : Amarujala.com/AI

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शादी-ब्याह, धार्मिक कार्यक्रम, पार्टी या किसी बड़े आयोजन में डीजे की तेज आवाज को अक्सर मनोरंजन का हिस्सा माना जाता है। स्पीकर के सामने खड़े होकर तेज बीट पर डांस करना कई लोगों को रोमांचक लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ स्थितियों में यही रोमांचक गतिविधि आपके लिए जानलेवा तक हो सकती है?



खबरों के मुताबिक बरेली में मंदिर में जलाभिषेक करने जा रही एक 60 वर्षीय महिला की अचानक मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि रास्ते में ट्रैक्टर-ट्रॉली पर रखे डीजे की आवाज तेज थी। उसकी धमक से वह अचानक बैठ गईं, फिर नहीं उठीं।



परिजनों ने बताया कि वह घर से स्वस्थ निकली थीं। मंदिर से 400-450 मीटर पहले एक ट्रैक्टर-ट्रॉली पर बड़ा डीजे बंधा हुआ था। उसकी आवाज बहुत तेज थी। उनके पास से जैसे ही वह ट्रैक्टर-ट्रॉली गुजरी, वह सीना पकड़कर बैठ गईं और फिर नहीं उठीं।



इससे पहले भी तेज आवाज और डीजे के चलते हार्ट अटैक से मौत के कई मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, बहुत तेज आवाज से अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा हो सकता है। अगर ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाए तो हार्ट अटैक या स्ट्रोक तक हो सकता है। इससे मौत की आशंका रहती है।

2 of 4 तेज आवाज वाले डीजे खतरनाक - फोटो : Freepik.com

डीजे और हार्ट अटैक के मामले



डीजे और हार्ट अटैक के मामले पहले भी खबरों में रहे हैं।

सितंबर 2022 में गणेश मूर्ति पंडाल में हनुमान की भूमिका करते हुए कलाकार को अचानक दिल का दौरा पड़ गया। बताया गया कि वहां डीजे की आवाज बहुत तेज होने की वजह से घटना हुई।

एक अन्य घटना में बरेली में एक कार्यक्रम के दौरान 48 वर्षीय व्यक्ति को हार्ट अटैक आया जिसके कारण उसकी तुरंत मौत हो गई।

अमर उजाला से बातचीत में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ अनवर.एम खान कहते हैं इस तरह की घटनाओं में डीजे की तेज आवाज को प्रथमदृश्या दिल का दौरा पड़ने का प्रमुख कारण माना जा सकता है। एहतियात के तौर पर जिन लोगों को हृदय की कमजोरी की दिक्कत रहती है, उन्हें तेज आवाज (जिससे हृदय पर दबाव बढ़ता हो) से दूर रहने की सलाह दी जाती है। हालांकि कम उम्र के लोगों में इस तरह की दिक्कत हैरान करने वाली है।



डीजे सीधे तौर पर हार्ट अटैक का कारण नहीं है, हालांकि ये हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं को बढ़ा देता है जिससे दिल का दौरा और मौत हो सकती है।

3 of 4 तेज आवाज का हार्ट पर असर - फोटो : Adobe Stock

तेज आवाज का शरीर पर असर



डॉक्टर कहते हैं, तेज आवाज शरीर में तनाव पैदा करती है। शोर सुनते ही शरीर का सिपैंथिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है। इससे स्ट्रेस हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है, रक्त वाहिकाएं सिकुड़ सकती हैं और कुछ समय के लिए दिल की धड़कन तथा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता हैं।

इसका मतलब यह नहीं कि डीजे की तेज आवाज सुनते ही किसी को हार्ट अटैक आ जाएगा या उसकी जान चली जाएगी।

लगातार या बहुत तेज शोर शरीर पर ऐसा तनाव डाल सकता है जो पहले से मौजूद हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग या अन्य जोखिमों वाले व्यक्तियों के लिए खतरनाक हो सकती है।

अध्ययन में क्या पता चला?



जर्मनी स्थित मेंज यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर के एक अध्ययन में पाया गया कि बढ़ता शोर आपके हार्ट रिदम यानी कि हृदय की लय को बिगाड़ देती है। इस स्थिति को मेडिकल की भाषा में एट्रियल फिब्रिलेशन कहा जाता है।

यह स्थिति दिल के धड़कन की अनियमितता को बढ़ा देती है जिसके कारण रक्त के थक्के बनने, स्ट्रोक और हार्ट फेलियर की समस्या भी हो सकती है।

अध्ययनकर्ताओ का कहना है कि कोई भी चीज जो हृदय पर अतिरिक्त दबाव डालती है या रक्तचाप में बदलाव का कारण बनती है इसके कारण फिब्रिलेशन ट्रिगर हो सकता है।

डीजे/लाउडस्पीकर की तेज आवाज को हमेशा से हानिकारक माना जाता रहा है, यह न सिर्फ हृदय रोगियों के लिए गंभीर है बल्कि स्वस्थ लोगों में भी हृदय की समस्याओं का कारण बन सकती है।

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4 of 4 तेज आवाज के खतरे - फोटो : Freepik.com