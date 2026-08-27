अच्छी सेहत: इम्युनिटी मजबूत करनी है तो कितने घंटे सोना जरूरी? जानिए क्या है विशेषज्ञों की सलाह

1 of 4 इम्युनिटी कैसे मजबूत करें? - फोटो : Amarujala.com/AI

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जब इम्युनिटी की बात होती है तो हमारा ध्यान आमतौर पर खानपान, विटामिन्स और एक्सरसाइज पर जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शरीर की संक्रमण से लड़ने की क्षमता के लिए अच्छी और पर्याप्त नींद भी उतनी ही जरूरी है।



रात में देर तक मोबाइल चलाना, काम के कारण नींद कम लेना या रोज अलग-अलग समय पर सोना आजकल सभी उम्र वालों में आम हो गया है। अक्सर इसका असर अगले दिन की थकान तक ही माना जाता है। जबकि नींद के दौरान शरीर सिर्फ आराम नहीं करता, बल्कि कई जरूरी प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करता है। इनमें प्रतिरक्षा प्रणाली के कामकाज भी शामिल हैं।



नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार नींद प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत रखने के लिए बहुत जरूरी है। लगातार नींद कम लेने पर संक्रमण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ सकती है। यही वजह है कि इम्युनिटी को मजबूत रखने के लिए संतुलित भोजन और शारीरिक गतिविधि के साथ नींद भी बहुत जरूरी है।

2 of 4 इम्युनिटी में कमजोरी - फोटो : Freepik.com

नींद और इम्युनिटी का संबंध



नींद के दौरान शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली से जुड़ी कई प्रक्रियाएं सक्रिय रहती हैं।



कभी-कभार एक रात कम सोने से घबराने की जरूरत नहीं है। असली समस्या तब शुरू होती है जब खराब नींद रोज की आदत बन जाए या किसी कारण से अक्सर आपकी नींद पूरी न हो पाए। लगातार नींद पूरी न होने पर शरीर की सामान्य प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्रभावित हो सकती है। यानी पर्याप्त नींद इम्युनिटी की देखभाल का एक जरूरी हिस्सा है।

3 of 4 इम्युनिटी की समस्या - फोटो : Adobe stock photos

बढ़ जाता है संक्रमण का खतरा



जब शरीर किसी वायरस या संक्रमण का सामना करता है तो प्रतिरक्षा प्रणाली उसे पहचानने और उससे लड़ने में मदद करती है। नींद इन प्रक्रियाओं के सामान्य कामकाज के लिए जरूरी है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार पर्याप्त नींद न लेने वाले लोगों में सर्दी-जुकाम जैसे संक्रमण होने की आशंका अधिक हो सकती है।

कुछ अध्ययनों में खराब गुणवत्ता वाली नींद को संक्रमण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने वाला भी पाया गया है।

यानी देर रात तक जागने की आदत का असर केवल सुबह की सुस्ती तक सीमित नहीं है। इसका शरीर की संक्रमण से लड़ने की क्षमता पर भी असर पड़ सकता है।

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4 of 4 सेहत के लिए जरूरी है अच्छी नींद - फोटो : adobe stock